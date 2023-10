Le tour d’horizon sportif du Herald-News du mercredi 11 octobre 2023

Volley-ball féminin

Tournoi de la Fête d’Automne : Lainey Green a eu une soirée bien remplie pour l’équipe féminine de volleyball de Lockport mercredi.

Lors des deux matches des Porters au tournoi Lincoln-Way Central Autumnfest, Green a récolté 40 passes décisives pour porter les Porters à une journée de 2-0. Green a distribué 23 passes décisives alors que Lockport a battu Oak Forest 25-17, 25-16. Lockport a ensuite battu Reavis 25-21, 25-22 derrière 17 passes décisives de Green et sept attaques décisives de Kyle Schurig. Les Porters se sont améliorés à 21-6 cette saison.

Lincoln-Way Est 2, Plainfield Sud 0 : À New Lenox, Lexi Byas a réalisé 11 récupérations pour mener les Griffins à leur deuxième victoire de la journée au tournoi Lincoln-Way Central Autumnfest, 25-22, 25-11 contre les Cougars. Tamia Maddox a réalisé six attaques décisives et Maggie Simon 19 passes décisives pour la LWE (19-10).

Roméoville 2, Plainfield Sud 0 : À New Lenox, les Spartans ont ouvert le jeu au tournoi Autumnfest à Lincoln-Way Central avec un balayage en deux matchs contre les Cougars, 25-15, 25-23.

Roméoville 2, Crète-Monée 0 : À New Lenox, le deuxième match s’est déroulé comme le premier pour les Spartans. Romeoville (21-8) s’est amélioré à 2-0 en poule avec une victoire de 25-9, 25-14 contre les Warriors.

Joliet Ouest 2, Lincoln-Way Central 0 : À New Lenox, les Tigers, blindés par l’État, ont vaincu les Knights 25-15, 25-16 au Lincoln-Way Central Autumnfest. West s’est amélioré à 26-2 cette saison.

Lincoln-Way Central 2, Providence Catholique 1 : À New Lenox, les Knights, hôtes, ont rebondi avec une victoire passionnante en trois matchs contre leurs rivaux Celtics, 21-25, 25-23, 16-14. LWC a terminé la journée au Autumnfest 1-1, 18-12 au total.

Dwight 2, Midland 0 : À Midland, les Trojans ont remporté le tournoi de la Tri-County Conference avec une victoire de 25-23, 25-16 contre les Timberwolves hôtes. Dwight s’est amélioré à 9-21 cette saison.

Football garçons

Coal City 5, Mgr McNamara 1 : Lors de la classe 1A Reed-Custer Regional à Coal City, les Coalers, septième tête de série, se sont qualifiés pour les demi-finales régionales avec la victoire contre les Irlandais. Coal City (5-12-1) affrontera Herscher, tête de série n°2, samedi à 10 heures à Reed-Custer.