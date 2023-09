Le tournant : Nebraska contre Louisiana Tech | KLIN

Le nombre moyen de jeux dans un match de football universitaire donné est de 180. Chaque snap apporte une opportunité, mais chacun n’est pas égal. Un snap à chaque partie crée un jeu réalisé par un ou plusieurs joueurs, affectant le reste de la compétition. Cette pièce est le tournant. Le tournant fait ou défait le jeu d’une équipe et parfois sa saison.

Le tournant de samedi après-midi a été rattrapé par un joueur qui a commis une erreur cruciale lors du retour du coup d’envoi de la seconde mi-temps.

À égalité 7-7, Louisiana Tech a donné le coup d’envoi aux Huskers après avoir choisi de recevoir en première mi-temps. Le coup de pied est passé juste avant le gardien de but et a été capté par le demi défensif Tommi Hill.

Hill a sprinté sur le côté droit du terrain devant deux défenseurs et semblait avoir une grosse course devant, jusqu’à ce qu’il soit dépouillé du ballon. Hill a paniqué, s’est retourné et s’est lancé dans une pile de quatre joueurs.

Luttant dans le tas, Hill a émergé avec le ballon, gardant la possession du Nebraska et empêchant Louisiana Tech d’avoir le ballon sur la ligne des 25 verges de NU.

Malgré le fait que le fumble était une erreur de Hill, sa récupération a évité que cela ne soit un tournant dans l’autre sens.

En quatre matchs, c’est de loin le tournant le plus étrange de la saison.

Si Hill ne faisait pas preuve de la conscience et de l’engagement qu’il a fait, Louisiana Tech aurait eu tout l’élan du match et une avance au troisième quart avec un Memorial Stadium épuisé. Au lieu de cela, la récupération de Hill s’est transformée en un entraînement dominant pour le Big Red.

Les Huskers ont saisi la deuxième chance et l’ont transformée en un touché de 9 jeux et 85 verges. Chaque pièce de la marche de NU était une course. Anthony Grant a trouvé son rythme en portant le ballon cinq fois pour 76 verges et un touché. Il a terminé avec 139 verges en 22 courses.

Le Nebraska a pris son élan et a marqué des touchés lors de deux de ses trois prochains entraînements pour mettre le match hors de portée, pour finalement repartir avec une victoire de 28-14.

Hill a le mérite d’avoir sauvé l’équipe du désastre, mais c’est l’offensive qui a pris la bénédiction et a littéralement couru avec. Le Nebraska passe désormais à 2-2 pour sa saison et accueillera les Wolverines du Michigan.