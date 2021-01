Le représentant américain Hank Johnson, qui a déclaré à un amiral de la marine en 2010 que la surpopulation pourrait faire chavirer Guam, a déclaré que la fusillade par la police d’un manifestant qui avait violé le Capitole mercredi avait sauvé les législateurs noirs de la pendaison.

« Je ne doute pas que certains d’entre nous qui me ressemblent auraient été suspendus aux balustrades du troisième étage sur le sol de la maison, se balançant comme un fruit, un fruit étrange, » Johnson (D-Georgia), qui est noir, a déclaré samedi au révérend Al Sharpton dans une interview à MSNBC.

Le vétéran de l’US Air Force Ashli ​​Babbitt a été abattu dans la gorge et tué mercredi alors qu’elle et plus d’une douzaine d’autres émeutiers tentaient d’entrer dans le hall du Président, un couloir qui leur aurait donné accès à la chambre de la Chambre. Johnson a déclaré qu’il faisait partie des 30 à 40 membres de la Chambre qui se trouvaient dans la galerie du troisième étage de la chambre de la Chambre à l’époque, affirmant qu’il aurait été piégé.

« Ils auraient pu choisir ceux dont ils voulaient faire un exemple », il a dit. « Et ils sont venus au Capitole pour faire des affaires. Et leur affaire était de lyncher certaines personnes. Ils parlent de Mike Pence ils parlent de Nancy Pelosi, mais vous et moi savons, Révérend Al, que l’un de nous le ferait. ont été avec eux. «

Bien que les partisans du président Donald Trump soient venus à Washington pour protester contre la prétendue victoire électorale frauduleuse du démocrate Joe Biden, Johnson a déclaré que la violence de mercredi était « rien d’autre qu’une guerre raciale sur le point de se déchaîner. »

Les démocrates ont appelé à la destitution de Trump, même si son mandat devrait se terminer dans 10 jours, alléguant que son exhortation des partisans à venir à Washington était un « incitation à l’insurrection.« Un autre législateur de couleur, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York), a déclaré que Trump devait être destitué pour le tenir responsable de son « acte d’hostilité » et l’empêcher de se présenter à nouveau à un poste élu.

«Lorsque nous parlons de guérison, le processus de guérison est séparé et, en fait, exige une responsabilité», Ocasio-Cortez a déclaré dimanche dans une interview à ABC News.

Interrogé sur les républicains qui ont exhorté Biden à demander à la Chambre de ne pas aller de l’avant avec la destitution, Ocasio-Cortez a déclaré que ces législateurs ne réalisaient peut-être pas à quel point la violation du Capitole était périlleuse. « Peut-être que mes collègues n’étaient pas dans la salle, peut-être que mes collègues n’étaient pas pleinement présents pour les événements de mercredi », elle a dit. « Nous sommes arrivés près de la moitié de la Chambre presque mourant mercredi. »

Ocasio-Cortez n’a pas fourni de détails sur l’endroit où elle se trouvait lors de l’incident ni expliqué comment les émeutiers auraient pu arriver – et encore moins tués – à des dizaines de membres de la Chambre. Selon une chronologie CNN des événements, les législateurs ont appris que des manifestants se trouvaient dans le bâtiment à 14 h 13 et Pence a été évacué à 14 h 30. Les images des médias sociaux suggèrent que Babbitt a été tourné vers 14 h 45.

