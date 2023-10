Le tour du chapeau de Matthews aide les Maple Leafs à ouvrir la saison avec une victoire en tirs de barrage contre les Canadiens

Mitch Marner a marqué le seul but des tirs de barrage alors que les Maple Leafs de Toronto se sont battus après des déficits de 2-0 et 5-3 pour vaincre les Canadiens de Montréal 6-5 lors d’un premier match sauvage de la saison régulière de la LNH pour les deux équipes mercredi.

Après que les Leafs et les Canadiens aient échangé des occasions au cours de la période supplémentaire de 3 contre 3, Marner s’est dirigé vers Jake Allen et a tiré à l’étage lors de la troisième tentative de Toronto avant qu’Ilya Samsonov n’arrête Kirby Dach à l’autre bout pour sceller le match.

Auston Matthews, avec les 300e, 301e et 302e buts de sa carrière pour son huitième tour du chapeau en carrière, William Nylander, avec un but et une passe décisive, et Noah Gregor ont marqué en temps réglementaire pour Toronto.

Samsonov a réalisé 19 arrêts en temps réglementaire et en prolongation.

John Tavares a récolté trois passes décisives, tandis que John Klingberg, à son premier match avec les Leafs, en a récolté deux.

Alex Newhook, avec deux, Cole Caufield, Jake Evans et Jesse Ylonen ont répondu pour Montréal. Allen a arrêté 37 tirs. Dach a ajouté deux passes décisives.

Tirant de l’arrière 3-2 au début de la troisième période après avoir concédé un avantage de deux buts, les Canadiens ont égalisé à 4:25 en avantage numérique lorsque le tir de Caufield a touché le bâton du défenseur TJ Brodie.

Montréal a ensuite repris l’avantage seulement 1 min 22 s plus tard lorsque Newhook, acquis de l’Avalanche du Colorado en juin, a dévié un tir de la pointe devant Samsonov quelques instants après que le gardien de but de Toronto ait volé Dach.

Ylonen a porté le score à 5-3 à 11 min 55 s lorsqu’il a sauté sur un revirement du défenseur des Leafs Timothy Liljegren et a décoché un revers.

Mais Matthews a marqué son deuxième de la soirée avec 4:32 à jouer au temps réglementaire avec Samsonov sur le banc lorsqu’il a battu Allen sous un angle difficile avant de compléter le tour du chapeau avec 1:07 à jouer pour plonger le Scotiabank Arena dans une frénésie.

Menant 2-0 au début de la deuxième période, les Canadiens semblaient prendre les devants par trois en avantage numérique, mais l’effort de Caufield a été effacé du tableau de bord lorsque l’entraîneur-chef de Toronto, Sheldon Keefe, a correctement contesté un hors-jeu.

Cela a complètement renversé le scénario – du moins momentanément.

Les Leafs ont réduit l’écart de moitié à 7:41 lorsque Gregor, qui avait obtenu un emploi au camp d’entraînement lors d’un essai professionnel, a décoché un tir derrière le gant d’Allen.

Toronto, qui s’est qualifié pour les séries éliminatoires pour la première fois en près de deux décennies au printemps dernier, a égalisé sur un avantage numérique à 14:51 lorsque Matthews a déjoué le gardien montréalais pour devenir le cinquième joueur de l’histoire de la franchise avec 300 buts.

CHAPEAU POUR MATTY ! 😳 Auston Matthews (@AM34) ne plaisante pas cette saison. 😳 #NHLFaceOff 📺 : @Sportsnet ou diffusez sur Sportsnet+ ➡️ https://t.co/ 43abKDndcG pic.twitter.com/WSWBMCvE0M —@LNH

Nylander a frappé le poteau avant que Matthews n’égalise, mais a trouvé la feuille de match avec 44,5 secondes à jouer dans la période lorsqu’il a décoché un tir sur réception pour donner aux Leafs leur première avance.

Le centre torontois Fraser Minten a fait ses débuts dans la LNH sur le troisième trio entre son compatriote recrue Matthew Knies, qui a disputé 10 matchs de saison régulière et de séries éliminatoires le printemps dernier, et Calle Jarnkrok.

Les Leafs, qui ont perdu contre les Canadiens en reconstruction lors du lever de rideau de la saison dernière, espèrent connaître un meilleur départ en 2023-2024 après avoir combiné pour obtenir une fiche de 8-8-3 en octobre au cours des deux dernières campagnes alors qu’ils cherchent à se battre pour la première place en à la fois la Division Atlantique et la Conférence Est.

Attendu une fois de plus dans la difficulté dans une division ultra-compétitive, Montréal a pris les devants 1-0 à 3:01 du premier lorsque Brodie est tombé à la ligne bleue offensive et Evans a couru seul sur une échappée.

L’ailier torontois Ryan Reaves, qui a souligné ses biceps lors des présentations d’avant-match, a lancé quelques gros coups sûrs au fil de la période, dont un qui a amené le nouveau dur à cuire des Leafs à lâcher les gants avec Arber Xhekaj.

Montréal a porté le score à 2-0 à peine 70 secondes après le début de la seconde période lorsque Newhook a terminé un joli 3 contre 2 pour son premier avec Montréal.

Bédard marque son premier but dans la LNH

David Pastrnak a marqué pour briser l’égalité en deuxième période et a ajouté un filet vide pour donner aux Bruins de Boston une victoire 3-1 sur Chicago mercredi soir et gâcher le premier but en carrière dans la LNH du phénomène recrue de Chicago Connor Bedard.

Trent Frederic a également marqué pour Boston et Linus Ullmark, vainqueur en titre du trophée Vézina, a réalisé 20 arrêts alors que les Bruins ont remporté leur premier match de saison un an après avoir établi des records de victoires et de points dans la LNH, mais ont ensuite perdu au premier tour des séries éliminatoires.

Matthew Poitras, la meilleure recrue des Bruins, a contribué au but de Frédéric pour son premier point en carrière dans la LNH.

Arvid Soderblom a stoppé 32 tirs pour les Blackhawks, qui ont battu Pittsburgh mardi, tandis que Bédard a récolté une passe pour son premier point. La recrue très vantée a marqué environ cinq minutes après le début du match mercredi sur un bouclage qui a battu Ullmark et porté le score à 1-0.

Frederic a égalisé au milieu du premier et Pastrnak a battu Soderblom du côté de son gant pour donner l’avantage à Boston sur une passe de Milan Lucic sept minutes après le début de la seconde. Pastrnak a porté le score à 3-1 avec un peu moins d’une minute à jouer lorsque Soderblom a été retiré pour un patineur supplémentaire.

Bédard a également écopé de sa première pénalité – un déclenchement en deuxième période, et a fait peur aux Blackhawks lorsqu’il a mis du temps à se relever après s’être écrasé contre les patins de la planche en premier avec environ cinq minutes à jouer en troisième période. Il est resté dans le match.

La recrue de Boston, Johnny Beecher, a écopé de sa première pénalité lorsqu’il s’est battu avec Jason Dickinson en troisième période.

Les ouragans ont battu les Sénateurs

Les défenseurs Brady Skjei et Jaccob Slavin ont marqué des buts en troisième période qui ont aidé les Hurricanes de la Caroline à battre les Sénateurs d’Ottawa 5-3 lors du premier match de la saison des deux équipes, mercredi soir.

Skjei a marqué peu de temps après un revirement d’Ottawa dans son propre camp, en reprenant une passe de Jesper Fast pour battre Joonas Korpisalo pour le feu vert à 7:51 du troisième. Slavin a suivi quelques minutes plus tard avec un but en désavantage numérique, celui-ci mis en place par Jesperi Kotkaniemi saisissant l’occasion de pousser dans le camp d’Ottawa avant de servir Slavin.

Premier skjnipe Skjeisy de la saison 🎯 pic.twitter.com/TN0NEpNBNB —@Cannes

Slavin a glissé la rondelle par-dessus l’épaule droite de Korpisalo sur le côté court à 11 :05 pour porter l’avance à 5-3.

Cette explosion rapide a été la séquence décisive d’une troisième période qui est soudainement devenue folle, d’abord lorsque la Caroline a marqué 20 secondes après le début de la période – également suite à un revirement d’Ottawa dans son propre camp. Ensuite, les Sénateurs ont marqué deux fois en 35 secondes pour égaliser avant que la Caroline ne reprenne le contrôle.

Ottawa tente de revenir aux séries éliminatoires pour la première fois depuis sa défaite en finale de la Conférence de l’Est 2017 dans une série de sept matchs. Mais la Caroline a participé aux séries éliminatoires cinq années de suite avec trois titres de division consécutifs, puis a passé l’intersaison à faire des ajouts ciblés à un noyau de longue date.

Et comme l’a déclaré le directeur général des Hurricanes, Don Waddell, plus tôt mercredi : « Il ne s’agit plus de participer aux séries éliminatoires. Il s’agit d’essayer d’atteindre la ligne d’arrivée. »

Michael Bunting a marqué lors de son premier match avec la Caroline, tandis que Teuvo Teravainen et Jordan Staal ont également marqué des buts. Frederik Andersen a terminé avec 27 arrêts devant le filet.

Mathieu Joseph a marqué un but en première période pour les Sénateurs, tandis que Parker Kelly et Tim Stutzle ont fait équipe pour une série de deux buts qui a égalisé le match à 3 moins de 6 minutes après le début de la dernière période.

Korpisalo – qui a signé un contrat de cinq ans d’une valeur de 20 millions de dollars américains en tant qu’agent libre en juillet – a terminé avec 37 arrêts.

Les Sabres condamnent Owen Power à une prolongation de 7 ans

D’abord Rasmus Dahlin et maintenant Owen Power.

En l’espace de trois jours, les Sabres de Buffalo ont enfermé leurs deux défenseurs étoiles en signant mercredi à Power une prolongation de contrat de sept ans d’une valeur de 58,45 millions de dollars.

L’entente a été conclue un jour avant le début de la saison des Sabres en accueillant les Rangers de New York. Et cela fait suite aux Sabres qui ont fait de Dahlin le joueur le mieux payé de la franchise en le signant lundi pour un contrat de 88 millions de dollars sur huit ans.

Les deux joueurs étaient les premiers choix au repêchage, Dahlin étant sélectionné en 2018, suivi de Power trois ans plus tard. Et tous deux font partie du noyau d’une jeune équipe de Buffalo en développement avec des attentes croissantes.