Le tour du chapeau de Novak Djokovic et autres jalons

Novak Djokovic vaincu Matteo Berrettini dans le Wimbledon finale pour remporter un 20e titre du Grand Chelem, un record. Djokovic a rebondi après une oscillation du premier set pour gagner 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3. C’était le sixième titre de Djokovic à Wimbledon et le 20e dans un tournoi majeur, le plaçant à égalité au premier rang de la liste de tous les temps avec Roger Federer et Rafael Nadal.

Faits saillants de la carrière de Novak Djokovic

• A fait ses débuts en Grand Chelem en tant que qualificatif à l’Open d’Australie 2005. A terminé comme le plus jeune joueur (18 ans, cinq mois) dans le top 100.

• En 2006, il remporte son premier titre sur le circuit ATP à Amersfoort.

• A atteint sa première finale du Grand Chelem à l’US Open en 2007, s’inclinant face à Roger Federer.

• A remporté son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie 2008, devenant ainsi le premier Serbe à remporter un tournoi majeur en simple.

• A mené la Serbie à son premier titre en Coupe Davis en décembre 2010.

• A commencé 2011 en remportant sept tournois consécutifs et n’a perdu qu’en juin, lorsque Federer a mis fin à sa séquence de 41 victoires consécutives en demi-finale de Roland-Garros.

• A assuré le classement numéro un en juillet 2011 en atteignant les demi-finales de Wimbledon, puis a battu Nadal pour décrocher sa première couronne à Wimbledon, son premier titre sur gazon.

• A battu Federer en demi-finale de l’US Open 2011, puis a battu Nadal en finale pour devenir le septième homme à remporter trois titres du Grand Chelem en un an depuis que le tennis est devenu professionnel en 1968.

• A remporté son troisième titre de l’Open d’Australie en 2012 en battant Nadal en cinq heures et 53 minutes et a commencé 2013 en battant Andy Murray pour devenir le premier homme de l’ère professionnelle à remporter trois titres successifs de l’Open d’Australie.

• Battre Federer lors d’une finale en cinq sets à Wimbledon en 2014.

• A atteint les quatre finales du Grand Chelem en 2015. A commencé l’année en remportant un cinquième titre à l’Open d’Australie.

• A remporté son troisième titre à Wimbledon en battant Federer en finale. Battre Federer en finale de l’US Open, remportant trois titres du Grand Chelem en un an pour la deuxième fois.

• Battre Murray lors de la finale de l’Open d’Australie 2016 pour remporter son 11e titre du Grand Chelem.

• Battre à nouveau Murray lors de la finale de Roland-Garros cette année-là pour finalement remporter le tournoi majeur sur terre battue à sa 12e tentative. La victoire a non seulement complété sa collection du Grand Chelem, mais il est également devenu le troisième homme – après Don Budge et Rod Laver – à détenir les quatre tournois majeurs en même temps.

• A pris sa retraite en quarts de finale de Wimbledon en 2017 et a terminé sa saison en juillet avec une blessure au coude droit. De retour d’une absence de six mois pour blessure à l’Open d’Australie 2018. A subi une opération au coude après une sortie des 16 derniers.

• Battre Kevin Anderson lors de la finale de Wimbledon 2018 pour sceller son 13e Grand Chelem. Terminé l’année en remportant la couronne de l’US Open pour la troisième fois.

• A battu Nadal pour remporter son 15e majeur et son septième titre à l’Open d’Australie en 2019.

• Sa séquence de 26 victoires consécutives en Grand Chelem s’est terminée par une défaite contre Dominic Thiem en demi-finale de Roland-Garros.

• Il a perdu deux balles de match pour battre Federer en finale et remporter son cinquième titre à Wimbledon. C’était la première fois qu’un titre en simple à Wimbledon était décidé lors du tie-break final qui avait été introduit à 12-12.

• N’a pas réussi à défendre son titre à l’US Open après avoir pris sa retraite en raison d’une blessure au quatrième tour.

• A aidé la Serbie à remporter la première Coupe ATP en 2020 avant de triompher à Melbourne Park pour la huitième fois.

• Le champion 2019 Nadal et Federer ayant choisi de manquer l’US Open 2020, Djokovic avait été le favori pour remporter le titre, mais le Serbe a été défaillant au quatrième tour après avoir accidentellement frappé un juge de ligne à la gorge avec une balle. La disqualification a mis fin à sa série de victoires 26-0 en 2020.

• Perdu contre Nadal en deux sets lors de la finale de l’Open de France 2020 reprogrammé.

• Battre Daniil Medvedev pour un neuvième titre record de l’Open d’Australie en 2021.

• Battre Stefanos Tsitsipas pour son deuxième titre à Roland-Garros et son 19e titre du Grand Chelem, devenant ainsi le premier homme depuis que le tennis est devenu professionnel en 1968 à remporter les quatre tournois majeurs au moins deux fois.

• Battez Matteo Berrettini lors de la finale de Wimbledon pour remporter un 20e titre du Grand Chelem en simple, un record, et faire un pas de plus vers un balayage de l’année civile des quatre tournois majeurs.

* A égalé Roger Federer et Rafa Nadal pour la plupart des titres en simple masculin du Grand Chelem, devenant ainsi le sixième joueur de l’histoire, homme ou femme, à atteindre ce nombre.

* Quatrième homme à remporter trois titres consécutifs à Wimbledon dans l’ère ouverte après Federer, Bjorn Borg et Pete Sampras.

* A enregistré une séquence de trois titres consécutifs du Grand Chelem pour la troisième fois de sa carrière, après avoir remporté trois titres consécutifs de l’Open d’Australie à deux reprises (2011-13 et 2019-21).

* En atteignant sa 30e finale du Grand Chelem, Djokovic est derrière Federer sur la liste du plus grand nombre de finales en simple messieurs du Grand Chelem.

* A eux deux, Djokovic et Nadal ont remporté 12 des 13 derniers tournois du Grand Chelem (depuis Roland Garros 2018). Dominic Thiem est le seul autre joueur à avoir remporté un titre majeur à cette époque à l’US Open de l’année dernière, où Djokovic a été défaillant.

* Le 12e homme de l’histoire à remporter deux titres consécutifs à Roland-Garros et à Wimbledon – et le premier depuis que Nadal a remporté des titres consécutifs à Paris et à Londres pour la deuxième fois en 2010.

* Le cinquième homme de l’histoire à remporter les trois premiers tournois du Grand Chelem de la saison et le premier depuis Rod Laver en 1969.

* A remporté son neuvième titre à l’Open d’Australie en février de cette année pour devenir le deuxième homme à remporter neuf titres en simple lors d’un Grand Chelem après Nadal (13 titres à l’Open de France).

* Troisième homme de l’histoire – après Rod Laver et Roy Emerson – à remporter les quatre tournois du Grand Chelem à deux reprises après avoir remporté son deuxième titre à Roland-Garros en juin de cette année.

* Détient le record du plus grand nombre de semaines au premier rang (328 semaines), après avoir dépassé la marque de Federer de 310 le 8 mars 2021.

* A balayé les quatre tournois du Grand Chelem de Wimbledon 2015 à Roland Garros 2016 pour devenir le troisième homme à détenir les quatre titres majeurs en même temps après Don Budge et Laver.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici