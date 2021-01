La côte de Dalmation en Croatie est connue pour ses paysages magnifiques, ses belles plages et ses mers immaculées. Mais saviez-vous qu’il abrite également la première cave sous-marine au monde?

Le long de la péninsule de Pelješa, non loin de Dubrovnik, se trouve le petit village de Drač, où se trouve le premier et le seul vignoble sous-marin au monde, niché dans une épave sous l’Adriatique. Les touristes sont invités à plonger dans la cave et à explorer cette approche unique de la production de vin.

La péninsule de Pelješac est connue pour ses vignobles raffinés, qui produisent des variétés de vins de renommée mondiale, dont le Dingač – le «roi du vin croate». Mais depuis 2011, Edivo Winery a adopté une approche différente pour faire mûrir son vin: le submerger sous la mer.

Edivo Winery est la première cave au monde à avoir une licence pour le vieillissement du vin sous la mer. C’est aussi le seul à avoir un brevet pour vendre du vin en amphore – un ancien type de récipient traditionnellement fabriqué en céramique.

Les innovateurs derrière Edivo Winery disent que le vieillissement du vin de cette manière apporte une saveur et une histoire uniques à leurs produits.

«Nous avons eu l’idée de faire du vin sous-marin parce que nous adorons la plongée et tout ce qui touche à la mer», explique Nives Roman, directeur chez Edivo Winery.

La réalisation de ‘The Sea Mystery’

La première bouteille de vin à être submergée avec succès dans la mer a commencé son voyage fin 2013.

L’équipe a d’abord essayé plusieurs endroits autour de la péninsule et l’endroit qu’ils ont maintenant est idéal car la température de la mer reste à 15 degrés Celsius toute l’année. Une température stable est la clé de la fabrication du vin.

Ils ont décidé de nommer leur création unique «Navis Mysterium» signifiant «le mystère de la mer».

Comment est fait le vin?

Le vin est élaboré à partir de raisins cultivés localement, dont certains sont originaires de Croatie. Il a vieilli en fût pendant un an avant d’être coulé à une profondeur comprise entre 18 et 25 mètres, où il mûrira encore deux ans.

Pendant ce temps, le vin est scellé dans une amphore en terre cuite ou une bouteille de vin. Le vin ne voit le jour que lorsqu’il est ouvert et versé dans un verre pour en profiter.

«Chaque amphore est un produit fabriqué à la main, car elle doit passer une procédure de 14 jours de manipulation et de nettoyage une fois qu’elle est sortie de l’eau», explique Roman, «les coraux, les coquillages et les algues font partie de la conception de l’emballage. Par conséquent, chaque amphore ou chaque bouteille devient un chef-d’œuvre sculptural unique – un souvenir parfait avec la signature de la mer Adriatique.

L’équipe de plongée de la société surveille la cave tous les 14 jours, entre les deux y emmenant les touristes. Après une visite guidée approfondie (pardonnez le jeu de mots) de la cave, les clients peuvent refaire surface et déguster un authentique repas d’Istrie pour accompagner leur vin.