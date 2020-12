La société sud-asiatique d’esports NODWIN Gaming a annoncé son partenariat avec Airtel pour son récent tournoi Call of Duty: Mobile, le Call of Duty Mobile India Challenge 2020. Le tournoi Call of Duty: Mobile a été annoncé avec un prize pool de Rs 6 , 50 000. Le tournoi fait désormais partie de l’Airtel India Esports Tour, a annoncé la société. Cela signifie que le tournoi fera partie de la tournée Airtel India Esports Tour et sera mis en ligne sur les poignées YouTube et Facebook de NODWIN Gaming et Airttel Xstream.

«Airtel India Esports Tour a fourni une opportunité splendide aux joueurs du pays d’être plus que de simples joueurs. Tout ce qu’il faut faire est de performer au mieux de son niveau pour atteindre le sommet. NODWIN est heureux que la communauté CODM et ses joueurs incroyablement talentueux fassent partie de ce temple de la renommée. Bonne chance aux équipes participantes pour les prochaines coupes. Cheers !, « a déclaré Sidharth Kedia, PDG de NODWIN Games. Le Call of Duty Mobile India Challenge 2020 est ouvert à tous pour s’inscrire et participer. Il y aura un total de 4 coupes pour les modes Battle Royale 5v5 combinés pour un prize pool total de Rs 6,5 lakh. Actuellement, les organisateurs ont terminé la première coupe 5v5 et la première Battle Royale Cup et les inscriptions pour la coupe 5v5 # 2 sont en cours. Les inscriptions pour la coupe # 2 pour Battle Royale seront ouvertes à partir du 9 décembre et se poursuivront jusqu’au 21 décembre. Les vainqueurs des coupes pour les deux modes passeront à la grande finale qui aura lieu le 28 décembre.

Airtel India Esports Tour est une bannière ombrelle englobant les meilleurs tournois esports de l’Inde tels que l’ESL India Premiership, KO Fight Night et le Northeast Summit. La tournée vise à trouver les meilleurs athlètes esports indiens grâce à un classement national bien structuré de joueurs. Les joueurs de tous ces tournois seront classés sur la base de leurs performances et seront récompensés à la fin de la tournée.