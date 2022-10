Le tournoi de la seconde chance “Jeopardy” va commencer

Passé “Jeopardy!” les joueurs, qui ont presque gagné mais n’ont pas tout à fait réussi, obtiennent une seconde chance au jeu télévisé.

Ken Jennings a annoncé la semaine dernière que “Jeopardy!” accueillera un jeu télévisé de la seconde chance, qui commence lundi, et interrompra les épisodes réguliers pendant deux semaines. Chaque semaine mettra en lumière trois matchs de demi-finale avec une finale de deux jours.

Le Tournoi des champions mettra en vedette les deux vainqueurs chaque semaine et l’épisode sera diffusé directement après l’émission.

Les candidats invités à revenir ont été choisis par “Jeopardy!” cadres qui estimaient qu’ils méritaient une seconde chance.

Ils peuvent gagner des prix allant jusqu’à 250 000 $.

Après un épisode diffusé en juin, de nombreux fans ont cru que “Jeopardy!” concurrent, Sadie, a été “volé” de gagner “Jeopardy!” après que l’émission a jugé que sa réponse finale “Harriet Tubman” était “incomplète”, ce qui a conduit à la victoire de son adversaire.

Le producteur exécutif, Mike Davies, a trié sur le volet les candidats de retour et a déjà parlé de la perte bouleversante de Sadie. “Nous avons parlé à Sadie, c’était une décision difficile, c’était un grand match et nous sommes si heureux de pouvoir l’inviter à revenir.”

Parmi les autres concurrents de retour figurent James Fraser, qui a participé à la saison 37, Aaron Gulyas et Molly Karol, tous deux de la saison 38, et Tracy Pitze, également de la même saison.

Il y aura un total de 18 concurrents de retour au cours du tournoi de deux semaines.

La semaine dernière, “Jeopardy!” les co-animateurs Ken Jennings et Mayim Bialik se sont assis pour une interview pour discuter de l’avenir du jeu télévisé de longue date pour la première fois depuis qu’ils ont été nommés successeurs permanents de feu Alex Trebek.

“Alex nous manque tous les jours. Mais heureusement, ça ressemble toujours à” Jeopardy! “”, A déclaré Jennings lors d’une interview avec “Good Morning America”.

“Les gens ici sont si bons dans leur travail. Ils ont maintenu la continuité”, a-t-il ajouté.

En juillet, Davies a officiellement nommé Jennings et Bialik comme co-animateurs permanents après que plusieurs hôtes invités soient apparus dans l’émission.

Bialik et Jennings étaient tous deux des hôtes invités après la mort de Trebek en novembre 2020.

Le duo a noté que la 39e saison de l’émission sera en l’honneur de feu Trebek, qui a construit une base de fans fidèle tout en animant l’émission pendant 37 saisons.

“Je pense que pour nous deux, nous avons vraiment l’impression d’inaugurer ce qu’Alex a si bien facilité, qui est, encore une fois, de mettre en valeur les candidats et l’émission que les gens connaissent et aiment”, a expliqué Bialik. “Je pense que pour moi et Ken, nous aimons la pureté et le plaisir de ‘Jeopardy!’ a été et continuera d’être.”