Le tournage de la WWDC23 est en cours à Apple Park

Le tournage est en cours à Apple Park pour la WWDC23, qui débutera au début du mois prochain le 5 juin, où Apple devrait annoncer iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14, en plus de sa longue rumeur AR/VR casque de réalité mixte.

À l’approche de la conférence, une photo prise depuis les prés d’Apple Park a apparemment révélé que la production du discours principal préenregistré est en cours, montrant un panneau et une bande scellant ce qui serait le chemin vers le Steve Jobs Theatre, où Apple tire généralement ses principales annonces matérielles et logicielles.

La photo vient de l’utilisateur BuddhaBr0wnies sur Twitterqui dit que la photo a été partagée par un ami qui travaille chez Apple.

Le téléchargement suit après Apple a publié mardi le calendrier de la WWDC23révélant que les participants qui regarderont le discours d’ouverture préenregistré depuis le siège d’Apple auront l’opportunité de faire pour la première fois deux visites ‌Apple Park‌ de 30 minutes.

@aaronp613 @iDownloadBlog @BasicAppleGuy @thejailbreakhub On dirait qu’Apple pourrait filmer la WWDC alors que ce chemin mène au Steve Jobs Theatre. Ceci a été posté par un de mes amis qui travaille chez Apple. pic.twitter.com/awhbnUgIzZ — BuddhaBr0wnies (@BuddhaBr0wnies) 16 mai 2023

C’est quand la WWDC 2023 ?

La WWDC aura lieu du 5 au 9 juin, le discours principal ayant lieu en début de semaine le lundi 5 juin, date à laquelle le fabricant d’iPhone devrait annoncer iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS. 14.

Qu’est-ce qu’Apple annoncera à la WWDC 2023 ?

WWDC verra Apple annoncer les prochaines mises à jour logicielles majeures à venir plus tard dans l’année pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, y compris iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14. Le discours d’ouverture devrait également voir la société dévoiler son très attendu casque de réalité mixte AR/VRqui serait présenté avant un lancement vers la fin de l’année.

Image: BouddhaBr0wnies