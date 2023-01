Le tournage d’un enfant de 6 ans soulève des questions culturelles complexes

CONCORD, NH – Il avait 6 ans, dans sa classe de première année à Newport News, en Virginie. Il a pointé une arme de poing sur son professeur, selon la police, puis il a appuyé sur la gâchette. Et dans tout le pays, les gens… ne savaient pas trop comment réagir.

Même dans un pays où la violence armée est malheureusement monnaie courante, l’histoire d’un petit garçon avec une arme à feu se répercute de manière considérable. Il y a eu des accusations. Confusion. À la recherche de réponses. Masse aux prises avec des sentiments profondément inconfortables. Et des questions : comment une chose pareille a-t-elle pu arriver ? Où le place-t-on dans la conscience nationale ?

“Il est presque impossible de comprendre le fait qu’un élève de première année de 6 ans a apporté une arme de poing chargée à l’école et a tiré sur un enseignant”, a déclaré le maire Phillip Jones ce jour-là, le 6 janvier. “Cependant, c’est exactement ce à quoi notre communauté est confrontée aujourd’hui.

Ce n’est pas seulement sa communauté, cependant, et ce n’était pas seulement ce jour-là. C’est un pays plein de gens qui savent exactement ce qu’ils pensent de tout et qui le disent. Pourtant, beaucoup lèvent la main à cela. Dans un pays inondé de prises chaudes, c’est un casse-tête. Un crève-cœur, même.

“Je n’ai jamais pensé que les élèves du primaire étant le tireur étaient une possibilité que nous verrions un jour”, déclare Kendra Newton, une enseignante de première année en Floride.

C’est peut-être parce qu’il se situe en dehors de ce à quoi les gens sont habitués. Jennifer Talarico, professeur de psychologie au Lafayette College d’Easton, en Pennsylvanie, estime que l’affaire frappe différemment en partie parce qu’elle viole les attentes de la société concernant à la fois les fusillades dans les écoles (dont il y en avait deux autres ailleurs dans le pays ce jour-là) et l’enfance elle-même.

« Malheureusement, nous avons des schémas, nous avons des rubriques, nous avons des archétypes pour les fusillades scolaires dans ce pays. Nous avons une sorte de scénario pour ces choses », a déclaré Talarico, qui a étudié comment les gens se souviennent des événements vécus indirectement. “Utiliser l’expression ‘tir à l’école’ comme raccourci nous amène à développer cette histoire dans nos têtes, et quand les faits de l’affaire sont si différents… c’est ce qui est surprenant.”

Les Américains considèrent généralement l’enfance comme une encapsulation du meilleur de notre société et de nos valeurs, dit Talarico – innocence, plaisir, joie, amour. Tout ce qui remet en question cette vision profonde met au jour des questions compliquées sur la culture et la communauté dans lesquelles un enfant est élevé – qu’il s’agisse de la culture et de la communauté locales ou de la nation tout entière.

« C’est une introspection difficile », dit-elle. “C’est pourquoi l’histoire résonne avec les gens.”

Les Américains se retrouvent aux prises avec un scénario qui ne rentre dans aucun seau. Mais aussi choquant que cela puisse paraître, il y a un danger à essayer de forcer l’incident dans un cadre familier, déclare Marsha Levick, directrice juridique et cofondatrice du Juvenile Law Center.

Elle pense que les Américains sont devenus “tellement coincés dans un lieu de punition” qu’ils ont perdu la capacité d’avoir des conversations en dehors de ces frontières. En étiquetant la fusillade avec le mot chargé “intentionnel”, le chef de la police de Newport News, Steve Drew, invite les gens à la considérer comme un acte criminel, affirme Levick.

“C’est ridicule. C’est absurde. C’est totalement incompatible avec la science et ce que nous savons sur le développement humain et le développement de l’enfant », dit-elle. « Admettons-le. Ce n’était pas un acte criminel. »

Levick aimerait que les forces de l’ordre reconnaissent que “ce n’est pas notre voie”, comme elles l’ont fait il y a plus de deux décennies dans l’un des rares cas du passé récent qui ressemble à la fusillade de Virginie. Lorsqu’un garçon de 6 ans a tiré et tué un camarade de classe dans le Michigan en 2000, le procureur du comté de Genesee, Arthur Busch, n’a pas poursuivi le garçon, mais après ceux qui ont donné accès à l’arme.

Dans une interview la semaine dernière, Busch a déclaré qu’il avait été surpris par l’utilisation répétée de «intentionnel» par la police de Newport News.

“C’était comme des ongles sur un tableau noir quand j’ai entendu la police dire que c’était intentionnel”, a-t-il déclaré. “Nous n’appelons pas cela intentionnel quand c’est un enfant de 6 ans. … Il n’est pas assez vieux pour avoir une intention.

Busch, qui est devenu plus tard avocat de la défense et a pris sa retraite en 2018, se souvient d’avoir rendu visite au garçon dans un foyer de groupe et de s’être glissé dans une chaise pour enfant pour discuter. Le garçon lui montra fièrement des images qu’il avait coloriées et ses jouets préférés. Un sourire révéla deux dents de devant manquantes, et ils parlèrent de la fée des dents et du lapin de Pâques.

“Il était excité parce qu’il savait qu’il allait obtenir des bonbons”, a déclaré Busch. « Il était tout à fait clair qu’il ne fomentait aucun complot diabolique. C’était juste un petit garçon typique. C’était un bébé, à peu près.

Busch se souvient avoir été abasourdi lorsqu’il a été informé de la fusillade de 2000. “Je ne pouvais tout simplement pas comprendre cela”, a-t-il déclaré. Mais il a su immédiatement qu’il ne porterait aucune accusation.

“La seule chose à faire avec ce garçon est de le sortir de cette situation, de lui trouver le meilleur endroit”, a déclaré Busch. “Ce gamin n’avait probablement jamais vu l’amour de sa vie. Nous devions l’entourer de nos bras en tant que communauté, l’aimer et le protéger.

L’affaire Virginia suscitera à coup sûr un débat sur le contrôle des armes à feu et la sécurité à l’école. Mais Moira O’Neill, qui a dirigé le Bureau du défenseur des enfants du New Hampshire pendant cinq ans, dit que quiconque se sent ébranlé par l’incident peut prendre quelques mesures simples. Elle dit qu’une abondance de recherches montre que la meilleure façon de soutenir le développement de l’enfant et de promouvoir la résilience est d’offrir aux enfants un sentiment d’appartenance.

En bref : ne laissez pas votre choc vous paralyser. Prenez des mesures pour valoriser les enfants dans votre propre communauté.

“Ce n’est pas un gros engagement. Il s’agit simplement de connaître les enfants, de connaître leurs noms et de donner l’impression que s’ils ont besoin d’aide, ils peuvent demander », a-t-elle déclaré. “Si les voisins choisissent de s’installer en étant choqués, sans réfléchir à la manière dont ils peuvent contribuer au bien-être et à la sécurité des enfants, ils envoient le message que les enfants ne sont pas valorisés.”

Reste à savoir si toute la réflexion autour de la fusillade de Virginia mène au changement. Talarico, dont le travail comprend l’étude du «langage chargé de mémoire» qui entoure souvent les grands événements, affirme que des impératifs comme «N’oubliez jamais» ne conduisent pas toujours à une action radicale, en particulier lorsqu’il s’agit d’armes à feu.

“‘Never Forget’,” dit-elle, “ne s’est pas effectivement traduit par ‘Never Again’.”

La rédactrice d’Associated Press, Denise Lavoie à Richmond, en Virginie, a contribué à ce rapport.

Holly Ramer, Associated Press