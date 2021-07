Le tournage de Bridgerton s’est arrêté pour la DEUXIÈME fois en une semaine en raison d’un autre cas de Covid

Le tournage de BRIDGERTON a été interrompu pour la DEUXIÈME fois en une semaine en raison d’un autre cas positif de Covid.

Le Sun Online a révélé plus tôt cette semaine que le tournage avait été interrompu pendant 24 heures et avait repris hier, mais maintenant le tournage a de nouveau été arrêté, mais cette fois pour une durée indéterminée.

Date limite a révélé que la nouvelle du drame de l’ère Regency s’était arrêtée et Netflix a refusé de dire si c’était un membre de la distribution ou de l’équipe qui avait attrapé le virus.

Ce que nous savons, c’est que l’individu s’isole maintenant et que les producteurs de Netflix et de Shondaland travaillent sur le moment où ils pourront reprendre le tournage en toute sécurité.

La plateforme de streaming géante teste régulièrement ses acteurs et son équipe et devra être encore plus vigilante.

Le coronavirus continue de se propager rapidement alors que près de 52 000 personnes ont été testées positives pour covid-19 vendredi.

Les fans sont impatients de voir une nouvelle série de Bridgerton après un premier opus très réussi, qui a été regardé par un record de 82 millions de foyers dans le monde.

Plus tôt cette année, la star de Daphne Bridgerton, Phoebe Dynevor, 26 ans, a expliqué à quel point il était difficile de combattre Covid tout en faisant le drame.

Elle a déclaré: « Il y a tellement de figurants et tellement de membres d’équipage, et c’est un spectacle très intime. »





La deuxième série était réalisée à divers endroits, mais cette semaine était à Wrotham Hall, une pile du XVIIIe siècle dans le Hertfordshire.

Le tournage était partagé entre la grande maison et les studios d’Uxbridge dans l’ouest de Londres.

Le tournage de la cinquième série du drame royal The Crown, avec Imelda Staunton, 65 ans, dans le rôle de la reine et Elizabeth Debicki dans le rôle de la princesse Diana, 30 ans, doit commencer cette semaine.

La dernière série de l’émission l’a vue en tête des nominations aux Emmy Awards cette semaine, avec 24 hochements de tête, dont le meilleur acteur, la meilleure actrice et le meilleur drame.

