Le Tournoi des Cœurs Scotties débarque à Kamloops ce week-end

Par Marty Hastings, Kamloops cette semaine

Kerri Einarson et sa patinoire d’Équipe Canada sont à la portée de l’histoire au Tournoi des Cœurs Scotties.

Colleen Jones, de la Nouvelle-Écosse, est la seule équipe qui peut se targuer d’avoir remporté quatre titres consécutifs de championne canadienne féminine (2001 à 2004), mais Einarson et sa patinoire de Gimli, Man., sont à une médaille d’or d’égaler le record.

“Ce serait un honneur absolu si nous pouvions le faire”, a déclaré Einarson à KTW. « Nous n’allons certainement pas nous mettre la pression. Nous savons que ce n’est pas facile et nous aurons une cible sur le dos. Nous l’avons depuis trois ans.

L’équipe Einarson, qui comprend la troisième Val Sweeting, la deuxième Shannon Birchard et la première Briane Harris, est l’équipe féminine de curling la mieux classée au monde, en partie grâce à une course incroyable lors des événements Pinty’s Grand Slam of Curling.

La patinoire a atteint la finale lors de chacune de ses six dernières apparitions en Grand Chelem, remportant deux fois.

« Nous avons le vent en poupe et nous obtenons ce sentiment, connaissant la glace et nous sentant à l’aise avec elle », a déclaré Einarson. “De plus, nous allons juste là-bas et jouons détendus et nous nous amusons.”

Einarson a déclaré que le repos et la détente entre les matchs seront importants pour les Scotties à 18 équipes.

“Nous avons un jeu de fléchettes, mais ça va être difficile de voyager avec ces objets”, a déclaré Einarson en riant. « Nous jouons à des jeux de société. Nous jouons aux billes.

“C’est un peloton extrêmement difficile et en ajoutant trois places Wild Card à cela, c’est une semaine longue et épuisante.”

L’équipe a réduit son calendrier de jeu pour la campagne 2022-2023.

“Nous avons travaillé si dur ces quatre dernières années”, a-t-elle déclaré. «Nous avons décidé de revenir un peu en arrière et de jouer davantage d’événements du Grand Chelem et aussi du Pan Continental. Nous avons eu une saison vraiment réussie, atteignant les finales de tous les tournois du Grand Chelem et remportant le bronze dans le Pan Continental.

L’or au championnat du monde a échappé à Einarson, qui a pour objectif d’atteindre le Championnat du monde de curling féminin LGT 2023, qui se tiendra du 18 au 26 mars à Sandviken, en Suède. Le gagnant des Scotties de cette année à Kamloops partira pour la Scandinavie.

“Quand vous y arrivez et que vous ressentez ce sentiment, vous voulez revenir”, a déclaré Einarson. “Nous avons gagné le bronze [at the 2022 Women’s World Curling Championship in Prince George] et nous voulons certainement y retourner bientôt et, espérons-le, ramener l’or pour le Canada.

Équipe Canada ouvrira son tournoi vendredi. Le 17 février, contre la capitaine Laurie St-Georges et l’équipe du Québec, un départ à 18 h dans le tableau 1 au Sandman Centre.

curlingKamloopsSports