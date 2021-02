Le tournage du dernier opus de Tom Cruise, Mission Impossible, a été abandonné après que l’équipe du film aurait refusé de travailler plus longtemps sur le plateau.

Le tournage du film bourré d’action très attendu pendant une pandémie s’est avéré être une mission impossible après que les acteurs et l’équipe se soient envolés pour le Moyen-Orient pour filmer certaines scènes.

Cependant, le réalisateur a été contraint de crier coupé pendant le tournage du septième volet de la populaire franchise en raison du personnel de production mécontent, rapporte The Sun.

Les membres de l’équipage auraient voulu rentrer chez eux au Royaume-Uni ce week-end avant l’entrée en vigueur des règles de quarantaine dans les hôtels lundi.







Cela signifie que les patrons n’avaient d’autre choix que d’affréter un jet privé pour les ramener chez eux avant la nouvelle restriction.

« L’ensemble de la production a touché un autre problème et il y a eu des révoltes parmi les acteurs et l’équipe », a déclaré un initié à la publication.

«Pour bon nombre d’entre eux, la perspective de devoir mettre en quarantaine dans un hôtel au Royaume-Uni est un pas trop loin et ils ont demandé à être rapatriés par avion avant que les règles ne changent. Le studio a dû financer un avion de retour et les acteurs et l’équipe manquants entraîneront inévitablement un autre retard. «







«On espérait que le tournage aux EAU offrirait une certaine flexibilité, mais cela a changé lorsque le Royaume-Uni a fermé ses frontières. Le moral est vraiment à la baisse et de nombreux membres du personnel plus jeunes qui ne gagnent pas beaucoup d’argent ne pensent plus que cela en vaut la peine », a ajouté la source.

The Mirror a contacté les représentants de Tom pour obtenir des commentaires.

Il y a quelques semaines, le décorateur adjoint principal de Mission Impossible Seven, Sandro Piccarozzi, a laissé entendre qu’Abou Dhabi figurerait dans le dernier film en ajoutant des hashtags sur les photos du lieu avec «# missionimpossible7».







Le tournage du film à succès va reprendre au Royaume-Uni.

La date de sortie étant repoussée en raison de la pandémie en cours, la dernière date de sortie du film est désormais le 19 novembre.

Le film devait initialement sortir en août.

