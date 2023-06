Le tourisme autochtone — qui offre durabilité et lien culturel — est en plein essor au Canada

Par un après-midi ensoleillé, un groupe de cyclistes parcourt le parc national Banff, s’arrêtant à mi-chemin pour parcourir le canyon Sundance du parc.

Lorsqu’ils s’arrêtent pour une pause, la guide Heather Black dirige le groupe à travers une cérémonie de purification, suivie d’une collation de lanières de pemmican fabriquées en Alberta.

Le voyage était un essai pour un nouveau type de circuit proposé par l’entreprise de randonnées guidées de Black, Buffalo Stone Woman Iinisskimmaakii.

La demande pour ce côté de son entreprise est déjà forte – « J’ai besoin d’une autre Heather » pour suivre, plaisante-t-elle – mais après avoir contacté un voyagiste à vélo basé à Banff, les deux ont uni leurs forces pour faire le tour de Black sur deux roues. Elle dit que l’essai a été un succès.

Black, une randonneuse passionnée, a été inspirée pour démarrer son entreprise après avoir entendu d’autres personnes sur le sentier qui souhaitaient en savoir plus sur la façon dont les peuples autochtones se connectent à la terre. Elle a dit que la demande est élevée pour le tourisme autochtone dans les montagnes Rocheuses – une tendance qui se déroule également à travers le pays.

« Je sens que je me connecte avec beaucoup de gens qui viennent en tournée avec nous », a déclaré Black, qui est membre de la nation Kainai, à environ deux heures au sud de Calgary.

« Quand nous avons cette expérience interculturelle, je pense, cela nous lie. »

Avant que la pandémie ne frappe, le secteur était sur une trajectoire de croissance abrupte et à son apogée en 2019, a contribué 1,9 milliard de dollars au PIB du pays, selon l’Association touristique autochtone du Canada.

Keith Henry, président et chef de la direction de l’Association touristique autochtone du Canada, attribue la forte demande de tourisme autochtone à un intérêt sans précédent des touristes pour la durabilité, la culture et l’histoire autochtones. (Ian Christie)

Rebondir après les creux pandémiques

Comme de nombreux secteurs, il a été durement touché par la pandémie – tombant à moins de 500 millions de dollars de PIB à son point le plus bas – mais a rebondi plus rapidement que prévu, a déclaré Keith Henry, président et chef de la direction de l’organisation.

Cette année, il devrait rapporter 1,5 milliard de dollars et pourrait voir ses revenus tripler d’ici 2030 si la demande des voyageurs nationaux et internationaux continue d’augmenter au même rythme, a-t-il déclaré.

« C’est extrêmement recherché », a déclaré Henry. « Certes, je ne pense pas que nous ayons jamais vu autant d’intérêt et de demande pour le tourisme autochtone qu’aujourd’hui. »

Henry attribue cette demande à un intérêt sans précédent chez les touristes pour la durabilité, la culture et l’histoire autochtones.

Pendant ce temps, a déclaré Henry, l’industrie doit équilibrer les exigences concurrentes de la croissance et de la durabilité.

« Nous voulons positionner le Canada pour qu’il devienne un chef de file mondial du tourisme autochtone d’ici 2030 », a-t-il déclaré.

« Cela ne veut pas dire que nous voulons avoir des ventes qui explosent et que nous ne pouvons pas suivre… Nous devons être vraiment méthodiques. »

« Il s’agit vraiment de durabilité culturelle et de revitalisation culturelle, et comment nous assurer qu’il n’y a pas trop de pression sur les ressources que nous mettons en avant dans ces entreprises », a-t-il déclaré.

Mais à mesure que l’industrie se redresse, a-t-il dit, elle fait face à des pénuries de personnel et à la menace croissante que conditions météorologiques extrêmes pose aux loisirs de plein air.

Pour Black, cela signifie espérer chaque jour que la fumée n’annulera pas ses voyages.

« [I’m] récitant mes prières tous les jours », a-t-elle dit.

Tim Patterson est le propriétaire de Zuc’min Guiding de Calgary, qui propose des randonnées guidées en montagne en Colombie-Britannique et en Alberta. Il dit que ses clients recherchent une expérience en dehors des hauts lieux touristiques habituels. (Paula Duhatschek/CBC)

Les touristes recherchent une « expérience authentique »

Tim Patterson, propriétaire-exploitant de Zuc’min Guiding, a lancé son entreprise basée à Calgary juste au moment où la pandémie a frappé. Pourtant, l’entreprise a survécu, et il dit que ces derniers temps, ça a été tellement « à fond » qu’il « a hâte de prendre quelques jours de congé ».

Patterson se spécialise dans les randonnées guidées des montagnes de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, sa plus populaire étant une visite guidée du Glacier Athabasca à environ une heure de route du parc national de Jasper.

Ses clients sont une répartition égale de visiteurs canadiens et internationaux, certains d’Europe et un grand contingent des États-Unis. Ce sont généralement des gens qui sont attirés par les montagnes mais qui recherchent une expérience en dehors de l’habituel. points chauds il a dit.

REGARDER | Le tourisme autochtone rebondit après la pandémie : L’industrie du tourisme autochtone revient en force alors que la pandémie s’estompe Le tourisme autochtone rebondit après la pandémie de COVID-19, avec une augmentation des réservations pour des voyages dirigés par des Autochtones et des visites de sites autochtones. L’industrie pourrait générer des milliards de revenus d’ici la fin de la décennie.

« Les gens veulent vivre une expérience authentique et veulent quelque chose d’un peu différent de ce qu’ils obtiennent normalement », a déclaré Patterson, membre de la bande indienne de Lower Nicola en Colombie-Britannique.

De plus, a-t-il déclaré, « le tourisme autochtone est plutôt sexy en ce moment ».

De nombreux exploitants affirment que les Américains sont devenus un élément clé de leur clientèle, car les visiteurs américains reviennent au Canada à un rythme plus rapide que leurs homologues étrangers.

Les Américains ont également absorbé les gros titres de l’autre côté de la frontière sur l’histoire autochtone et le système des pensionnats du Canada, a déclaré Henry, ce qui a incité les touristes à découvrir le Canada d’une manière différente.

« Ce n’est pas quelque chose que je pense que nous devrions éviter », a-t-il déclaré. « Nous voulons aider les gens à comprendre la véritable histoire et l’histoire d’une manière saine et positive. »

Problèmes d’accès en milieu rural, difficultés de dotation

Alors que les clients américains et canadiens ont contribué à maintenir le secteur du tourisme autochtone en plein essor après la pandémie, la reprise n’a pas été uniforme à tous les niveaux. Alors que les entreprises des grands centres se portent bien, celles des régions rurales et du Nord ont connu des difficultés, en partie à cause d’un manque d’accès aérien.

« C’est l’histoire de deux mondes », a déclaré Henry.

Pour ceux qui ont la chance d’être près d’une grande ville, la dotation en personnel a été un autre obstacle pour de nombreuses entreprises. Selon les derniers chiffres de RH Tourisme Canada la main-d’œuvre du secteur augmente mais n’a toujours pas retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie.

Pour des entreprises comme Zuc’min Guiding, dont les employés doivent être formés et certifiés, l’embauche prend du temps.

« En ce moment, j’ai un peu de mal à trouver suffisamment de guides pour m’aider », a déclaré Patterson.

« Ce n’est pas qu’il n’y a pas d’Autochtones pour m’aider, c’est juste pour renforcer cette capacité. »

Les incendies de forêt, comme celui-ci qui a fait rage à l’ouest de Chibougamau, dans le nord du Québec, le 4 juin, sont un exemple des conditions météorologiques extrêmes que certains craignent d’affecter le tourisme autochtone. (Audrey Marcoux/La Presse canadienne)

De plus en plus, l’industrie essaie également de déterminer à quel point les conditions météorologiques extrêmes, en particulier les incendies de forêt, constitueront une menace. L’été 2023 s’annonce déjà comme l’une des pires saisons de feux de forêt depuis des années, ce qui représente un risque majeur pour les entreprises. alors que la fumée recouvre le pays.

« Quand il y a de la fumée dans l’air, les gens ne veulent pas entrer dans une zone et ils annulent leurs plans », a déclaré Henry, qui a noté que les entreprises des communautés du Nord ont été particulièrement touchées.

« Nous n’avons évidemment pas les ressources pour résoudre tout cela, mais cela a un impact et nous le surveillons de près. »

Randonneuse passionnée, Black a eu l’idée de démarrer son entreprise de visites guidées après avoir entendu d’autres personnes sur le sentier qui souhaitaient en savoir plus sur la façon dont les peuples autochtones se connectent à la terre. (Soumis par Indigenous Tourism Alberta)

Optimisme élevé pour aller de l’avant

Malgré les défis, il y a beaucoup d’optimisme quant à l’avenir du tourisme autochtone au Canada.

Travel Alberta, par exemple, a récemment donné 6 millions de dollars à Indigenous Tourism Alberta pour soutenir le développement de l’industrie. On pense qu’il s’agit de la plus importante contribution provinciale de ce genre.

Le directeur commercial de la société d’État, Jon Mamela, affirme que l’intérêt pour le tourisme autochtone « n’a jamais été aussi élevé ». Il espère que le financement permettra aux entreprises appartenant à des Autochtones de devenir une plus grande partie du secteur global de la province.

« Nous pensons que c’est la manière intelligente et stratégique d’aller de l’avant », a-t-il déclaré.

Black a des objectifs au-delà du simple développement de sa propre entreprise. En tant que guide, et dans son autre travail de coach d’affaires elle espère en inspirer d’autres.

« Il y a un grand besoin de tourisme autochtone, car nous sommes les conteurs originaux de cette terre, et nous nous connectons à cette terre d’une manière différente de celle de beaucoup d’autres personnes », a-t-elle déclaré.

« Nous devons être nombreux. »