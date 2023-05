Le tour d’horizon des sports Herald-News du vendredi 26 mai

Athlétisme garçons

Préliminaires d’État IHSA Classe 2A : À Charleston, des membres de Morris, Joliet Catholic, Providence et Coal City ont concouru vendredi à l’Université Eastern Illinois lors de la rencontre d’État IHSA.

Pour Morris, Noah Smith a réalisé un record personnel, s’est qualifié pour les finales et a pris la sixième place du 300 mètres haies (40,09 secondes). Broc Grogan a terminé 15e au saut en longueur (6,15 mètres). Kaden Welch a terminé 29e du 1 600 mètres (4: 34,86).

Pour les Hilltoppers, Adrian Washington s’est qualifié pour la finale avec une quatrième place au saut en longueur (6,54 mètres). Washington a pris la 21e place du 100 mètres (11,23 secondes). HJ Grigsby a terminé septième au saut en longueur (6,45). Le relais 4×200 mètres de Josh Board, TJ Rzasa, Washington et Grigsby a pris la 15e place (1:30.95). Le relais 4×100 mètres de Board, Rzasa, Washington et Grigsby a pris la 17e place (43.61).

Pour les Celtics, Luke Leverett a pris la 26e place du 100 m (11,28 secondes). Matthew Velasquez a terminé 19e au saut à la perche (3,50 m). Jack Tess a terminé 13e au 100 m (11,07 secondes). Le relais 4×200 mètres de Joe Baumhardt, Carson Burris, Tess et Leverett a pris la 18e place (1:31.03).

Chez les Coalers, Collin Dames a pris la 31e place au disque (28,32 m).

Préliminaires d’État de classe 3A : À Charleston, Joliet West, Lincoln-Way West, Lincoln-Way Central, Plainfield East, Plainfield North, Plainfield South, Minooka, Lockport, Bolingbrook, Joliet Central et Lemont ont concouru à l’Eastern Illinois University.

Pour les Tigers de Joliet West, Billy Bailey Jr. s’est qualifié pour la finale avec le cinquième temps le plus rapide au 100 mètres (10,90 secondes) et une troisième place au 200 m (21,43). Bailey s’est également qualifié pour la finale du 400 mètres, terminant quatrième (49,10). Marcellus Mines a pris la première place du 1600 (4:13.58).

Chez les Cougars, Camyn Viger s’est qualifiée pour les finales et a terminé troisième du 1600 m (4:14,87 secondes). Ethan Reynoso a pris la 13e place du 1600 (4:19.99).

Pour les Warriors, Austin Rowswell s’est qualifié pour la finale avec une huitième place au 200 m (21,84) et s’est qualifié pour la finale avec une sixième place au 400 m (49,11).

Pour Minooka, Cael Hiser s’est qualifié pour les finales avec une neuvième place au 200 m (21,86). Micah Hamilton a pris la 29e place au lancer du disque (36,70 m). DJ Smith a pris la 10e place du 110 mètres haies (15,04 secondes). Zachary Balzer a terminé 15e du 1600 m (4:19,48).

Chez les Raiders, Ifechukwu Inoma s’est qualifié pour la finale du 400 m (49,19 secondes). Le relais 4×400 mètres de Joshua Stewart, Terence Jackson Jr., Huessein Almousawi et Inoma a pris la cinquième place (3:22.61). Le relais 4×100 mètres de Rodney Terry, CJ Jones, Timothy McMiller et Kelrod Leaks a pris la 18e place (42,88).

Chez les Knights, Vincent Demma a pris la 22e place du 400 m (51,54). Le relais 4×800 mètres de Kyle Friedl, Evan Jensen, Conor Meehan et Devin Smith a pris la 18e place (8:00.53).

Chez les Steelmen, Sean Mitchell a pris la neuvième place et s’est qualifié pour la finale du 110 mètres haies (15.04). Jamari Straughter a pris la 25e place du triple saut (12,83).

Pour Lemont, Jacob Katauskas a terminé 18e au lancer du poids (14,73). Quinton Peterson a pris la 17e place du 110 haies (15.25).

Pour les Tigers de Plainfield North, Kwame Amoo-Otoo a pris la 19e place (12,97) et Nik Cardillo a pris la 30e place au triple saut (12,54).

Pour les Griffins, Uche Ezeigwe a pris la 13e place au triple saut (13,28) et Ehi Ogbomo à égalité pour la 19e place au saut en hauteur (1,85). Dedrick Richardson a terminé neuvième et s’est qualifié pour les finales en saut en longueur (6,56) et a terminé 32e en triple saut (12,41). Martin Thompson a terminé 16e au 400 m (50,54) et Ryan Usher a pris la 21e place au 110 mètres haies (15,41).

Pour les Porters, Grayson Czako a terminé 14e au 110 mètres haies (15,21) et Chase Creed s’est classé 23e au disque (40,05 m).

Sauge de Citron Mardjetko

Balle molle

Lemont 7, Parc Tinley 0 : À Lemont, Sage Mardjetko a lancé un match parfait et en a retiré 19 pour mener Lemont à une victoire au titre régional de classe 3A Lemont.

Mardjetko est également allé 1 pour 4 au marbre avec un triple et un RBI. Raegan Duncan est allé 1 en 3 avec un double, un point marqué et deux points produits. Avaree Taylor est allé 3 en 3 avec un double, deux points marqués et un RBI. Frankie Rita est allée 2 en 4 avec une course et un RBI, et Ava Reed a conduit une course.

Lincoln-Way West 5, Shepard 4 (9 auberge) : À Palos Heights, le match était à égalité à quatre lorsque Reese Cusack a frappé un simple pour mener les Warriors à une victoire au championnat régional Shepard de classe 4A.

Cusack est allé 2 en 4 ce jour-là avec un point produit et un point marqué. Riley George est allé 1 pour 3 avec un triple et un point marqué. Ava Murphy est allé 2 pour 4 avec deux points produits. Molly Finn a également lancé un point et Reese Rourke est allé 1 en 4 avec un doublé et un point marqué.

Lincoln-Way East 11, Homewood-Flossmoor 7 : À Joliet, les Griffins ont remporté le titre régional de classe 4A Joliet West.

Lincoln-Way Central 15, Sandburg 0 : À Bolingbrook, les Knights ont dominé pour une victoire au championnat régional de classe 4A Bolingbrook.

Bradley-Bourbonnais 7, Minooka 2 : À Bradley, Minooka a échoué dans l’action régionale Bradley-Bourbonnais de classe 4A pour voir sa saison se terminer.

Football filles

Lincoln-Way Est 6, Andrew 4 (PK): À Palos Heights, les Griffins se sont battus en prolongation et finalement en tirs au but pour remporter une victoire en section Shepard de classe 3A.

Académie Benet 4, Lemont 0 : Au parc LaGrange, Lemont a échoué dans le jeu de section de classe 2A de l’Académie Nazareth.

O’Fallon 6, Minooka 0 : À Edwardsville, Minooka a perdu dans l’action sectionnelle de classe 3A d’Edwardsville.

Crosse filles

Sandburg 13, Lincoln-Way Central 11 : À O’Fallon, les Knights sont tombés dans l’action de la section O’Fallon pour voir leur saison se terminer.