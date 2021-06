Le tournoi commémoratif : Collin Morikawa détient la tête du club-house après la journée d’ouverture affectée par les intempéries | Actualités golfiques

2:00



Retour sur le meilleur de l’action du premier tour de Collin Morikawa au Memorial, où un joueur de moins de 66 ans l’a vu fixer l’objectif du clubhouse

Collin Morikawa a fixé l’objectif du clubhouse et occupe la première place du classement après une journée d’ouverture perturbée par le temps au Memorial.

L’ancien champion de la PGA a mélangé sept birdies avec un bogey solitaire lors de son premier tour 66 à Muirfield Village dans l’Ohio, le portant à six sous et à un tir d’Adam Long.

Xander Schauffele était l’un des quatre joueurs de la vague matinale à obtenir un score de moins de 68 ans, tandis que le numéro 2 mondial Justin Thomas et le champion en titre Jon Rahm ont tous deux commencé leurs semaines avec des 69 au premier tour.

Jon Rahm est passé pour la première fois au n ° 1 mondial avec une victoire à Muirfield Village en 2020

Le jeu a été interrompu pendant deux heures juste après 12h45 heure locale (17h45 BST) en raison de la menace de la foudre et a été suspendu une deuxième fois à 16h17 (21h17), ce qui signifie que tous les partants de l’après-midi devront revenir vendredi. matin pour terminer leurs premiers tours.

Morikawa, qui a remporté le Workday Charity Open au même endroit l’été dernier, a suivi un birdie de 12 pieds au 12e avec des gains consécutifs du 14e avant de faire un bogey le 18e pour tourner en 34.

Morikawa jouait aux côtés de Rahm et Xander Schauffele jeudi

Le joueur de 24 ans s’est converti de 10 pieds au premier pour commencer une série de trois birdies consécutifs et a profité du cinquième par cinq juste avant que le jeu ne soit suspendu pour la première fois, Morikawa revenant après le retard pour terminer avec trois pars et rester en tête du classement.

« Cela me va beaucoup à l’œil », a déclaré Morikawa à propos du parcours. « Il n’y a que quelques coups de départ où je ne pourrai peut-être pas frapper ma coupe aussi bien que je le voudrais. Si je le garde dans le fairway, j’ai l’impression de frapper beaucoup de fers 9, 8- fers et fers 7 et c’est un peu ce sur quoi j’ai basé mon jeu ces dernières années.

Morikawa revient sur une manche d'ouverture encourageante 66 au Memorial et explique les changements apportés au parcours depuis le concours de l'année dernière à Muirfield Village

« Quand je suis capable de mettre ces fers dans mes mains, j’ai l’impression que je peux attaquer les quilles, je peux être intelligent et me donner peut-être des birdies plus proches que les autres gars et évidemment nous en avons roulé quelques-uns aujourd’hui et nous devons juste garder ça monte. »

Long a réussi un birdie sur quatre de ses sept premiers trous en route vers un 67 de moins de cinq ans et Schauffele était également à deux reprises du rythme jusqu’à ce qu’il bogue son avant-dernier trou, le laissant aux côtés de Bo Hoag, Nick Taylor et de l’Espagnol Rafa Cabrera Bello.

Schauffele est actuellement cinquième au classement mondial

Thomas a survécu à un affichage de putting décevant, où il a raté trois chances à l’intérieur de cinq pieds, pour signer pour une ouverture de 69, avec Rahm, Shane Lowry et Rickie Fowler parmi les autres joueurs à quatre coups de recul.

Bryson DeChambeau était parmi les derniers partants et était à deux sous après trois trous de sa ronde lorsque le jeu a été arrêté, tandis que Jordan Spieth est dans le groupe à un sous et Rory McIlroy au-dessus de la normale pour sa ronde après un bogey d’ouverture.

Le jeu devait reprendre pour la troisième fois à 18h30 (23h30 BST), seulement pour que le klaxon retentisse à nouveau juste au moment où les joueurs retournaient sur le parcours. Les officiels du PGA Tour ont suspendu le jeu pour la journée un peu plus de 10 minutes plus tard, le tour devant se poursuivre à 7h30 (12h30) vendredi.

