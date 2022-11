Le tournage du Club Q fait réfléchir Colorado Springs sur son passé et son présent

La loi a conduit à un boycott de la ville par certains groupes progressistes, qui ont qualifié Colorado Springs de “ville de la haine”. La nouvelle loi a été rapidement annulée par les tribunaux, mais à bien des égards, selon les habitants, elle a eu l’effet contraire à l’effet escompté et a unifié l’opposition.

« Nous avons réalisé que nous ne pouvions pas être complaisants ; nous devions lutter contre ce genre de sectarisme et ne pas faire de discrimination », a déclaré James White, qui était pasteur de la première église congrégationaliste de la ville dans les années 1990 et s’est opposé à l’amendement discriminatoire. « Nous devions nous rassembler et parler.

Les partisans des droits des homosexuels ont créé des bulletins d’information, des clubs, des rassemblements interreligieux, des marches et des fonds philanthropiques, tous visant à favoriser la diversité.

“Cela a fait une énorme différence”, a déclaré Mary Lou Makepeace, qui a été maire de la ville de 1997 à 2003. “Les choses que les gens avaient l’habitude de dire, ils ne le disent plus. Ils seraient évités.

Pousser la ville à être plus inclusive n’a pas toujours été facile, dit-elle. Elle a reçu de vives critiques lorsqu’elle a signé la première proclamation de la ville reconnaissant une semaine annuelle de la fierté gaie en 1999. Mais elle a noté que la ville avait changé. Elle a souligné un plan cette semaine pour accrocher un drapeau arc-en-ciel géant sur l’hôtel de ville en souvenir des personnes tuées au Club Q. “Cela montre tout le chemin que nous avons parcouru”, a-t-elle déclaré.

D’autres facteurs ont également modifié le ton de la ville. La population est maintenant de 480 000 habitants, résultat d’un énorme afflux de nouveaux arrivants, dont beaucoup viennent des côtes, qui ont contribué à créer une communauté plus diversifiée.

Dans le même temps, la position de nombreux chrétiens a commencé à changer. Un certain nombre d’églises importantes de la ville se sont divisées sur les questions des droits des homosexuels. La génération de dirigeants qui s’opposaient à ce qu’ils appelaient « l’agenda gay », y compris M. Dobson, retraité, et les nouveaux dirigeants ont souvent adopté une approche plus mesurée.