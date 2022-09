NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tom Cruise et le reste du casting de “Mission : Impossible – Dead Reckoning – Part One” ont dû interrompre la production après une altercation avec un troupeau de moutons dans le Lake District en Angleterre.

L’acteur, 60 ans, a été vu en train d’admirer le grand troupeau alors qu’il se tenait sur le côté pour faire place aux moutons qui passaient. Cruise a également été capturé en l’air attaché à un parachute bleu lors du tournage d’une scène du prochain film.

Cruise, qui joue Ethan Hunt dans la série de films, portait une combinaison noire alors qu’il redescendait au sol.

Le septième film devrait sortir en juillet 2023.

« TOP GUN : MAVERICK » dépasse « TITANIC » comme le film national le plus rentable de Paramount Pictures dans sa diffusion initiale

Cruise a également eu récemment une altercation avec les vacanciers du Lake District. Adam Wheeler et Lucy Hinch promenaient leur Husky sibérien nommé “Blitz” lorsqu’ils sont tombés sur Cruise et le plateau de tournage.

Selon le Northern Echo, Cruise a “joyeusement” posé pour une photo avec le couple avant de retourner à l’intérieur d’un hélicoptère utilisé sur le plateau. “Il était gentil et poli et très humble. Tom Cruise s’est excusé pour le bruit des hélicoptères et a demandé si tout allait bien”, a déclaré Wheeler au point de vente.

“Il s’assurait que tous ceux qui le voulaient aient leurs photos avec lui”, a-t-il poursuivi. “Nous étions les derniers à prendre sa photo, puis il est simplement descendu de la montagne en parapente jusqu’à son camp à côté de Buttermere.”

‘TOP GUN: MAVERICK’ CIBLE LA MEILLEURE OUVERTURE DE CARRIÈRE POUR TOM CRUISE

“J’ai vu quelques-uns des films de Mission Impossible mais je n’ai pas vraiment regardé beaucoup de ses autres – mais je le ferai certainement maintenant”, a ajouté Wheeler.

Il a partagé avec le point de vente que Cruise effectuait toutes ses propres cascades et que le couple a attendu environ une heure pour avoir la chance de rencontrer la star.

Cruise a été photographié en train de sauter d’une montagne dans la campagne britannique et de descendre en parapente en juillet. Cruise a commencé le tournage de “Mission : Impossible 8” immédiatement après avoir terminé le tournage de “Mission : Impossible 7”.

TOM CRUISE A 60 ANS : COMMENT IL A CONQUIS HOLLYWOOD ET GAGNÉ LA FAMILLE ROYALE

Les films seront diffusés dans le cadre de la première et de la deuxième partie de “Mission : Impossible – Dead Reckoning”. La pandémie de coronavirus a bloqué le tournage de “Mission: Impossible 7”, qui devrait maintenant sortir le 14 juillet 2023, la deuxième partie devant débuter à l’été 2024.

Cruise est connu pour ses propres cascades, notamment lorsqu’il a escaladé le Burj Khalifa, reconnu comme le plus haut bâtiment du monde.

En novembre, l’acteur a été photographié après être sorti du cockpit d’un biplan Boeing B75N1 Stearman de 1941 à 2 000 pieds et s’être assis sur l’aile.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Cruise s’est alors pendu la tête en bas pendant que l’avion se retournait de sorte qu’il semblait être assis bien droit sur l’aile.

La star de “Top Gun” a déjà réfléchi à sa carrière et à sa décision de réaliser toutes ses propres cascades dans ses films d’action.

“Je suis un acteur très physique et j’adore les faire”, a déclaré Cruise lors d’une apparition dans “The Graham Norton Show”. “J’étudie, je m’entraîne et je prends beaucoup de temps pour tout comprendre. J’ai cassé beaucoup d’os.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“La première fois d’une cascade est éprouvante pour les nerfs, mais c’est aussi exaltant”, a-t-il ajouté. “On m’a dit plusieurs fois pendant le tournage d’une cascade d’arrêter de sourire.”

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.