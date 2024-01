Le tourisme de masse a transformé Florence en “prostituée”, déclare le patron du musée, suscitant l’indignation

Rome

CNN

—



Masse tourisme a transformé le italien ville de Florence en « prostituée », a déclaré la directrice de la Galleria dell’Accademia, suscitant la colère et appelant à sa démission.

Bien que Cecilie Hollberg ait présenté ses excuses, les politiciens italiens ont critiqué ses commentaires cette semaine, les qualifiant d’offensants pour les Florentins.

“Une fois qu’une ville devient prostituée, il lui est difficile de redevenir vierge”, a déclaré lundi aux journalistes Hollberg, un historien de l’art allemand qui dirige le musée depuis 2015, en marge d’une conférence de presse présentant le musée. succès.

“Nous ne trouvons plus de magasin, un magasin normal mais seulement des choses exclusivement destinées aux touristes avec des gadgets et des souvenirs et cela devrait cesser”, a-t-elle ajouté.

Les commentaires de Hollberg ont immédiatement suscité des réactions de la part du ministre italien de la Culture et du maire de Florence, qui ont tous deux exprimé leur soutien à ce que les Italiens dirigent les musées italiens dans le passé.

Le mandat de Hollberg au musée se termine en juin, et avant ce scandale, des appels ont été lancés pour qu’elle ne renouvelle pas son contrat et l’attribue à un Italien.

En 2014, le ministre italien de la Culture, Dario Franceschini, a ouvert tous les postes de directeur de musée aux étrangers, ce que l’actuelle Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a déclaré qu’elle rectifierait à l’expiration des contrats.

Le maire de Florence, Dario Nardella, a déclaré lundi au conseil municipal de Florence que la ville méritait le respect et que le tourisme emploie des milliers de personnes.

« Le tourisme est une ressource, il faut la gérer mais il n’y a pas un seul sujet sur lequel cette administration ne s’est pas battue, de la protection du centre historique avec les réglementations de l’UNESCO à la protection des produits typiques, en passant par l’arrêt de certaines activités et enfin avec une règle qui arrête les locations à court terme », a déclaré Nardella.

Petr Svarc/UCG/Groupe Universal Images/Getty Images Les touristes inondent l’une des attractions populaires de Florence, le Ponte Vecchio.

Matteo Renzi, ancien Premier ministre et ancien maire de Florence, a déclaré qu’il porterait la question du mandat de Hollberg au ministère de la Culture.

«Je poserai une question au ministre de la Culture Gennaro Sangiuliano sur les propos honteux du directeur de la Galerie de l’Académie. Définir Florence comme une prostituée est inacceptable. Hollberg doit s’excuser ou démissionner”, a-t-il déclaré lundi dans un communiqué.

Hollberg est revenue sur ses propos, affirmant qu’elle aimait Florence et qu’elle ne voulait pas offenser la ville ou ses habitants, précisant qu’elle voulait seulement dire que Florence, comme Venise et d’autres villes, était « écrasée » par le tourisme, selon un porte-parole du musée.

«Je suis désolé d’avoir utilisé les mauvais mots. Ce que je voulais dire, c’est que Florence doit être le témoin d’un tourisme plus conscient, et non d’un tourisme de fuite. Avec l’Académie, par exemple, nous avons essayé d’en améliorer chaque partie extraordinaire », a-t-elle déclaré dans la déclaration du musée envoyée mardi à CNN.

“Sérieux et offensant”



Florence est une grande attraction touristique. Site du patrimoine mondial, il abrite une forte concentration de musées, d’églises, de bâtiments historiques et d’œuvres d’art.

Le ministre italien de la Culture, Sangiuliano, a déclaré que son ministère examinerait la question plus en détail, mais a qualifié les propos de Hollberg de « sérieux et offensants ».

« Florence est une ville merveilleuse qui représente une partie importante de notre identité et de notre histoire nationales. L’offenser signifie frapper toute l’Italie et nos sentiments. J’évaluerai toutes les initiatives appropriées”, a-t-il déclaré dans un communiqué fourni par le ministère de la Culture.

La maire adjointe de Florence, Alessia Bettini, a qualifié ces commentaires de « délirants » dans une déclaration envoyée depuis son bureau à CNN.

“Traiter Florence de prostituée est l’offense la plus grave jamais entendue de la part d’une personne qui occupe également un rôle institutionnel aussi important”, a déclaré Bettini dans le communiqué.

« Selon le directeur du musée, les Florentins sont donc les enfants d’une prostituée et les touristes sont les clients d’une prostituée ? Hollberg offense l’histoire de Florence, où elle a travaillé, elle offense le travail de milliers de personnes et surtout elle offense les Florentins, elle-même qui, en tant que non-Florentine, doit beaucoup à Florence.