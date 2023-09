Le tourisme de basse-cour est un remède à l’ennui – Shaw Local

Quand j’étais enfant, dire à maman que je m’ennuyais était une affaire délicate.

«Il n’y a rien à faire», me plaignais-je.

À quoi elle répondait : « Je peux vous donner quelque chose à faire » et nommait une corvée.

Ces tâches m’occupaient, mais elles ne résolvaient pas l’ennui. S’il existe un moyen de rendre le pliage des serviettes et des lampes à épousseter agréable, je ne l’ai jamais maîtrisé.

J’ai cependant appris à sortir lorsque je me sentais sans but. Le jardin était hors de portée des tâches ménagères, donc je flânais là plutôt qu’à l’intérieur de la maison. Notre cour rurale du comté de Grundy semblait ennuyeuse lors des humeurs blasées, mais finalement – ​​inévitablement – ​​je trouvais quelque chose à faire. Tirer des lancers francs, jouer à distance avec le chien, photographier des papillons. La maison n’était finalement pas si ennuyeuse.

Quelques décennies (plus que je ne veux l’admettre) se sont écoulées depuis les après-midi d’enfance. Cependant, l’ennui n’est pas spécifique à l’âge. Entre amis adultes, j’entends parfois quelqu’un se plaindre : « Il n’y a rien à faire ici. »

« Par ici » est une zone en expansion. À l’école primaire, la géographie de « ici » était la cour arrière, ou les quelques pâtés de maisons entourant nos maisons. Lorsque j’étais adolescent, cette zone s’étendait jusqu’à inclure les communautés voisines – mes camarades de classe du lycée Seneca et moi allions à Morris, Marseille et Ottawa.

Désormais, « ici » signifie tout ce qui se trouve à moins de 45 minutes de route de chez soi.

Quand j’entends mes pairs se plaindre du manque d’activités, je comprends ce que ressentait ma mère. Elle a dû regarder autour de notre maison remplie de livres, de vidéos, de jeux et de jouets et se demander : « Comment cet enfant peut-il ne rien trouver à faire ? De même, je regarde autour d’une région remplie de théâtres (du genre cinéma, ciné-parc et spectacles sur scène), de festivals, de restaurants, de brasseries, de parcs nationaux, de visites guidées, de boutiques, d’arcades et d’autres destinations récréatives, et je me demande : « Comment ne peuvent-ils rien trouver ?

Il est tentant de s’inspirer du livre de maman et de confier une tâche aux plaignants. Il y a beaucoup de surfaces qui doivent être époussetées et des serviettes qui doivent être pliées chez moi. Tu veux faire ça ?

Malheureusement, ils diraient probablement non. L’option B consiste donc à épousseter et à plier mes propres serviettes (hélas), puis à proposer à mes amis et voisins quelques suggestions de loisirs.

En 2013, j’ai rejoint l’équipe de Starved Rock Country Magazine. La publication trimestrielle met en valeur la culture, les attraits, l’histoire et les personnalités de notre région pour servir de guide aux visiteurs. Il y a dix ans, j’aurais peut-être déploré le manque de choses à faire, mais écrire pour le magazine m’a mis au défi de voir nos communautés sous un angle différent. Comment un étranger percevrait-il ces communautés ? Si j’étais un touriste, comment pourrais-je m’engager ici ?

Prendre du recul et arpenter la région avec un objectif grand angle m’a ouvert les yeux sur les opportunités.

Starved Rock Country est une région qui s’étend de Morris à l’est jusqu’à Princeton à l’ouest, s’étendant au nord jusqu’à Mendota et au sud jusqu’à Streator. Au cours des 10 années de publication du magazine, j’ai développé une appréciation renouvelée pour tout ce que ce domaine offre.

J’ai adopté pour mission de découvrir par moi-même les activités, les destinations, les restaurants et les loisirs dans les limites de la SRC. La région regorge de paysages, de divertissements, d’aventures et d’histoires. Dans cette chronique bimensuelle, je vous accompagne dans l’exploration.

C’est comme être à nouveau un enfant, entrer dans le jardin quand je m’ennuie. De nos jours, la cour arrière est tout simplement plus grande de quelques centaines de kilomètres carrés.

Inévitablement, je trouverai quelque chose à faire.

• Julie Barichello est rédactrice en chef du Starved Rock Country Magazine et graphiste pour les publications spécialisées de Shaw Media. Elle peut être contactée au [email protected].