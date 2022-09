Le plan initial était de couvrir 20 pays en 20 mois. Les plans les mieux conçus s’égarent souvent, en particulier ceux élaborés avant l’émergence inattendue du COVID.

Personne ne le sait mieux que Chris et Marianne Fisher, qui ont commencé une odyssée mondiale en janvier 2020 à partir de leur Angleterre natale pour exécuter des fermetures de frontières droites et un éventuel besoin d’inverser leur route.

Les pêcheurs s’attendaient à avoir terminé leur tournée TREAD The Globe (Travel Responsibly Eat Adventure and Dive) dans leur Fiat Ducato, un véhicule utilitaire de 19,52 pieds devenu camping-car Trudy, mais ils sont toujours sur la route. En fait, la tournée a pris une toute autre vie et peut se poursuivre indéfiniment à mesure qu’ils explorent de nouveaux horizons.

Les Fishers ont pris le temps de discuter avec Black Press Media lors d’une visite à leur tante Julia Barton, à Chemainus, en Colombie-Britannique, lors de l’étape de l’île de Vancouver de leur tournée remaniée.

« C’est comme un yo-yo, on y revient », s’amuse Chris, 52 ans. « J’adore Chemainus, tout est sympa. Il y a une atmosphère vraiment agréable et les gens sont très sympathiques. C’est un endroit accueillant et agréable. »

Et cela en dit long compte tenu de l’abondance d’endroits que les pêcheurs ont déjà visités en Europe, en Amérique centrale, aux États-Unis et au Canada jusqu’à présent.

Les Fishers sont devenus des sensations sur YouTube depuis le début de leur voyage. Leurs vidéos ont dépassé les 13 millions de vues et ils comptent 89 000 abonnés.

Une série de circonstances les a amenés à décider de tout vendre et de faire ce voyage avec une dizaine d’années d’avance sur l’âge habituel de la retraite.

“Nos amis prenaient leur retraite et mouraient ou n’atteignaient pas la retraite”, a déclaré Marianne.

« Un bon nombre de nos amis sont partis moins d’un an plus tard et Marianne a fait don d’un rein à un ami », a expliqué Chris. « J’ai eu un peu peur que je n’allais pas prendre ma retraite. Nous voulons tous arriver à la retraite pour faire ce que nous voulons faire.

“Vous pensez, ‘Je ne veux pas être l’une de ces personnes'”, a déclaré Marianne. « Si j’ai quelque chose à faire, je veux le faire. Je veux être sur mon lit de mort en disant que j’ai mis ma tête sous l’eau glaciale de l’océan Arctique et que j’ai relevé des défis.

Ils ont fait ce plongeon rapide dans l’océan Arctique et tout ce qu’ils ont fait jusqu’à présent en a valu la peine.

“Qui peut dire qu’ils ont conduit de la frontière entre la Géorgie et la Russie à l’île de Vancouver via l’Alaska ?” interrogea Marianne.

Marianne était administratrice d’hôpital et le dernier emploi de Chris était celui de chef de la restauration dans deux grands hôpitaux. Ils ont tous deux quitté leur emploi et vendu bon nombre de leurs biens tout en gardant leur maison et en la louant.

Ils ont également acheté le camping-car. Un véhicule de 18 ans avec 40 000 milles à son actif à l’achat, il en a maintenant enregistré 70 000 autres.

Le voyage a véritablement commencé le 5 janvier 2020 à Telford dans le Shropshire, en Angleterre.

“Nous avons coupé un ruban, nous avons été filmés par la BBC et nous sommes partis au coucher du soleil avant COVID”, a déclaré Chris.

Tout s’est bien passé les trois premiers mois à travers la France, l’Italie, l’Autriche, la Slovénie jusqu’à ce qu’ils arrivent en Turquie. C’est à ce moment-là que le plein impact de COVID est devenu apparent.

“Nous n’étions censés être en Turquie que trois semaines”, a noté Chris. “Nous étions là 18 mois.”

Mais les gens ont rendu tout cela plus supportable.

“Nous avons découvert que les pays qui en ont le moins vous donneront le plus”, a déclaré Chris.

Avec l’évolution des circonstances, notamment le conflit entre la Russie et l’Ukraine, le voyage a littéralement pris une autre direction une fois que les Fisher ont pu repartir.

Ils ont quitté Istanbul pour ramener le camping-car au Royaume-Uni pendant quelques semaines, puis l’ont expédié à Charleston, en Caroline du Sud. Ils sont finalement arrivés en Colombie-Britannique après avoir traversé la Floride, la Louisiane, le Texas, l’Arizona, l’Utah, le Colorado et d’autres États en cours de route.

Ils se sont ensuite dirigés vers le nord en Alaska via la route Dempster à travers les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon jusqu’à l’océan Arctique et de retour à Chemainus.

Chris a pris de nombreuses vidéos de toutes leurs expériences sur YouTube où ils ont payé des parrainages aidant à payer les factures.

“Je pense que cela a été un vrai test de tout”, a déclaré Chris. « Vous ne savez pas où vous allez dormir, où vous allez puiser de l’eau. Je préfère rester dans les endroits les plus reculés. C’était fascinant à voir. En voyageant comme ça, vous obtenez une autre perspective sur un pays.

«Je n’ai pas d’attentes élevées sur beaucoup de choses», a déclaré Marianne. «Je trouve que cela conduit à une bien meilleure expérience. J’y vais toujours avec un esprit frais et ouvert.

Le dernier chapitre est loin d’être écrit. Chris a l’intention d’écrire un livre un jour.

Les Fisher vont ensuite visiter un peu plus la Colombie-Britannique et l’Alberta avant de se diriger vers le sud, probablement jusqu’au Mexique, puis expédier la camionnette à Melbourne, en Australie. Après un bref congé sabbatique en Angleterre, de nombreux voyages vers le bas et probablement en Nouvelle-Zélande suivront – à moins que le plan ne change.

“Je dirais que nous avons environ deux ans pour faire celui-ci”, a déclaré Chris. « La situation mondiale est en constante évolution. C’est comme une partie d’échecs. Tu dois juste t’assurer de ne pas te faire mater. »

Vous pouvez suivre les pêcheurs sous Tread The Globe sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et sur le Web ici.

Marianne et Chris Fisher s’amusent alors qu’ils se dirigent vers l’océan Arctique lors de leur aventure autour du monde. (Photo soumise)

Marianne Fisher montre un peu d’amour pour sa tante Julia Barton au marché public de Chemainus. (Photo de Don Bodger)

Marianne Fisher fête ses 55 ans au marché public de Chemainus. (Photo de Don Bodger)

Les confins douillets de la camionnette Tread The Globe pour Marianne et Chris Fisher. (Photo de Don Bodger)

La fourgonnette Tread The Globe à Chemainus sur la rue Daniel. (Photo de Don Bodger)

Le camping-car Tread the Globe fait escale en Cappadoce, en Turquie. (Photo soumise)

Marianne et Chris Fisher au milieu de magnifiques paysages à Kotor, au Monténégro. (Photo soumise)

Pacaya au Guatemala est la toile de fond de Chris et Marianne Fisher pour cette séance photo. (Photo soumise)

Chris Fisher rencontre des habitants de Mardin, en Turquie, pour un échantillon de boisson. (Photo soumise)