Le tournage du Grand Tour s’arrête à la tête du lancement d’une nouvelle série – grâce à Jeremy Clarkson

MOTORMOUTH Jeremy Clarkson a été piégé dans une voiture de Formule 1 de fabrication soviétique – par son ventre bombé.

Les mécaniciens ont dû démonter pièce par pièce la machine à vitesse qui l’entourait pour libérer l’homme de 63 ans gêné.

Jeremy Clarkson a été piégé dans une voiture de Formule 1 de fabrication soviétique – par son ventre bombé[/caption]

C’est arrivé l’année dernière lors du tournage du Grand Tour sur le circuit de Poznan en Pologne.

Jez avait espéré faire la course avec ses co-stars Richard Hammond, 53 ans, et James May, 60 ans, dans les voitures.

Dans les coulisses, la star coincée demande : « Y en a-t-il un plus grand ? Je ne pourrai pas le faire. Qu’est-ce que tu veux que je fasse, être moins gros ? Je ne peux vraiment pas sortir.

Guffawing Hammond se moque de lui : « Tu es tellement gros. Ils vont devoir démonter la voiture autour de vous.

Il ajoute plus tard : « Ils le décollent comme un scaphandre ! »

Clarkson, qui a perdu la 3e place depuis le tournage, a déclaré au Sun : « À ma honte éternelle, je n’ai pas pu sortir de la voiture. J’étais comme Winnie l’ourson, complètement coincé.

Les scènes hilarantes, tournées sur le circuit de Poznan en Pologne, se déroulent sur le dernier épisode de leur série Prime Video, Eurocrash, qui débarque le 16 juin.

Le film montre Clarkson, Hammond et James May faire un road trip épique de 1400 miles de Gdańsk à travers la Slovaquie, la Hongrie, et jusqu’à leur destination finale du lac de Bled en Slovénie.

Les gars espèrent faire la course avec des bêtes de Formule 1 de fabrication soviétique sur la célèbre piste, mais la cascade subit une série de revers, la conduite notoirement lente de May signifiant qu’il a complètement raté l’heure de départ.

Puis les luttes de Jeremy avec la taille ont commencé.

Dans l’hystérie, Richard rit plus tard : « Tu es tellement prêt à faire des choses mais tu ne peux pas faire des choses parce que tu es si gros.

« Ils viennent de faire éclater votre dignité dans l’atelier, vous pouvez aller le chercher. »

Depuis la fin du tournage en juin de l’année dernière, Jeremy a entrepris une mission de perte de poids et a admis avoir utilisé Ozempic, le médicament de perte de poids préféré des célébrités.

La spéciale est le troisième road trip du trio pour Prime Video, avec un quatrième en production après les gars de Mauritanie et du Sénégal.

Les one-offs suivent trois séries qui ont suivi un format similaire à Top Gear de la BBC, que les hommes ont quitté en 2015.