Le tour d’horizon sportif du Herald-News du mardi 26 septembre

Volley-ball féminin

Lockport 2, Andrew 0 : À Tinley Park, Kylee Schurig a réussi sept attaques décisives et les Porters ont remporté une victoire de 25-11, 25-13 dans la SouthWest Suburban Conference.

Payton Malinoski a réussi deux attaques décisives, Lainey Green a récolté 17 passes décisives et deux as, et Meg Consigny a réalisé sept récupérations pour Lockport.

Lincoln-Way Central 2, Lincoln-Way Est 1 : À New Lenox, les Knights se sont battus pour une victoire du SWSC 26-24, 13-25, 25-19.

Alyssa Teske a réussi sept attaques décisives, 12 passes décisives, huit récupérations et deux blocs ; Penny Smith a réussi cinq attaques décisives, deux récupérations et un blocage ; Kiera King a réussi sept attaques décisives, 11 passes décisives et deux blocs ; et Ella Thompson a réussi trois attaques décisives et cinq blocs.

Gardner-South Wilmington 2, Sainte-Anne 0 : À St. Anne, Addison Fair a réussi huit attaques décisives, trois as et cinq récupérations pour mener les Panthers à une victoire de 25-17, 25-10 dans la River Valley Conference.

Eva Henderson a réussi quatre attaques décisives, deux blocs, un as et quatre récupérations ; Maddie Olsen a réussi trois as, un bloc, un kill et deux passes décisives ; et Ava Schultz ont réussi deux attaques décisives, un as, huit récupérations et 12 passes décisives.

Coal City 2, Île 0 : À Lisle, les Coalers ont remporté une victoire de 25-17, 25-13 dans l’Illinois Central Eight.

Aubrey Mellen a récolté neuf passes décisives, cinq récupérations, deux attaques décisives et un as ; Kayla Henline a récolté six passes décisives, deux récupérations et un blocage ; et Naomi Rodriguez a obtenu une passe décisive, un as et une récupération.

Football garçons

Minooka 5, Joliet Ouest 2 : À Joliet, Diego Escobedo a réussi un tour du chapeau pour mener Minooka à une victoire dans la Southwest Prairie Conference.

Ethan Koranda en a marqué un et Garrett Lee a ajouté un but et une passe décisive. Carter Lundeen et Joey Maffeo ont chacun récolté une passe décisive. Isaac Goddard a réalisé sept arrêts.

Lincoln-Way Est 4, Andrew 4 : À Andrew, Kamden Williams a marqué trois buts et Dennis Apraku en a ajouté un, mais Lincoln-Way East s’est contenté d’une égalité dans l’action SWSC.

Ronan Treacy a récolté deux passes décisives, et Mensching et Brian McCracken ont ajouté une passe chacun pour les Griffins.

Cross-country pour filles

Lowpoint-Washburn 23, Sénèque 32 : Au Seneca 4H Farm/Land Lab, Seneca s’est classé deuxième des deux équipes complètes de la Tri-County Conference Meet, dirigée par Evelyn O’Connor avec la première place en 20: 08,69, plus d’une minute complète devant le finaliste. Daniella Bumber de Henry-Midland 21: 09,75.

Natalie Misener (sixième, 22:02,45) et Gracie Steffes (huitième, 22:58,66) ont également marqué le top 10 pour Seneca, avec Maddie Simms de Dwight (neuvième, 23:30,52) également dans le top 10.

Cross-country garçons

Lowpoint-Washburn 31, Henry-Midland 58, Seneca 64, Dwight 71 : Au Seneca 4H Farm/Land Lab, les Fighting Irish ont terminé troisièmes, menés par les 12 premiers courses de Logan Pasakarnis (cinquième, 20 :04,28) et Jaxson Finch (12e, 21 :00,45). Toby Ulrich de Lowpoint-Washburn (1er, 19:31,85) a été le vainqueur chez les garçons.

Tyler Gubbins de Dwight (7e, 20:08,38) et Logan Bovelle (11e, 20:44,00) ont également terminé dans le top 12.

Filles nageant

Coopérative Oswego 119, Coopérative Plainfield 66 : À Oswego, les hôtes se sont battus pour remporter la victoire du SWSC.