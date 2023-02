Le tour du chapeau de Hlusiak en deuxième période permet aux Warriors de West Kelowna de vaincre Langley

Le tour du chapeau de Rylee Hlusiak en deuxième période a fait la différence alors que les Warriors de West Kelowna ont battu les Rivermen de Langley 6-2 vendredi soir.

Les Warriors se sont retrouvés menés 1-0 après le premier lorsque Dominick Rivelli de Langley a marqué un but en avantage numérique en fin de période.

À peine 1:07 après le début de la deuxième période, Hlusiak a marqué un but en infériorité numérique pour égaliser le match à un.

Langley a repris les devants un peu moins de trois minutes plus tard lorsque Rivelli a marqué son deuxième du match, portant le score à 2-1.

Mais Hlusiak a créé l’égalité un peu plus d’une minute plus tard, à forces égales. Près de 11 minutes après le début de la période, Hlusiak a complété le tour du chapeau de la deuxième période avec un but en avantage numérique, donnant aux Warriors leur première avance.

Son tour du chapeau comportait un but à forces égales, un but en avantage numérique et un but en infériorité numérique.

En troisième période, l’attaquant Ben MacDonald a marqué deux buts en 19 secondes, portant la marque à 5-2 pour West Kelowna. Il est à 17 buts dans la saison.

Nic Porchetta a également ajouté un but en avantage numérique, donnant aux Warriors une avance de quatre buts et une victoire de quatre buts, 6-2. Hlusiak a ajouté une passe sur le but.

Le gardien Cayden Hamming a effectué 24 arrêts dans la victoire.

West Kelowna a obtenu 3/11 en avantage numérique dans le match.

Les Warriors sont de retour en action samedi soir lorsqu’ils affronteront les Chiefs de Chilliwack. La mise au jeu aura lieu à 18 h au Chilliwack Coliseum.

