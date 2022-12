Le tournoi Chuck Dayton présentera un chronomètre des tirs pour la première fois – Shaw Local

DeKALB – Le tournoi consécutif le plus long de l’Illinois prend une nouvelle tournure.

Lorsque la 95e édition annuelle de la Chuck Dayton Holiday Classic débutera à 9 heures du matin mardi avec Plainfield East contre Naperville Central, le tournoi comportera pour la première fois un chronomètre des tirs.

L’IHSA a permis aux tournois d’avoir des chronomètres de 35 secondes cette année, car le passage au chronomètre des tirs au niveau secondaire commence à sembler inévitable.

“Nous jouons vite de toute façon”, a déclaré le garde de DeKalb, Darrell Island. « Ce n’est pas vraiment notre souci. Nous devrions envoyer le ballon sur le terrain avec autant de joueurs de petite taille que nous avons. »

Le directeur sportif de DeKalb, Peter Goff, a déclaré que le programme n’avait pas hésité à instituer le chronomètre des tirs lorsqu’il en avait l’occasion.

« Pourquoi ne pas être différent ? Voyons ce qui va se passer », a déclaré Goff. “Je pense que cela s’en vient, mais le plus gros problème est de savoir comment nos écoles peuvent [install] les horloges de tir et payer les gens [to run them]. Quand ils ont sorti ça, Mike [Reynolds, boys basketball coach] et je me suis regardé et j’ai dit que nous devions le faire à 100%.”

Les Barbs clôturent le Jour 1 face à Ogden à 19h30, puis affrontent Genève ou Dundee-Crown à 13h30 ou 19h30 mercredi.

Reynolds a déclaré que l’équipe ne s’était pas encore entraînée avec un chronomètre des tirs et que les heures d’entraînement jeudi et vendredi devaient être limitées par le mauvais temps. Mais il a dit que l’équipe aura au moins un entraînement complet avec un chronomètre des tirs lundi avant le début du tournoi.

Les Barbs ont remporté deux victoires consécutives, dont jeudi contre Sterling. Alors que DeKalb (8-2 et tête de série n ° 1 du tournoi) joue naturellement vite de toute façon, il y a des moments où Reynolds a dit que cela ferait une différence.

“Aussi vite que nous le tournons, je ne sais même pas que nous en avons besoin”, a déclaré Reynolds. « Cela aide le jeu à la fin des quarts. Nous l’avons tenu probablement 25, 30 secondes. Peut-être qu’ils n’auraient pas commis de faute alors. Il y a une stratégie impliquée avec ça. Mais nous ne nous sommes même pas encore entraînés avec. Je ne sais même pas encore comment l’allumer. Je suppose que je ferais mieux de comprendre cela le lendemain ou les deux jours.

Les quatre meilleures équipes reviennent toutes de l’année dernière, le champion en titre Huntley remportant la tête de série n ° 5 et ouvrant à 15 heures mardi contre Belvidere North. Genève a terminé deuxième l’année dernière et est la tête de série n ° 8 cette année. Genève affronte Dundee-Crown à 18 heures mardi.

Il y a une saison, les Barbs ont battu Guilford dans le match pour la troisième place. Cette année, Guilford est la tête de série n ° 3 et affronte Chicago Marshall à 13h30 mardi.

United Township est la tête de série n ° 2 cette année et affronte Hononegah à 10h30 UT a battu DeKalb plus tôt cette année.

“Nous attendons beaucoup”, a déclaré Island. “Beaucoup d’équipes sont censées venir.”

La défaite contre UT était la deuxième consécutive pour les Barbs, qui se sont rétablis avec deux victoires consécutives depuis. Reynolds a déclaré que des hauts dirigeants comme Island et Cooper Phelps, qui revient d’une blessure, ont aidé les choses.

« Dans des tronçons des deux [wins since the losing streak] nous avons pu les gérer », a déclaré Reynolds. « Nous avons eu des moments difficiles dans les deux matchs, mais nous n’avons pas laissé cela nous décourager. Nous avons continué à nous battre, à nous battre. C’était agréable de voir nos gars plus âgés mener nos plus jeunes.

Et même s’ils jouent vite de toute façon, Goff a déclaré qu’il avait hâte de voir le chronomètre complet en action pour toutes les équipes sur le terrain.

“Cela rendra le jeu plus rapide, fera bouger le ballon, des trucs comme ça”, a déclaré Goff. « Je pense que cela prépare ces enfants pour le prochain niveau, et c’est ce que nous faisons en tant qu’éducateurs. Nous essayons de faire passer les enfants au niveau supérieur. Tout le monde ne va pas le faire, mais je suis sûr que tous les enfants savent ce qu’est le chronomètre des tirs, et je pense que ce sera excitant pour eux aussi.