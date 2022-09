NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un tournage près d’un plateau de production “Chicago Fire” n’était qu’une partie de la scène “incroyable” qui s’est déroulée mercredi devant les salons funéraires AA Rayner & Sons. Un véritable incendie s’est déclaré dans la rue, semant la confusion parmi les habitants qui pensaient que les acteurs étaient de vrais pompiers choisissant de ne pas répondre à l’incendie.

Charles Childs Jr., directeur de la maison funéraire où l’émission NBC tournait, a déclaré en exclusivité à Fox News Digital que peu de temps avant qu’un suspect ne tire près du plateau, les acteurs s’étaient entraînés à éteindre un véritable incendie alors qu’un incident distinct était signalé. bloquer.

Presque aussitôt que le véritable incendie a été signalé, les autorités sont intervenues sur les lieux peu après 13 h 45 lorsqu’un « auteur inconnu, armé d’un arme de poing tiré sur un groupe de personnes se tenant dans le pâté de maisons 5900 de W. Madison Street” près du quartier Oak Park de la ville, selon le département de police de Chicago.

Childs Jr. a expliqué que tout le scénario était “chaotique” car les voisins étaient perplexes quant à la raison pour laquelle les dizaines de pompiers supposés dans son lot ne répondaient pas à l’incendie dans la rue, à leur insu que les gens qu’ils avaient observés éteignaient les incendies n’étaient pas des premiers intervenants formés, mais étaient en fait des acteurs.

« CHICAGO FIRE » ARRÊTE LA PRODUCTION APRÈS LE TOURNAGE PRÈS DE L’ENSEMBLE À OAK PARK, LA POLICE CONFIRME LE TIREUR « FLED SCENE »

“Nous avons eu l’honneur d’être sélectionnés pour être dans un épisode de” Chicago Fire “et l’équipe se tenait dehors quand tout à coup ils se préparaient à faire un tournage”, a expliqué Childs Jr. à propos de la scène générale à Salons funéraires AA Rayner & Sons sur Madison Street.

“Tout d’abord, un incendie s’est déclaré dans le bloc adjacent au 1500 West Madison. Ensuite, le service d’incendie de Chicago (CFD) a répondu à cela, et tandis que le service d’incendie de Chicago a répondu, les stars et l’équipe de télévision” Chicago Fire “n’étaient qu’à un pâté de maisons. alors les gens ont vu les acteurs et ont voulu savoir pourquoi ils ne répondaient pas au vrai feu.”

LA POLICE DE CHICAGO DÉVITERA QUELQUES FLICS DES QUARTIERS POUR PROTÉGER LES ENSEMBLES DE CINÉMA: RAPPORT

Charles a déclaré que la confusion aurait pu être le scénario d’un livre à succès alors que les gens se précipitaient pour demander l’aide de la distribution, en supposant qu’ils étaient les premiers intervenants qui ne répondaient tout simplement pas.

“Au salon funéraire, c’était un incendie imaginaire, et les acteurs faisaient juste leur travail”, a-t-il déclaré. “Donc, pendant que tout cela se passait, un idiot a utilisé une arme à feu et a tiré sur des gens. Nous ne savons pas qui était visé. Nous ne savons pas qui était l’agresseur.”

Alors que “personne n’a été touché”, le suspect a fui les lieux dans un “SUV de couleur sombre” et les détectives du CPD enquêtent sur la fusillade.

“C’était chaotique parce que toutes ces activités se déroulaient en même temps”, a déclaré Childs Jr. “Pourquoi quelqu’un ferait-il cela? Il y avait une présence policière. Il y avait des gardes de sécurité présents. C’était juste une situation incroyable.”

Il a ajouté: “C’était un de ces jours. Vous n’auriez pas pu écrire cela dans un roman.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Childs Jr. a émis l’hypothèse qu’environ 70 personnes se trouvaient à proximité de son salon funéraire ou sur les lieux de la production, et que quelqu’un aurait pu être gravement blessé.

“Quelqu’un aurait pu être tué, abattu accidentellement”, a-t-il déclaré. “Nous ne savons tout simplement pas ce qui se passait dans la tête de cette personne. Nous ne le comprenons pas”, a-t-il déclaré.

Plusieurs membres du personnel de sécurité étaient sur les lieux du drame de Dick Wolf, qui met en vedette Jesse Spencer, Kara Killmer, David Eigenberg et l’ex-fiancé de Lady Gaga, Taylor Kinney.

Entre les sons des sirènes retentissant des intervenants à l’incendie dans la rue et les signaux de la police, Childs Jr. a déclaré que tout était “tellement chaotique” et “déroutant”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Nous pouvons prier pour que personne n’ait été blessé”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas combien de victimes ont été déplacées à cause de l’incendie.”

Il a ajouté : “Nous sommes tous reconnaissants que personne n’ait été blessé ici.”