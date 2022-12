Le tourisme organisé en Russie en baisse de 90% en 2022 alors que l’invasion de l’Ukraine s’éternise

L’industrie du tourisme russe s’est effondrée en 2022, en particulier parmi les circuits organisés, car les voyageurs étrangers restent à l’écart après l’invasion de l’Ukraine par le pays.

Sergei Romashkin, le chef du voyagiste russe Delfin, a estimé que les voyages organisés en Russie avaient chuté de 90 % en partie à cause de l’image négative de la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine, de l’interdiction de l’utilisation des cartes Visa et Mastercard dans le pays et des restrictions imposées par la Russie. programme de visas, Le Moscow Times a rapporté .

Les chiffres officiels montrent que le tourisme a chuté de 40% depuis l’année dernière avec 190 000 visiteurs entrant en Russie en 2022 contre 290 000 l’année dernière.

En 2019, environ 5,1 millions de touristes ont visité la Russie, dont 400 000 dans le cadre de circuits organisés.

Les voyagistes auraient déplacé leur attention du tourisme récepteur vers l’organisation de circuits nationaux dans les grandes villes russes, et Romashkin a déclaré qu’un “flux notable” de nouveaux touristes en provenance d’Europe “ne devrait pas être attendu en 2023”.

Romashkin a déclaré que la “petite croissance” du tourisme pourrait provenir de pays comme l’Iran qui ont conclu des accords de voyage sans visa avec la Russie.

Les dernières directives de voyage du département d’État américain en Russie en octobre ont dit aux Américains qu’ils ne devraient pas se rendre dans le pays.

“Ne voyagez pas en Russie en raison de l’invasion non provoquée et injustifiée de l’Ukraine par les forces militaires russes, du potentiel de harcèlement contre des citoyens américains par des responsables de la sécurité du gouvernement russe, de la mise à l’écart de citoyens américains en Russie par des responsables de la sécurité du gouvernement russe, y compris pour détention, l’application arbitraire de la loi locale, les vols limités à destination et en provenance de Russie, la capacité limitée de l’ambassade à aider les citoyens américains en Russie, les restrictions liées au COVID-19 et le terrorisme”, a déclaré le conseiller du département d’État.

“Les citoyens américains résidant ou voyageant en Russie doivent quitter la Russie immédiatement.”

Rebekah Koffler, une ancienne officier du renseignement de la US Defense Intelligence Agency axée sur la Russie et l’auteur de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital qu’il n’est “pas surprenant” que le tourisme en Russie chute en raison de la “incertainement associé à la guerre russo-ukrainienne et à la possibilité d’une escalade”.

“Personne ne veut être bloqué en Russie au milieu d’une guerre”, a déclaré Koffler. “Il y a aussi probablement la peur d’être détenu par les autorités russes qui ont tendance à utiliser des tactiques d’échange de prisonniers, surtout si vous êtes un Américain ou un Européen.”

“En plus, c’est dur de voyager si on ne peut pas utiliser sa Visa ou sa Mastercard. Et pour les Américains, si on ne peut pas avoir son Starbucks et son Big Mac, qui voudrait aller dans un tel endroit ?”

La baisse du nombre de touristes s’étend en dehors de la Russie dans les pays limitrophes de la Russie et de l’Ukraine. Alors que les pays européens ont vu le tourisme rebondir depuis l’assouplissement des restrictions de voyage liées aux coronavirus, les pays voisins de l’Ukraine et de la Russie ont en retard de 30 % sous niveaux pré-pandémiques.

L’Estonie, la Finlande, la Lettonie et la Lituanie ont toutes enregistré des niveaux de tourisme inférieurs en 2022 à ceux de 2019.

“La pandémie a révélé les faiblesses sous-jacentes de l’économie du tourisme au sens large”, a déclaré le secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques, Mathias Cormann.

« Les retombées de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine menacent désormais la reprise du secteur. Le défi pour les gouvernements et les entreprises n’est pas seulement de stimuler le tourisme à court terme, mais également d’assurer la solidité et la durabilité du secteur à long terme.