Le chaos a éclaté sur le tournage du dernier film de Jennifer Lawrence lorsqu’une explosion de cascade a mal tourné, ce qui a obligé la star à se couper la paupière et à tourner le film obligé de s’arrêter pendant une journée.

L’actrice de 30 ans travaille actuellement sur un projet intitulé Don’t Look Up – mais peut-être aurait-elle dû lui dire « Ne regardez pas les accessoires explosifs » comme une cascade qui s’est retournée contre lui.

Jen tournait avec sa co-vedette de 25 ans Timothée Chalemet aux petites heures du vendredi matin et devait se trouver dans une scène où le verre devait se briser dans des conditions contrôlées.

TMZ rapporte: « [Jennifer] a été blessé sur un plateau de tournage vendredi matin, après qu’une «explosion de verre contrôlée» se soit détraquée.

Le reportage poursuit: «Jennifer tournait Don’t Look Up à Boston avec Timothée Chalamet lors du tournage de la scène finale à 1h du matin.

Le rapport déclare: « L’explosion ne s’est pas déroulée comme prévu et on nous dit qu’un éclat de verre a coupé la paupière de Lawrence et qu’il n’arrêterait pas de saigner. »

Le TMZ minimise la blessure en déclarant «ce n’était pas si grave», mais poursuit en disant que «la production a été arrêtée pour le tournage prévu vendredi».

Mirror Online a contacté le porte-parole de Jennifer pour commentaires.

JLaw est notoirement sujette aux accidents – tombant dans les escaliers pour récupérer son Oscar lors de la cérémonie de 2013, puis trébuchant sur le tapis rouge l’année suivante.

Elle a failli tomber sur son visage en se débattant dans les talons lors du premier ministre 2016 de X-Men: Apocalypse à Londres.

Pendant le tournage du drame d’horreur de 2017 Mother !, l’actrice a réussi à endommager son propre diaphragme en hyperventilant sur le plateau.