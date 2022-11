Le tour d’horizon des sports Herald-News du vendredi 18 novembre 2022

Molly Finn de Lincoln-Way West a fourni 18 points vendredi pour mener les Warriors à une victoire de 78-28 sur Minooka au tournoi WJOL au Joliet Junior College.

Ava Gugluizza et Caroline Smith ont chacune ajouté 15 points pour les Warriors, qui ont remporté leur poule avec une fiche de 3-0 et se sont qualifiées pour le championnat de samedi contre Joliet West. Tipoff est 15 heures au Joliet Junior College.

Joliet Ouest 58, Moline 30 : À Joliet West: les Tigers ont terminé le jeu de poule 3-0 avec la victoire sur Moline et se sont qualifiés pour le match de championnat de samedi au tournoi WJOL.

Lincoln-Way Central 51, Joliet Catholique 31 : Au Joliet Junior College, les Knights se sont améliorés à 2-1 au tournoi WJOL avec la victoire.

Gracen Gehrke a dominé Central avec 16 points et huit rebonds. Azyah Newson-Cole a ajouté 12 points.

Plainfield Est 71, Willowbrook 44 : À Willowbrook, Lexi Sepulveda a récolté 26 points pour mener les Bengals devant les Warriors hôtes lors du tournoi Willowbrook à Villa Grove. Sepulveda a ajouté trois passes décisives et trois interceptions dans la victoire.

Jocelyn Trotter a récolté 19 points, six interceptions, cinq rebonds et trois passes. Nia Wilkerson a récolté 10 points, sept passes et sept interceptions.

Peotone 59, TF Nord 25 : À Beecher, Mady Kibelkis a amassé 17 points pour mener les Blue Devils à une victoire au LadyCat Classic.

Madi Schroeder a marqué 14 points et Marissa Velasco sept points.

Basket-ball féminin: Joliet Central contre Providence au tournoi WJOL au Joliet Junior College, Lincoln-Way Central contre Joliet Catholic au tournoi WJOL au Joliet Junior College, 18 h; Lockport au tournoi Willowbrook, à déterminer