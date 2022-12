Le tour d’horizon des sports Herald-News du vendredi 9 décembre

Miles Heflin a récolté 21 points pour mener le basketball des garçons Peotone à une victoire 54-24 de l’Illinois Central Eight contre Herscher vendredi.

Hunter Becker a récolté neuf points et Wil Graffeo, Brandon Weiss et Lucas Gesswein en ont chacun ajouté huit.

Sénèque 68, Woodland 38 : À Seneca, Brandon Ellis avait 23 points pour mener les Irlandais à la victoire.

Paxton Giertz a ajouté 17 points.

Rueator 60, Wilmington 34 : À Streator, Ryder Meents a récolté 12 points lors de l’action de l’Illinois Central Eight.

Reid Juster avait sept points et quatre rebonds, et Ryan Nelson avait deux points et huit rebonds.

Lincoln-Way Est 78, Bradley-Bourbonnais 46 : À Bradley, BJ Powell a mené les Griffins avec 17 points lors d’une victoire de la SouthWest Suburban Conference.

George Bellevue en a ajouté 12 et Josh Janowski en a eu 11.

Donovan 69, Gardner-South Wilmington 61 : À Gardner, Cale Halpin avait 27 points, mais les Wildcats ont chuté lors de l’action de la River Valley Conference.

BASKET FILLES

La Salle-Pérou 54, Morris 22 : À La Salle, Abby Hougas a récolté sept points et quatre rebonds lors d’une victoire de la Conférence Interstate 8.

Brooklyn Lind a récolté huit points et deux interceptions.

GARÇONS LUTTE

Lincoln-Way East 44, Sandburg 24 : À Sandburg, les Griffins ont remporté neuf des 14 matchs lors d’une victoire SWSC.

Kaidge Richardson, Tyson Zvonar, Brayden Mortell, Connor Koehler, Zach LaMonto, Ari Zaeske, Caden O’Rourke, David Wuske et Ryan Stingily ont chacun remporté des victoires.

Joliet Ouest 57, Roméoville 15 : À Joliet, les Tigers ont dominé lors de l’action de la Conférence du sud-ouest des Prairies.

Tyler Koulis, Wyatt Schmitt, Payton Hudson, Colin Morgan, Colin Flynn, Marcus Godfrey, Nijee Harris et Julian Hernandez ont remporté des victoires.

Lemont 57, Réavis 21: A Lemont, Lemont a gagné lors d’une victoire de la South Suburban Conference.

Lemont 45, Richards 30 : À Lemont, les hôtes ont remporté une victoire en conférence.