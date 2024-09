Le tournoi de golf caritatif Vernon Jubilee Hospital Foundation a permis de récolter un montant record cette année – Vernon News

Photo : Fondation VJH Les membres de l’équipe de la pharmacie Sterling Rx, le Dr Kevin Hunt, le Dr Greg Houle, Curtis Omelchuk et le Dr Mark Hickman, ont remporté le prix de la meilleure équipe masculine – sans parler de la mieux habillée – lors du 15e tournoi de golf annuel VJH Foundation Charity Classic.

Le tournoi de golf caritatif Vernon Jubilee Hospital Foundation a permis de récolter un montant record de 425 000 $ pour les soins aux patients.

Le 15e événement annuel a eu lieu le 25 août à Predator Ridge.

« Nous n’aurions pas pu rêver d’une journée plus parfaite ou d’un groupe de personnes plus fantastique pour nous aider à célébrer cette étape importante », a déclaré Kate McBrearty, directrice exécutive de la fondation.

« L’énergie, la positivité et la générosité qui ont afflué tout au long de la journée et de la soirée ont dépassé tout ce que nous aurions pu imaginer. À tous nos participants, bénévoles, sponsors et sympathisants en coulisses, un simple « merci » ne suffit pas à faire de cette année la plus incroyable que nous ayons connue jusqu’à présent. »

Les fonds recueillis soutiendront des innovations vitales en matière de soins de santé, notamment un meilleur dépistage du cancer du côlon à l’aide de la technologie de l’IA, ce qui signifie un traitement plus rapide, de meilleurs résultats et, en fin de compte, une meilleure prévention du cancer pour les résidents du Nord de l’Okanagan.

« Cet événement est la preuve vivante que lorsque nous faisons les bonnes choses, nous créons une étincelle qui peut avoir une influence positive durable sur la vie de ceux qui nous entourent », a déclaré Paul Docksteader, de la Fondation Paul Docksteader, sponsor principal de l’événement.

« À ce jour, cet événement a permis de recueillir plus de 3,7 millions de dollars pour promouvoir l’excellence dans le domaine des soins de santé. Je suis très reconnaissante d’avoir eu l’occasion d’y participer et de travailler aux côtés de ceux qui consacrent leur temps et leur talent à faire de ce Charity Classic un tel succès. »

En plus de la technologie permettant d’améliorer le dépistage du cancer, le tournoi de cette année financera une liste importante d’équipements et de technologies médicales dont le personnel médical a un besoin urgent, identifiés comme tels — des outils chirurgicaux et des dispositifs de mobilité spécialisés aux équipements utilisés pour surveiller le rythme cardiaque d’un bébé in utero.

« Votre soutien fait une différence directe et profonde dans la vie de nos voisins et amis », a déclaré McBrearty. « Nos plus sincères remerciements vont à tous ceux qui ont participé à l’événement de cette année. Nous n’aurions vraiment pas pu y arriver sans vous. »