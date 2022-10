Le tournage de la Couronne ARRÊTÉ pendant deux nuits après que des drones ont survolé le plateau, les forçant à renforcer la sécurité

Le TOURNAGE de The Crown s’est arrêté cette semaine après que des drones ont survolé le plateau.

La production a été interrompue sur l’émission à succès Netflix pendant deux nuits consécutives alors que la sécurité traquait les coupables dans le centre-ville de Hull.

Le soleil

Un initié a déclaré: «Mardi et mercredi soir, le tournage a été vraiment perturbé car certains gars ont décidé de semer le chaos.

“Deux drones ont volé directement au-dessus du plateau pendant près d’une heure, laissant les acteurs et l’équipe vraiment frustrés.

« La nuit suivante, ils sont revenus une fois de plus et ils se sont approchés très près des grues de caméra de production et des bâtiments utilisés.

“La sécurité a été obligée d’essayer de traquer les pilotes les deux nuits et de mettre un terme aux choses.

“Tout coûte de l’argent sur les téléviseurs, donc personne ne veut arrêter de tirer – la sécurité est maintenant extrêmement vigilante pour essayer d’empêcher que cela ne se reproduise.”

Netflix a refusé de commenter.

C’est le dernier drame de la série en cours, qui a récemment été critiqué après avoir été aperçu en train de filmer les moments qui ont précédé sa mort.

Des témoins disent que les équipes de Netflix tournaient des scènes obsédantes montrant Di, joué par Elizabeth Debicki, dans une Mercedes noire à seulement 100 mètres du tunnel de l’Alma, à Paris – où Di a été tué dans un accident de voiture il y a 25 ans.





Netflix a insisté sur le fait que le “moment exact” de l’accident ne sera pas montré dans l’émission – mais les fans et amis royaux sont en colère contre les scènes.

La Couronne a déjà été critiquée pour avoir mélangé les faits à la fiction – et pour un scénario montrant le duc d’Édimbourg, le prince Philip, poursuivant une liaison avec la jeune pair Penny Knatchbull.

La vétéran de la scène et de l’écran Dame Judi Dench, 87 ans, a critiqué la semaine dernière le drame à gros budget pour être “inexact et blessant” et pour son “sensationnalisme grossier”.