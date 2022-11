Le tour d’horizon des sports Herald-News du vendredi 25 novembre 2022

Mekhi Cooper de Bolingbrook a fait irruption pour 28 points, et DJ Strong en a ajouté 11 pour amener les Raiders à une déroute 75-51 de Thornton vendredi soir au tournoi Decatur Turkey.

Josh Aniceto a ajouté 11 points et Keon Alexander a ajouté neuf points, neuf rebonds et six contres pour les Raiders (2-0).

Lincoln-Way Central 62, St. Francis De Sales 46 : À Chicago Heights, les Knights ont remporté leur première victoire de la saison grâce à un effort de 16 points de Jack Barrett et un match de 11 points de Ben McLaughlin. Ethan Vrabec a ajouté 10 pour Central (1-3).

Sandburg 59, Lincoln-Way West 50 : À Oak Lawn, Jacob Bereza a marqué 21 points pour mener tous les marqueurs du match pour West (1-3) au Spartan-Ram Classic.

Lanier (Géorgie) 82, Joliet West 74 : À Washington, la recrue de l’État du Michigan, Jeremy Fears, a récolté 24 points tout en délivrant huit passes décisives alors que les Tigers ont subi leur première défaite de la saison contre Lanier, classé au niveau national. Jeremiah Fears a ajouté 17 points et cinq passes pour West (2-1).

Plainfield Est 55, South Elgin 40 : À St. Charles, James Jones a marqué 12 points et Andrew Soenksen a ajouté 11 points et 11 planches pour les Bengals au Ron Johnson Classic.

Morris 55, Coal City 50 : À Coal City, Gage Phillips a marqué un record de 24 points pour permettre à Morris de remporter sa première victoire de la saison. Jack Wheeler a ajouté 10 points et cinq planches pour Morris (1-2).

Sénèque 70, Mendota 42 : À Seneca, les Fighting Irish sont entrés dans le match pour le titre de samedi derrière une performance de 28 points de Paxton Giertz. Calvin Maierhofer en a ajouté 14 et Lane Provance 13 pour Seneca (2-0), qui affrontera Newark pour le titre.

Plainfield Nord 55, Académie Wheaton 44 : À Wheaton, Demir Ahiru a ouvert la voie aux Tigers avec 23 points alors que North s’améliorait à 2-1. Evan Czarnik a ajouté 13 points et Jeffrey Fleming 10 pour North.

Académie Nazareth 45, Plainfield Sud 43 : À Palos Hills, South est tombé au tournoi Stagg.

Basket Filles

Roméoville 55, Oswego 27 : À Aurora, lors du tournoi War-Hawk à West Aurora, les Spartans se sont améliorés à 2-1 cette saison. Romeoville affrontera la vallée de Waubonsie à 10h45 samedi.

Lutte des garçons

Invitation Moore/Prettyman : À Barrington, Joliet West a avancé trois lutteurs en demi-finale du 31e Moore/Prettyman Invitational annuel. Carson Weber (126), Austin Perecca (145) et Wyatt Schmidt (285) lutteront pour les Tigers samedi. Matthew Janiak (195 ans) luttera pour Plainfield South.