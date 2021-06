C’était peut-être un film de skateur, mais il ne disait pas » à plus tard « . Le plateau de tournage de «Skater Girl» original de Netflix, récemment sorti, a laissé un héritage, celui qui aide les jeunes enfants d’un village du Rajasthan à apprendre le patinage. Skater Girl de Manjari Makijani se déroule dans un village reculé du Rajasthan. Il met en évidence comment un sport absolument nouveau comme le skateboard arrive là-bas et la manière envoûtante dont il capte l’imagination des enfants, qui pensent à de nouvelles méthodes pour construire un skateboard. Et cela semble à peu près génial quand une adolescente, Prerna (Rachel Saanchita Gupta), poussée par son désir de rouler sur des routes boueuses, s’adonne à ce jeu et en fait un mode de vie et aussi un point de dissidence et de défi. Cela peut paraître un peu exagéré lorsqu’elle s’enfuit de son propre mariage pour participer à un concours.

Le tournage du film se situe à Khempur, un village situé à environ 50 km d’Udaipur au Rajasthan. De la même manière que le skateboard change sa vie dans le film, et le parc change la vie de nombreux autres enfants du village. Le tournage du film s’est terminé en 2019 et depuis lors, le Desert Dolphin Skate Park a été le terrain où des centaines d’enfants du village ont appris à patiner gratuitement. Quatre enfants de Khempur ont ensuite représenté le Rajasthan au championnat national de skateboard à Chandigarh, rapporte Condé Nast Traveller.

« Ces enfants qui n’avaient jamais mis le pied sur une planche à roulettes avant la création du skatepark portaient maintenant des maillots d’État voyageant pour la première fois en dehors de leurs villages pour participer à un championnat de niveau national », a déclaré Manjari Makijany, le fabricant de Skater Girl, à Conde Nast. Voyageur.

Le parc est également devenu une entreprise personnelle pour Makijany, sa sœur Vinati et son mari Emmanuel Pappas. La famille a également mis en place une fiducie appelée The Living Grace Foundation pour soutenir le projet. L’organisation a fourni gratuitement des planches à roulettes, des équipements de sécurité et une formation aux enfants. Desert Dolphin Skate Park à Khempur s’étend sur 14 500 pieds carrés et a été construit par l’équipe de 100 Ramps, une entreprise de construction de skate parks de Bengaluru.

Makinjay en mai avait publié des articles sur les enfants sur son Instagram.

Le script de ‘Skater Girl’ a été écrit par Makijani et sa sœur, Vinati permet quelques détours sur la route du skateboard, comme comment les femmes sont toujours considérées comme « impures » quand elles ont leurs règles et comment les hommes pensent qu’il est humiliant de laisser leurs femmes, sœurs et filles à travailler à l’extérieur de la maison, cependant, la pauvreté peut être écrasante. Lisez la critique du film par News18 ici.

