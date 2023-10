Le tour d’horizon sportif du Herald-News du mardi 17 octobre 2023

Football pour garçons

Joliet catholique 7, Illinois luthérien 0 : Lors de la classe 1A de l’Illinois Lutheran Regional en Crète, Diego Rios a marqué deux fois et ajouté une passe décisive mardi pour mener les Hilltoppers, quatrième tête de série, à la finale régionale de mercredi contre Universal. Veer Varma, Leonardo Marquez, Kevin Casey, Marco Heald et Vincent Dinovo ont ajouté des buts pour la JCA (5-16-1).

Roméoville 3, Vallée de Neuqua 2 : À la Marmion Academy Regional de classe 3A à Aurora, Manny Casillas a marqué un but et Gavin Carrasco a ajouté une passe décisive alors que les Spartans, quatrième tête de série, se qualifiaient pour la finale régionale. Romeoville s’est amélioré à 16-5-3 et jouera pour le titre régional contre Metea Valley, 12e tête de série.

Stagg 2, Joliet Ouest 1 : Lors de la classe 3A Lockport Regional, les Chargers, troisième tête de série, ont brisé l’égalité 1-1 avec un but en seconde période. West a clôturé sa saison 7-13-3.

Catholique mariale 5, Catholique Providence 2 : Lors de la classe 2A Marian Catholic Regional à Chicago Heights, les Celtics ont clôturé leur saison à 10-8-2, s’inclinant face aux Spartans hôtes.

Lemont 6, Crète-Monée 1 : Lors de la classe 2A Lemont Regional, Lemont (8-8-4), sixième tête de série, s’est qualifié pour la finale régionale de jeudi avec une victoire contre les Warriors, 12e têtes de série. Lemont affrontera Washington, quatrième tête de série, en finale régionale.

Volley-ball féminin

Coal City 2, Manteno 0 : À Manteno, Abrey Mellen et Kayla Henline ont partagé le ballon, et Paige Walker et Emma Rodriguez l’ont transformé en points alors que les Coalers ont battu Manteno 25-19, 25-23. Avec cette victoire, Coal City a remporté le titre de la conférence Illinois Central Eight. Henline et Mellen ont combiné pour 19 passes décisives, et Walker et Rodriguez ont réussi 15 attaques décisives combinées pour Coal City (20-10, 12-2).

Lincoln-Way Central 2, Richards 0 : À Oak Lawn, Kiera King a réussi neuf attaques décisives et huit passes décisives pour mener les Knights à une victoire de 25-18, 25-20 contre les Bulldogs dans un match hors conférence. Alyssa Teska a récolté 13 passes décisives, cinq attaques décisives, six récupérations et trois as pour LWC (22-12).

Oswego 2, Roméoville 0 : À Oswego, un gros match de la Southwest Prairie Conference a été remporté par les Panthers, 27-25, 25-22. Les Spartans ont chuté à 24-10 cette saison, 8-2 au SPC.

Lincoln-Way Est 2, Bolingbrook 1 : À Francfort, lors de la soirée senior, les Griffins ont survécu aux Raiders dans un thriller de trois matchs, 25-10, 16-25, 25-20. Est s’est amélioré à 20-14 au total, 6-2 dans la Conférence de banlieue sud-ouest.

Rochelle 2, Morris 1 : À Rochelle, Morris a clôturé le match de la Conférence Interstate 8 en s’inclinant face aux Hubs dans un match sauvage 25-23, 10-25, 19-25. Morris est tombé à 16-14 au total, 1-9 en championnat.