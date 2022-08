Le tour du chapeau inquiétant de Haaland, Lewandowski en feu, la renaissance de Firmino

Un autre week-end de gros titres, de golazos et de finitions imprévisibles dans les plus grandes ligues européennes. Du bombardement 9-0 de Liverpool à Bournemouth à Robert Lewandowski marquant un autre doublé pour Barcelone, le drame ne manquait pas.

Les correspondants ESPN Rob Dawson, Alex Kirkland, Julien Laurens, Sam Marsden, James Tyler et James Olley décomposent les grandes choses que vous devez savoir sur le week-end.

Points de discussion

Haaland a City de mauvais augure

Manchester City a marqué 99 buts en championnat la saison dernière en route vers un quatrième titre en cinq ans, mais ils sont déjà sur la bonne voie pour briser cette marque après seulement quatre matchs cette fois-ci.

2 Connexe

Grâce au tour du chapeau d’Erling Haaland lors de la victoire 4-2 contre Crystal Palace samedi, l’équipe de Pep Guardiola a déjà marqué 13 buts cette saison et vous devez remonter jusqu’en mars pour la dernière fois où ils n’ont pas réussi à marquer au moins deux fois. dans un match de Premier League.

C’est une chance qu’ils marquent si librement parce que, pour l’instant, ils ont du mal à les garder à l’autre bout. Palace a pris une avance de deux buts à l’Etihad alors que City a perdu deux buts pour la quatrième fois lors de ses six derniers matchs de championnat. Remarquablement cependant, ils n’en ont perdu aucun, en remportant deux et en faisant match nul deux. Palace avait l’air à l’aise à la mi-temps, mais lorsque City est passé à la vitesse supérieure après la pause, ils n’avaient pas de réponse.

Haaland, quant à lui, se moque des affirmations selon lesquelles il pourrait ne pas être en mesure de le faire en Premier League avec six buts lors de ses quatre premiers matchs. Seuls trois autres joueurs – Diego Costa, Sergio Aguero et Mick Quinn – peuvent égaler ce début à l’ère de la Premier League et, inquiétant pour le reste, Guardiola dit qu’il y a plus à venir. — Dawson

Le tour du chapeau de Haaland : il y a un air inquiétant, et puis il y a juste carrément effrayant. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Le Super Sommer étouffe le Bayern

Pourquoi les gens suggèrent-ils que le Bayern Munich doit commencer chaque match 1-0 alors qu’il y a des gardiens de but comme Yann Sommer? L’international suisse sans âge a passé son samedi à contrecarrer les champions de Bundesliga pour un match nul 1-1 pour lequel ils ont vraiment dû travailler dur, ce que je ne pensais plus arriver dans cette ligue? (Ahem.)

Après que le Borussia Mönchengladbach ait largement pris les devants contre le cours du jeu avant la mi-temps – et nous devrions reconnaître que Sadio Mane a deux buts refusés pour hors-jeu ici, même si Dayot Upamecano aurait dû mieux couper un long ballon, donnant plutôt Marcus Thuram une course et une finition sans obstacle de 40 verges – le Bayern a jeté l’évier de la cuisine sur Sommer et il était prêt pour cela, réalisant un record de la ligue de 19 arrêts sur les 90 minutes pour préserver le match nul. Le Bayern a tout tenté (y compris 33 tirs à 2,82 xG) pour faire craquer Sommer, mais a dû se contenter d’un point grâce à Leroy Sane, qui a surgi sans marque au bord de la surface pour ramener à la maison un centre bas avec son pied gauche.

Sommer a été pris au dépourvu à cette occasion, mais s’est tenu sur la tête pendant la majeure partie du match; commençant par une parade tentaculaire pour nier la tête d’Upamecano dans la première minute, il a rarement trouvé la paix à l’Allianz Arena tout l’après-midi, utilisant chaque morceau de son expérience de vétéran pour frustrer la foule bruyante du Bayern.

Ce match nul ne devrait pas empêcher le Bayern de se déchaîner cette saison pour obtenir une autre couronne de champion, mais Sommer a montré aux critiques de la Bundesliga que cela pouvait être fait. Peut-être. –Tyler

jouer 1:55 Le gardien du Borussia Mönchengladbach, Yann Sommer, organise une clinique pour frustrer le Bayern Munich lors d’un match nul 1-1 à l’Allianz Arena.

Paix à Paris

Lorsque le Paris Saint-Germain a écopé d’un penalty dimanche soir au Parc des Princes face à l’AS Monaco, tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer.

Deux semaines après le “penalty-gate” et la dispute entre Kylian Mbappe et Neymar sur qui allait tirer le coup franc, il n’y a pas eu d’histoire cette fois-ci. Mbappe est le premier tireur de penalty du PSG, mais les deux superstars ont discuté après le coup de pied donné par l’arbitre et le Français a décidé de laisser le Brésilien le prendre. Il n’y a pas de controverse ou de nouvelle histoire, juste une conversation adulte entre deux coéquipiers pour décider qui était le meilleur preneur à ce moment-là.

Le mérite revient à Mbappe d’avoir laissé Neymar le prendre. Il a marqué pour égaliser le score de Paris et bien qu’il n’ait pas gagné (il a terminé 1-1), au moins les champions de France ont évité plus de drame ! — Laurens

⚽️ 6 buts

🎯 6 passes décisives

📝 4 matches de championnat Neymar est en mission 😤😤 pic.twitter.com/5Gxudhxnqs — ESPN FC (@ESPNFC) 28 août 2022

Lewandowski livre pour le Barça

Avant le coup d’envoi de Barcelone contre le Real Valladolid dimanche, l’accent était mis sur Jules Kounde, finalement inscrit en Liga et disponible pour faire ses débuts en défense.

Mais au moment où le coup de sifflet final a été donné au Camp Nou, c’était une autre signature estivale, Lewandowski, qui avait pris la vedette avec une performance irrésistible. Lewandowski a marqué un doublé – et a frappé les boiseries deux fois – lors de la victoire 4-0 du Barça et a regardé chaque pouce du joueur de classe mondiale que le club a travaillé si dur pour signer du Bayern Munich.

Sa finition a occupé le devant de la scène, avec une touche acrobatique et habile au poste lointain pour se connecter avec la croix de Raphinha et mettre le Barça en tête, suivie plus tard par un coup de talon arrière intelligent – ​​bien qu’aidé par une déviation du défenseur Joaquin Fernandez – pour le faire 3-0.

Lewandowski a déjà quatre buts cette saison et il y en aura beaucoup, beaucoup d’autres à venir.

Il n’y a pas que les objectifs, cependant. Il a peut-être la réputation d’être un prédateur de la vieille école, mais son toucher, sa vision et son jeu de liaison ont jusqu’à présent impressionné dans un maillot de Barcelone. Que ce soit Raphinha, Ousmane Dembele ou Ansu Fati à ses côtés, l’intelligence de Lewandowski signifie qu’il a déjà développé une compréhension approfondie avec ses coéquipiers de la ligne avant, et c’est une mauvaise nouvelle pour les défenses de la Liga. — Kirkland

jouer 0:59 Robert Lewandowski fait preuve d’une habileté incroyable pour donner à Barcelone une avance de 3-0 contre le Real Valladolid.

Buts

Somptueux à nouveau de Trente

Ces questions persistantes sur la défense de Trent Alexander-Arnold ont déjà refait surface cette saison, mais sa qualité sur le ballon ne fait aucun doute et le troisième but de samedi dans la déroute record de Liverpool 9-0 à Southampton en a fourni un autre exemple.

Perdant initialement possession juste à l’intérieur de la moitié de terrain de Bournemouth, le joueur de 23 ans a récupéré le ballon et a joué un doublé avec Roberto Firmino avant d’aligner un entraînement de 25 mètres qui a survolé le gardien de but de Bournemouth Mark Travers haut dans le filet. C’était une finition dont n’importe quel attaquant aurait été fier. –Oley

QUEL. UN TUBE. 🎯 Profitez de chaque angle de @TrentAAbut de contre l’AFC Bournemouth, présenté par @Sonos 👌 pic.twitter.com/dEU9WU3pxo —Liverpool FC (@LFC) 28 août 2022

Tchouameni aide le Real à quitter Casemiro

Vinicius Junior a couronné un beau mouvement d’équipe pour ouvrir le score alors que le Real Madrid a remporté trois victoires sur trois avec une victoire 3-1 contre l’Espanyol dimanche. La signature estivale d’Aurélien Tchouameni était au cœur de l’objectif alors qu’il produisait une performance suggérant que Madrid ne manquerait peut-être pas Casemiro autant qu’il aurait pu le craindre.

Après une période de possession, Tchouameni a joué un une-deux avec Karim Benzema avant d’alimenter Vinicius pour produire une finition somptueuse juste à l’intérieur de la surface.

Cependant, Madrid n’a pas fait tout son possible à Barcelone, avec l’égalisation de l’Espanyol par Joselu et quelques buts tardifs de Benzema nécessaires pour gagner les trois points. Benzema a terminé au deuxième poteau après un excellent travail de Rodrygo à la 88e minute, puis a tiré à la maison un coup franc dans le temps d’arrêt après l’expulsion du gardien Benjamin Lecomte, le défenseur Leandro Cabrera étant contraint de le remplacer. –Marsden

GOL DU REAL MADRID ! VINICIUS JR CON CALIDAD 🕺 pic.twitter.com/MwdnFL5VyO — ESPN FC (@ESPNFC) 28 août 2022

Sargent nous fait prêter attention

Est-ce de la proxénétisme ? Peut-être, mais les États-Unis ont besoin d’un attaquant dans le vivier de talents pour trouver une forme avant la Coupe du monde 2022 et Josh Sargent est certainement à la hauteur de Norwich City cette saison. Son but gagnant contre Sunderland samedi était son quatrième but de championnat de la saison et, bien qu’il ne soit pas un chef-d’œuvre, il était à l’endroit idéal pour convertir un passage de jeu soigné en trois points pour les Canaries confiants.

Compte tenu du talent créatif que les Américains devraient avoir au Qatar cet hiver, être parfois au bon endroit est tout ce dont vous avez besoin de votre numéro 9. Que cela continue longtemps. –Tyler

Sarge avec son quatrième de la saison ! 👏#NCFC pic.twitter.com/AM6G6HfPkp — Norwich City FC (@NorwichCityFC) 27 août 2022

Des équipes en difficulté

Les luttes de Séville continuent

Le regard sur le visage de Julen Lopotegui samedi à Almeria a tout dit.

Séville a de nouveau été battu et sa frustration et sa colère étaient clairement visibles sur le visage de son entraîneur. Trois matches de championnat, un match nul et deux défaites, seulement 3 buts marqués, 5 encaissés et une 15e place au classement, ce n’est pas là où ils devraient être fin août et pas là où ils visaient non plus.

Lopetegui peut être fâché, mais il est en partie responsable. Certains de ses appels ont été étranges – comme enlever Oliver Torres contre Valladolid par exemple – mais ce n’est pas entièrement de sa faute. L’été a été difficile pour Séville, perdant ses deux défenseurs centraux – Kounde et Diego Carlos – pour ne les remplacer jusqu’à présent que par Tanguy Nianzou, qui est un talent prometteur mais n’a pas beaucoup joué au cours des deux dernières saisons au Bayern, et Marcao de Galatasaray.

Le directeur sportif Monchi a laissé tomber Séville et Lopetegui jusqu’à présent. Recruter Isco est un pari et l’équipe manque encore d’un vrai buteur. L’avenir ne s’annonce pas très beau non plus avec la réception de Barcelone le week-end prochain en Liga et de Manchester City en Ligue des champions coup sur coup. — Laurent

jouer 1:07 But de Sadiq Umar 55e minute Almería 2-1 FC Séville

Die Knappen pris en train de faire la sieste

Il semble cruel de continuer à frapper un club fier qui a enduré beaucoup de douleur au cours des 2-3 dernières saisons – dont l’une des pires campagnes de Bundesliga de tous les temps en 2020-21 – mais la première année de Schalke 044 dans le l’élite après cette ignominie augure d’une autre longue campagne à venir.

Sans victoire pour ouvrir la saison et avec deux nuls bancaux (dont une pénalité dans le temps additionnel pour obtenir un point contre Gladbach), la défaite 6-1 de samedi à domicile contre l’Union Berlin a montré que cette équipe n’était pas équipée pour relever le défi. Et ils ont déjà introduit plus d’une douzaine de nouveaux joueurs dans la Veltins Arena cet été ! Quelques matchs plus doux attendent avant le voyage du 17 septembre à Dortmund, mais la forme n’est pas leur amie pour le moment. –Tyler

jouer 0:56 Sven Michel but 90e minute Schalke 04 1-6 FC Union Berlin

MVP du week-end

Firmino tire les performances du passé

Cela ressemblait à une scène d’il y a quelques saisons. Anfield, emballé au soleil, chantant à tue-tête: “Si senor, passe-le à Bobby Firmino et il marquera.”

Samedi était vraiment la journée de Firmino. Il a dominé le match dès le début avec deux buts et trois passes décisives au cours des 69 minutes pendant lesquelles il est resté sur le terrain. Il était de retour à son meilleur niveau, comme au bon vieux temps où il faisait de Liverpool une équipe si spéciale. Il a été un élément clé de tout ce que la bonne équipe de Jurgen Klopp a accompli mais ensuite, entre les blessures, la mauvaise forme, l’arrivée de sang neuf frais, il a marché seul pendant un moment.

A 30 ans (il en aura 31 le 2 octobre), il ne sera jamais systématiquement comme il l’était samedi face à une équipe de Bournemouth qui a marqué 9 buts et qui a été épouvantable, mais il a prouvé qu’il peut encore faire un travail pour ce club où son le contrat expire dans un an. — Laurent