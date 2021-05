Le tour hilarant de Doctor Duo sur la chanson classique de Mohammad Rafi-Asha est exactement ce dont nous avons besoin aujourd’hui

Les médecins et autres travailleurs de première ligne luttent contre le virus mortel depuis l’année dernière et cela nuit souvent à leur propre bien-être, mais nous les avons toujours vus poursuivre leur sacrifice désintéressé et sauver des vies. Mais au milieu de tout cela, il y a eu plusieurs incidents de médecins essayant d’utiliser la musique, la danse et les jeux pour aider à faire sourire des millions de personnes. Dans un cas similaire, deux médecins de Chandigarh ont mis en place une chanson en duo sur les réseaux sociaux qui est devenue virale et fait maintenant plaisir à beaucoup. La vidéo de la même chose a été téléchargée sur Twitter par un utilisateur de médias sociaux nommé @ikaveri et est rapidement devenue un succès avec plus de 8 000 vues et de nombreux commentaires.

Les médecins mentionnés par l’utilisateur étaient le Dr Raman Abrol (à gauche) et le Dr Biman Saikia, tous deux originaires de Chandigarh.

On voit le duo chanter le morceau « Aaja Panchhi Akela Hai » du film « Nau Do Gyarah » chanté par Mohammad Rafi et Asha Bhonsle et avec les acteurs Dev Anand et Kalpana Kartik. Ils ont tous les deux chanté la chanson magnifiquement et en synchronisation bien qu’ils ne soient pas physiquement présents ensemble. De plus, tout en interprétant la chanson, le Dr Saikia y ajoute également sa propre interprétation humoristique afin de la rendre plus amusante. À un moment donné, lorsque le Dr Abrol chante la ligne de signature de « Oo aaja panchi akela hai », Saikia intervient avec une ligne amusante à ce stade en disant : « Bhabi maregi, pichle hafte hi th miley thee (la belle-soeur va gronder nous, nous venons de nous rencontrer la semaine dernière).

Le duo continue avec son «jugalbandi» et continue également ses plaisanteries hilarantes où ils prévoient de se rencontrer et de prendre un verre ou deux.

La chanson est rapidement devenue un succès parmi les utilisateurs de Twitter qui ont félicité les médecins pour leurs plaisanteries amusantes à travers l’ancienne chanson.

Tout simplement génial. Sens du timing et nuances incroyables. Merci d’avoir partagé. Vraiment vraiment apprécié. — Doc_AS (@bestbabydoc) 28 mai 2021

दो जिंदादिल डॉक्टर्स। मरीज कितने जल्दी स्वस्थ होते होंगे। — Prakash kumar sinha (@prakashsinha14) 28 mai 2021

J’ai beaucoup apprécié — Subhendu Mukherjee (@subhendujee) 29 mai 2021

Le mois dernier, une délicieuse vidéo mettant en vedette deux étudiants en médecine est devenue virale sur les sites de réseaux sociaux. La vidéo montrait deux médecins du Kerala apportant de la joie en dansant avec enthousiasme sur Rasputin du classique de Boney M. Naveen K Razak et Janaki M Omkumarare étaient les brillants danseurs du clip qui faisaient des mouvements sympas dans leurs gommages.

