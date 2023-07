Le tour du chapeau de Ferreira permet à l’USMNT de se qualifier pour les quarts de finale de la Gold Cup

Jesús Ferreira a réussi son deuxième tour du chapeau en autant de matchs alors que l’USMNT a largué Trinité-et-Tobago pour atteindre les quarts de finale de la Gold Cup. Les Américains ont dominé le groupe avec une paire de victoires dominantes 6-0 après un premier match nul contre la Jamaïque. Désormais, il affronte le deuxième du groupe D. Cela peut être celui du Canada, de la Guadeloupe ou du Guatemala.

La victoire de dimanche sur Trinité-et-Tobago a été une autre performance clinique après une sortie décevante contre les Reggae Boyz. Le joueur d’impact, encore une fois, était l’attaquant du FC Dallas Jesús Ferreira. Après un tour du chapeau contre Saint-Kitts-et-Nevis, Ferreira a marqué son troisième tour du chapeau de l’USMNT dimanche soir. De plus, Ferreira est désormais le premier joueur de l’USMNT à enregistrer un tour du chapeau lors de matchs consécutifs. Impressionnant, chacun de ses trois buts de dimanche est survenu en première mi-temps. Il a couronné son trio de buts avec une pénalité de temps d’arrêt.

Le plus impressionnant du groupe, cependant, était son premier. Une belle prise sur une passe de DeJuan Jones sur le côté gauche a permis à Vazquez d’ouvrir son corps et de lancer le ballon au fond du filet. Cela s’est avéré être la différence dans le match, car l’USMNT n’a pas accordé de but.

Deux buteurs pour la première fois avec l’équipe senior se sont joints au score. et ont marqué leurs premiers buts dans l’équipe principale. Cowell a bien fait avec l’équipe de la Coupe du monde U-20 le mois dernier, où il a marqué trois buts pour diriger l’équipe de jeunes.

Brandon Vazquez avec un but dans le temps additionnel de la seconde mi-temps. C’est le deuxième but de Vazquez dans la compétition. L’autre était un but crucial pour égaliser le match contre la Jamaïque à la 88e minute.

L’USMNT en quarts de finale de la Gold Cup en tant que vainqueurs de groupe

Le but de Vazquez, ainsi que la paire de victoires contre les nations des Caraïbes, permettent à l’USMNT de se qualifier pour les quarts de finale de la Gold Cup en tant que vainqueurs de groupe. Si Vazquez n’avait pas marqué et que l’USMNT avait perdu, ce serait le deuxième. Le groupe D a été un groupe volatil dans la Gold Cup de cette année. Le Canada, le favori par excellence pour dominer ce groupe, est à l’extérieur alors que les matchs débuteront lundi. La Guadeloupe et le Guatemala s’affrontent lors de la troisième journée. Compte tenu de la forme de Cuba, le Canada devrait obtenir trois points dans ce match. Pourtant, cela pourrait organiser un match Canada-USMNT en quart de finale en tant que match revanche de la finale de la Ligue des Nations d’il y a quelques semaines à peine.

Certes, l’équipe de la Ligue des Nations et cette équipe de la Gold Cup USMNT sont très différentes. Par exemple, Jesús Ferreira ne faisait pas partie de cette équipe. Son inclusion dans l’équipe de BJ Callaghan a joué un rôle déterminant dans ces derniers matchs.

Il cherchera à ajouter à ses six buts en tête du tournoi dans les matchs restants de cette compétition. Cela commence en quart de finale le 9 juillet à Cincinnati. Le programme télévisé de la Gold Cup contient des horaires et des listes pour ce match.

PHOTO : IMAGO / Agencia-MexSport