Le tournage de Bridgerton a encore été retardé après le dernier cas de Covid

L’informatique se déroule au XIXe siècle, bien avant les tests de flux latéral et les applications NHS qui envoient un ping.

Mais cela ne signifie pas que le bonkbuster Netflix Bridgerton est immunisé contre Covid.

Phoebe Dynevor a repéré des scènes de tournage pour la deuxième saison du hit Netflix Bridgerton[/caption]

Un jour après la reprise du tournage de la deuxième saison très attendue de Bridgerton, il a de nouveau été interrompu[/caption]

Juste un jour après la reprise du tournage de la deuxième saison très attendue, il a de nouveau été interrompu.

Le Sun a raconté la semaine dernière comment le tournage de l’émission, qui met en vedette Phoebe Dynevor, dans le rôle de Daphne Bridgerton, avait été interrompu en raison d’un cas positif sur le plateau.

Et il s’est à nouveau arrêté – indéfiniment – ​​après que quelqu’un d’autre ait contracté le virus.

Et ce malgré que l’équipe de production n’ait repris le tournage que vendredi.

Une source à la télé a déclaré: « La demande pour la deuxième série de Bridgerton est énorme, donc devoir arrêter à nouveau de filmer est un véritable casse-tête.

«Cela pourrait entraîner des retards appropriés et ce sera extrêmement coûteux pour eux, car tourner une si grosse production coûte cher dans le meilleur des cas, encore moins lorsque vous avez des décors vides et des acteurs qui ne peuvent pas travailler.

« Le tournage a été arrêté immédiatement dès que le nouveau cas positif a été détecté mais ils venaient à peine de reprendre le tournage. Ils ont un régime de tests rigoureux, on espère donc que le cas a été trouvé assez rapidement et que personne d’autre sur le plateau ne l’a obtenu. Mais beaucoup de gens s’isolent maintenant.

« Le tournage reprendra une fois qu’il sera jugé sûr, mais pour l’instant, il a été suspendu indéfiniment. »

L’équipe travaillait sur la série à Wrotham Hall, une pile du XVIIIe siècle dans le Hertfordshire, lorsque le cas a été détecté.

Les réglementations de Covid ont rendu le tournage difficile, car Bridgerton est connu pour ses scènes de foule et ses ébats sexy – dont aucun ne peut être facilement fait avec une distanciation sociale.

Plus de 82 millions de personnes ont regardé la première diffusion le mois suivant sa sortie le jour de Noël – et trois saisons supplémentaires ont été commandées.

Mais l’homme de premier plan Rege-Jean Page a décidé de tirer sa révérence en tant que duc d’Hastings Simon Bassett et n’apparaîtra pas la saison prochaine.

Avec tous ces arrêts et redémarrages, il doit sentir qu’il a pris la bonne décision.

Synchronisez et nagez avec Rita

LE soleil brille et Rita Ora est de retour en bikini, naturellement.

Elle a dirigé la charge des célébrités se déshabillant en maillot de bain et publiant des clichés sur Instagram le week-end alors que le Royaume-Uni se prélassait dans des températures caniculaires.

Rita Ora pose en bikini – juste au moment où le temps devient torride[/caption]

Mais Rita ne profitait pas vraiment des climats ensoleillés de la Grande-Bretagne, car elle est toujours à Los Angeles où elle vit et travaille depuis deux mois.

Le chanteur, qui a sorti le nouveau single You For Me avec SIGALA plus tôt ce mois-ci, a posé pour la photo entre les prises de la vidéo de la chanson.

J’ai révélé le mois dernier comment Rita tournait le somptueux clip dans une piscine chic de LA.

Elle a embauché une équipe de nageurs synchronisés pour ajouter du plaisir au tournage, qui la voit également montrer ses mouvements à la fois dans et sous l’eau.

Peu importe où elle se trouve dans le monde, Rita est toujours capable de faire sensation.

Al : Ce serait un accident de Carr

ALAN CARR avait une bonne raison de ne pas inviter sa propre famille à son mariage – personne d’autre à la fête n’aurait été en sécurité.

Il s’est marié avec son mari Paul Drayton lors d’une cérémonie intime présidée par leur amie Adele dans son manoir de Los Angeles en 2018, mais a décidé de ne pas emmener ses proches par avion pour la cérémonie car il y a toujours des catastrophes lorsqu’ils sont impliqués.

Le comédien Alan Carr a expliqué au public pourquoi il n’avait pas invité sa famille à son mariage[/caption]

En effet, le comédien affirme qu’au dernier mariage auquel il est allé avec sa famille, il a fini par donner un coup de pied à un enfant par accident.

S’exprimant lors d’un stand-up à Londres la semaine dernière, il a déclaré: «Ma famille était énervée parce que je ne les ai pas invités, parce que je voulais juste que ce soit privé.

« Là où il y a Carrs, il y a toujours du drame.

« Savez-vous ce qui s’est passé lors du dernier mariage de Carr ? J’ai renversé un bébé.

« Écoutez, avez-vous déjà été dans une conga à grande vitesse ? C’était terrifiant. Le bébé est sorti et j’étais comme, ‘Nooon!’ J’ai donné un coup de pied au bébé et j’ai fait comme si ce n’était pas moi.

« Ensuite, il y a eu une bagarre, quelqu’un a frappé mon oncle. C’était l’enfer.

« Ils voulaient venir au mariage juste pour avoir un nez autour de la maison d’Adèle, soyons honnêtes. »

Je ne peux pas les blâmer. Ça ne me dérangerait pas de fouiner chez elle aussi.

français canadien FRENCH MONTANA a révélé qu’il avait une chanson avec Drake sur l’album très attendu du Canadien Certified Lover Boy. Il a déclaré à la radio américaine : « Crie à mon garçon Drake, nous avons de la chaleur qui sort. « C’est censé être sur CLB mais on ne sait jamais avec lui. » Le rappeur a ensuite déclaré à The Angie Martinez Show que c’était comme une deuxième partie de leur morceau de 2012 avec Rick Ross, Stay Schemin ‘et leur chanson de 2014 Pop That. French a ajouté: « Nous en avons définitivement un. »

Yeezus, de qui se moque-t-il ?

SI KANYE WEST pense que cette cagoule l’aidera à passer sous le radar, il ne pourrait pas se tromper davantage.

Il s’est démarqué comme un pouce endolori en regardant un match de basket à Las Vegas avec son collègue rappeur Ice Cube.

Le rappeur Kanye West s’est fait remarquer dans cette cagoule[/caption]

La rumeur dit que Kanye sortira un nouvel album cette semaine après qu’un article de Consequence lui ait montré qu’il jouait de la nouvelle musique à Tyler the Creator.

Cela fait presque deux ans depuis son dernier album louche, Jesus Is King.

Avec son divorce imminent, les choses ne peuvent que s’améliorer.

Les gagnants de l’EUROVISION, Maneskin, sont fixés pour leur plus haute place dans le UK Singles Chart. I Wanna Be Your Slave devrait atteindre le numéro 3, révèle un premier aperçu.

L’île arrive ensuite dans les charts, dit Jack

LOVE Island n’engendre plus seulement des influenceurs surpayés, elle fait de véritables stars de la musique.

Tout comme son compatriote Wes Nelson en 2018, qui est allé l’année dernière au n ° 3 avec son premier single See Nobody, Jack Fowler a accéléré le rythme de sa carrière musicale.

Il a signé chez Island Records – qui abrite les meilleurs artistes dont Ariana Grande et Drake – et sort aujourd’hui son single Foolish pour marquer le Freedom Day en Angleterre.

Dans une conversation exclusive sur la piste, Jack a déclaré: «J’ai sorti de la musique en 2020 pendant le verrouillage, mais le sentiment que j’ai autour de Foolish est si naturel et je suis très excité.

« Foolish est une chanson que j’ai écrite en studio avec un ami. Il y a une vraie ambiance d’Ibiza, c’est une chanson de fête.

« Avec la fin du verrouillage et l’ouverture des clubs, cela semble être une excellente chanson pour répondre au moral général du pays. »

Foolish sera également entendu dans le cadre de Île de l’amour sponsor de l’annonce I Saw It First lors de l’émission ITV ce soir.

Et tandis que Jack est tout à fait sérieux au sujet de sa nouvelle carrière dans les charts, il a admis que son voyage de Majorque au monde de la musique n’avait pas été simple.

Il a ajouté : « Love Island a été une grande catapulte pour moi, mais la musique est quelque chose que j’ai toujours voulu faire. J’ai l’impression d’avoir bouclé la boucle. Avoir la plate-forme que je fais vient avec beaucoup de pression.

«Il y a des gens qui disent:« Vous êtes un Love Islander, vous ne devriez pas faire ceci ou cela… », mais je ne suis pas quelqu’un qui veut rester dans la même voie. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu poursuivre.

Juste le Chan pour le travail

GEMMA CHAN a vraiment brillé lors de sa dernière apparition sur le tapis rouge.

L’actrice portait ce numéro d’or pour la première de la comédie française OSS 117 : From Africa With Love.

Gemma Chan portait ce numéro d’or pour la première de la comédie française OSS 117 : From Africa With Love à Cannes[/caption]

Elle était à Cannes dans le cadre du célèbre festival du film français.

Le réalisateur Spike Lee a eu le visage rouge lorsqu’il a accidentellement révélé le lauréat de la meilleure Palme d’Or, Titane, prématurément.





En s’excusant, il a déclaré: «Je n’ai aucune excuse. J’ai foiré.

« Je suis un grand fan de sport. C’est comme le gars à la fin du match dans la ligne des fautes, il rate le lancer franc, ou un gars rate un coup de pied.

Je ressens la douleur de Spike.

Chaud ou pas J’espère VRAIMENT que Tom Parker et The Wanted pourront à nouveau chanter ensemble. LIAM et Noel Gallagher se mettent enfin d’accord sur leur nouveau film Knebworth. FÉLICITATIONS Emma Bunton après s’être marié à Jade Jones après 23 ans. DANI Dyer a enfin largué son mauvais petit ami Sammy Kimmence. MÊME Laura Whitmore sait que la série 7 de Love Island est ennuyeuse – elle ne se présente jamais. RUSSELL Brand était ennuyeux, se vantant de ne pas suivre les règles du National Trust.