Le tournant surprenant des anticorps dans la recherche sur le venin de serpent

Un anticorps prometteur a échoué aux tests. C'est une bonne nouvelle pour développer un antidote à large spectre contre les venins de serpent les plus dangereux au monde. Qu'est-ce qui fait qu'un soldat change de camp ? C'est une très bonne question. Surtout lorsque le soldat est un anticorps censé défendre le corps contre l'un des venins de serpent les plus dangereux au monde, mais qui finit par aider le venin à tuer le corps. La question est devenue d'actualité après qu'un groupe de chercheurs du DTU ait légèrement modifié la façon dont ils testaient un anticorps qui s'était auparavant révélé prometteur comme antidote au venin de serpent. Lors de la première expérience sur des souris, l'effet néfaste sur les tissus musculaires du venin de Bothrops asper, un serpent à tête lance du Costa Rica, a été neutralisé comme prévu. Mais dans la deuxième expérience, l'anticorps a augmenté la puissance du venin de serpent, de sorte qu'il n'a plus seulement affecté le tissu musculaire, mais a fini par tuer les souris. Plus de 100 000 personnes meurent chaque année à cause de morsures de serpent En 2017, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a ajouté les morsures de serpent à la liste des maladies tropicales négligées. Chaque année, 5,4 millions de personnes sont mordues par des serpents. La plupart se produisent dans les régions pauvres du monde où il n'existe pas de marché viable pour les sociétés pharmaceutiques. Environ 100 000 personnes meurent chaque année à cause de morsures de serpent, tandis que trois fois plus sont handicapées à vie. Un groupe international de chercheurs, dirigé par le professeur Andreas Hougaard Laustsen-Kiel du DTU, travaille au développement d'une nouvelle génération d'antivenins à large spectre efficaces contre de nombreux serpents. espèce. Le groupe vise à baser des antidotes sur des anticorps compatibles avec le système immunitaire humain et pouvant éventuellement être cultivés dans des réservoirs cellulaires. Le moment et la manière dont l'anticorps était administré faisaient la différence entre la vie et la mort. Dans la première expérience, le venin de serpent et l'anticorps ont été mélangés pendant 30 minutes avant d'être injectés dans le tissu musculaire de la souris. Cette méthode n'est que légèrement similaire au traitement d'une véritable morsure de serpent. Dans la deuxième expérience, les chercheurs ont simulé le scénario habituel du monde réel, dans lequel un antivenin est administré après une morsure de serpent : tout d'abord, ils ont injecté le poison dans le tissu musculaire de la souris. Trois minutes plus tard, ils ont injecté l'anticorps dans les veines de la souris. "Le fait que l'anticorps amplifie la toxine lorsque le venin et l'antidote sont administrés de différentes manières est une découverte incroyablement intéressante du point de vue de la recherche", explique le postdoc Christoffer Vinther Sørensen du DTU, qui a testé l'anticorps lorsque l'observation a été réalisée. fait. «C'est une découverte importante à laquelle nous sommes parvenus», déclare le professeur Bruno Lomonte de l'Université du Costa Rica. Aux côtés de son collègue, le professeur Julián Fernández, il collabore depuis 4 ans avec Christoffer Vinther Sørensen et son superviseur de projet au DTU, le professeur Andreas Hougaard Laustsen-Kiel. Ils espèrent que cette découverte contribuera à accélérer le développement de la prochaine génération d'antivenins, garantissant ainsi que de nombreuses personnes dans le besoin pourront en bénéficier plus tôt. La découverte vient d'être publiée dans la célèbre revue scientifique

Son projet de recherche s’inscrit dans le cadre d’un travail de recherche international visant à trouver un antivenin à large spectre basé sur des anticorps humains pouvant être utilisé comme traitement contre les venins de serpent les plus dangereux au monde.

« Les anticorps peuvent échouer de plusieurs manières. En cartographiant ces voies, nous et d’autres chercheurs en antidotes pourrons à l’avenir garantir que les anticorps prometteurs soient testés le plus rapidement possible dans le cadre des expériences les plus essentielles. Nous espérons que cela nous permettra d’éliminer les anticorps qui ne sont pas optimaux et d’arriver rapidement à un antivenin final capable de neutraliser les venins de serpent les plus dangereux au monde », déclare Christoffer Vinther Sørensen et ajoute :

“Même si nous ne savons pas pourquoi un ‘soldat’ change de camp, nous savons désormais que c’est quelque chose qu’il faut surveiller, même avec nos amis proches, les anticorps.”

