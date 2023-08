Le tournoi de tennis de Washington offre un statut égal aux femmes et aux hommes, mais des prix en argent inégaux

Une affiche accrochée sur le site de DC Open montre Frances Tiafoe – une concurrente sur le terrain du Maryland voisin – flanquée d’autres hommes tels qu’Andy Murray et Taylor Fritz et de femmes telles que Coco Gauff et Jessica Pegula.

Il s’agit d’une simple visualisation d’un changement compliqué d’un tournoi qui a commencé lundi et existe pour les hommes depuis 1969, a ajouté des femmes via un événement simultané mais de niveau inférieur et moins promu en 2009 et franchit maintenant une nouvelle étape en se vantant. comme le premier événement combiné ATP-WTA 500. C’est deux niveaux en dessous des Grands Chelems et un niveau en dessous des Masters 1000 et a été accompli en élevant la partie féminine grâce à la location de ce qui avait été un tournoi sur terrain dur à San Jose, en Californie, joué au cours de la même semaine.

Bien qu’apparemment cela mette les hommes et les femmes sur un pied d’égalité à Washington – où les joueurs tenteront tous les deux de remporter un trophée et de se préparer pour l’US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l’année – ce n’est toujours pas égal tout autour.

Notamment : le champion masculin reçoit un chèque de 353 445 $ ; la championne féminine gagne 120 150 $. Ce n’est pas une anomalie. Il y a d’autres arrêts sur les circuits de tennis professionnels qui incluent des joueurs féminins et masculins mais ne les paient pas de manière égale.

« Notre objectif principal est de travailler à l’égalité des prix. C’est ce que nous voulons du côté de la WTA et ce que nous pensons être juste. Surtout dans les épreuves combinées, nous ne voulons pas y voir d’écart. Nous voulons voir que nous gagnons la même chose au même événement », a déclaré Pegula, une Américaine qui est n ° 3 au classement et tête de série n ° 1 à Washington et membre du conseil des joueuses du circuit féminin. « Les fans viennent nous regarder tous les deux, et nous devrions faire la même chose. »

Les quatre tournois du Grand Chelem offrent des prix égaux dans tous les domaines, ce que l’US Open a commencé à faire il y a 50 ans et d’autres aussi récemment qu’en 2007. Cela n’arrivera pas au DC Open avant 2027 dans le cadre d’un plan plus large que la WTA a récemment annoncé. pour obtenir des chèques de paie égaux à certains événements d’ici cette année-là et à d’autres d’ici 2033.

« Cela donnera à chacun une chance d’augmenter ses revenus pour pouvoir se le permettre », a déclaré Mark Ein, qui est le président du tournoi depuis 2019 et fait partie du groupe qui a récemment acheté les Washington Commanders de la NFL à Dan Snyder.

« Lorsque nous avons repris le tournoi, l’un de mes principaux objectifs était d’assurer une épreuve féminine à un niveau égal à celui de nos hommes », a déclaré Ein. « L’une des choses que j’aime dans le tennis, c’est que c’est vraiment le seul sport où des athlètes des deux sexes s’affrontent sur la même surface de jeu en même temps. »

Il existe d’autres écarts entre les parenthèses masculines et féminines à Washington.

Le champ des hommes est de 48 joueurs; les femmes en ont 28. Les points de classement disponibles sont presque les mêmes, mais le champion masculin en obtient 500, les femmes 470.

Comme Pegula, le triple champion majeur Murray, qui est classé 15e à Washington, a déclaré que tous les joueurs « lors du même événement, sur les mêmes terrains », devraient se disputer les mêmes paiements.

« Mais je pense que pour que cela devienne vraiment égal, la WTA et l’ATP vont devoir se réunir et travailler ensemble avant que ce ne soit le cas, car je ne pense pas que ce soit si simple en ce moment que les deux tournées ont différents sponsors, différentes offres télévisées et tout ça aussi », a déclaré Murray. « Il y a quelques choses qui doivent encore changer, mais j’ai l’impression que les choses vont dans la bonne direction, comme le passage à cet événement qui devient un 500 pour les deux. Peut évidemment encore s’améliorer.

