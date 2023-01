Le tournage de la vidéo de French Montana se termine par des coups de feu, 10 personnes abattues

Le tournage de la vidéo de French Montana à l’extérieur de The Licking à Miami Gardens s’est transformé en chaos alors que des coups de feu ont éclaté, blessant plusieurs personnes.

French Montana a passé la dernière partie de 2022 à planifier et à planifier la sortie de Cokeboys 6. Hier soir, le projet tant attendu est enfin arrivé sous la forme d’une collaboration entre Gangsta Grillz et DJ Drama.

Malheureusement, l’excitation et le battage médiatique pour le projet seraient éclipsés par un événement tragique qui s’est produit la nuit dernière.

Selon TMZtournage vidéo de French Montana en dehors de Le léchage à Miami Gardens s’est terminée par des coups de feu brusques. WSVN, rapporte qu’un homme armé a ouvert le feu et 10 personnes ont été abattues dans le chaos. Les forces de l’ordre ont révélé qu’il y avait trois scènes de crime différentes, mais on ne sait pas où se trouvent les deux autres.

« Nous avons eu un total de 10 [victims]. Quatre se sont rendus à l’hôpital et nous en avons soigné six transportés », a déclaré un premier intervenant dans des transmissions radio.

Un témoin a déclaré aux autorités qu’il était venu simplement pour regarder le tournage de la vidéo, puis a vu quelqu’un dans la foule se faire voler sa montre, ses clés et son portefeuille.

“[He asked to] appeler sa mère et voir si nous pouvons obtenir des clés de voiture de rechange et nous assurer, vous savez, qu’il va bien, puis les coups de feu ont explosé », a déclaré le témoin, « au moins 13, 14, 15 coups de feu. C’était très rapide, ça ressemblait à un fusil d’assaut.