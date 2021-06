« Satyameva Jayate 2 » de l’acteur de Bollywood John Abraham, dans lequel la star jouera un double rôle pour la première fois, a terminé son programme de tournage et maintenant le travail de post-production pour le film est en cours.

Le critique de cinéma indien et analyste commercial Taran Adarsh ​​a confirmé samedi la nouvelle sur son compte Twitter en écrivant : « #FactCheck… #SatyamevaJayate2 – avec #JohnAbraham dans son tout premier double rôle – devait initialement sortir le #Eid2021 . «

Mettant à jour l’état actuel du film, il a ajouté : « Statut actuel : tournage terminé… Post-production en cours… En vue de la *sortie en salles* à la réouverture des cinémas. #SJ2. »

En avril, les réalisateurs de ‘Satyameva Jayate 2’ avaient annoncé que la sortie du film serait reportée en raison de problèmes liés au COVID. Le film devait auparavant se jouer sur ‘Radhe: Your Most Wanted Bhai’ le 13 mai.

Annonçant la nouvelle, les réalisateurs avaient partagé une déclaration qui disait : « En ces temps sans précédent, rien n’a plus d’importance que la sécurité et la santé de nos compatriotes et de nos clients. Notre film ‘Satyameva Jayate 2’ sortira désormais à une date ultérieure. D’ici là gardons nos masques et faisons de notre mieux pour garder nos proches et nous-mêmes hors de danger. Jai Hind. «

Réalisé par Milap Zaveri, le prochain film présente également les acteurs Manoj Bajpayee, Divya Khosla Kumar et Amyra Dastur. Le drame d’action sera financé par Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Monisha Advani, Madhu Bhojwani et Nikkhil Advani.

Le film qui mettra en vedette John dans un double avatar – en tant qu’officier de police et en tant qu’homme ordinaire, a été projeté le 20 septembre 2019. Comme le premier opus, ‘Satyameva Jayate 2’, une suite autonome, se concentrera également sur le lutter contre l’injustice et l’abus de pouvoir.

« Satyameva Jayate », sorti en 2018, est devenu un succès majeur, ce qui en fait le deuxième plus gros succès au box-office de Milap et John. Le drame policier de 2018 mettait également en vedette Manoj Bajpayee dans un rôle central.

Le premier film racontait l’histoire d’un flic (Bajpayee), qui a été chargé d’attraper une personne nommée Vir (John), qui est en train de tuer des policiers corrompus. Bajpayee et John se battent tous les deux pour la même raison, mais ils sont divisés par la loi. Le premier volet réalisé par Milap, sorti le 15 août, aux côtés de ‘Gold’ d’Akshay Kumar.