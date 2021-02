Le tour du chapeau de la star du PSG Mbappe contre Barcelone m’a motivé

Erling Haaland a déclaré que le tour du chapeau de Kylian Mbappe pour le Paris Saint-Germain contre Barcelone mardi avait donné une «motivation» à l’attaquant du Borussia Dortmund lors de la victoire 3-2 de mercredi contre le FC Séville.

L’attaquant norvégien de 20 ans a marqué deux fois à Séville et ne traîne que Mbappe en tant que joueur avec le plus de buts en Ligue des champions avant son 21e anniversaire, avec 18 buts en 13 matches. Mbappe, 22 ans, a marqué 19 buts avant d’avoir 21 ans.

Mbappe a fait sensation contre Barcelone lors de la victoire 4-1 de mardi avec sa performance de trois buts, que Haaland a qualifiée de source de motivation.

« Quand j’ai vu Mbappe marquer le tour du chapeau, j’ai obtenu une motivation gratuite, donc grâce à lui », a déclaré Haaland après le match. « Il a marqué de beaux buts et j’ai reçu un coup de pouce gratuit de sa part, donc c’était sympa. »

Séville a pris rapidement les devants grâce à Suso, mais Mahmoud Dahoud l’a égalisé à la 19e minute. Haaland a mis Dortmund en tête à la 27e de l’intérieur de la surface après un bon échange de passes avec Jadon Sancho, puis a ajouté à la tête à la 43e de près après une échappée rapide. Luuk de Jong a marqué un but tardif pour Séville.

« Nous avions un bon plan », a déclaré Haaland. « [Borussia manager] Edin [Terzic] a été bon et j’ai beaucoup parlé avec lui. Il a dit qu’aujourd’hui serait mon match et que j’aurais mes chances et je l’ai fait, donc c’était une victoire importante.

« Ce n’était pas bien de marquer deux buts, mais c’est bien de marquer trois buts à l’extérieur et de les emmener avec nous. »

Comme Mbappe, Haaland a été lié à un déménagement au Real Madrid, entre autres clubs. Interrogé sur ses réflexions sur le club espagnol, Haaland s’est opposé en disant « c’est bien d’être voulu ».

Sur les rumeurs d’une éventuelle sortie du PSG, Mbappe a déclaré après le match de Barcelone: ​​ »J’ai toujours dit que je suis heureux ici. Ce genre de match me rend encore plus heureux. Le maillot du PSG est celui qui me tient à cœur. «