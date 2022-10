Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 8 octobre

PLAINFIELD – L’équipe de tennis féminine de Plainfield North a remporté le championnat du tournoi de la Conférence du sud-ouest des Prairies avec 17 points, dépassant le total de 13 de West Aurora. Oswego (11) a terminé troisième, suivi d’Oswego East (9), Plainfield Central (7 ), Joliet West (5), Plainfield South (4), Minooka (2), Yorkville (2), Plainfield East (1) et Romeoville (0).

Les champions de conférence pour les Tigers étaient Jessica Kovalcik au premier simple, Santoshi Yadagiri au deuxième simple, la troisième équipe de double d’Addie Conrad et Makenzie McEwan et la quatrième équipe de double de Riley McClellan et Belle Wang.

Golf d’État

Garçons de classe 2A : Lemont a terminé quatrième avec un total de 628 sur deux jours, dont 309 samedi. Lemont était mené par le senior Jack Crispo, qui a terminé à égalité au 21e rang avec 154. Il a été suivi par Eddie Scott (155), Joey Scott (159), Daniel Stood (162), Robert Politza (162) et Luke Lagan (172) .

Garçons de classe 3A : Lockport a terminé 10e avec un total de 650 sur deux jours. Les Porters étaient menés par Nathan Kwiatkowski (156), Nick Barry (164), Joey Sluzas (165), Kyle Kuhn (165), Logan Beissel (173) et Andrew Schmidt. (178). Jacob Stoetzel de Lincoln-Way Central a terminé à égalité au 22e rang avec un total de 154, tandis que Dylan Drogemuller de Lincoln-Way East était à égalité au 30e avec 156 et son coéquipier Tanner Leonard à égalité au 33e avec 157. Brydon North de Minooka à égalité au 45e avec un score de 161 , tandis que Tanner Daugherty de Plainfield North a tiré 172 pour égaliser au 86e rang.

Volley-ball filles

Coupe scolaire St.Charles East : Lincoln-Way East est allé 1-1 vendredi, battant Hubbard et perdant contre Neuqua Valley. Samedi, les Griffins ont battu Lincoln-Way Central, 25-22, 33-31, puis ont dominé Edwardsville. Les Griffins ont remporté la division Argent avec une victoire de 11-25, 25-20, 25-21 contre Warren. Dans ce match, Ava Nepkin et Jada James ont chacune réussi huit attaques décisives, Phoenix Slager a réussi six attaques décisives et Maggie Simon a obtenu 15 passes décisives.

Lincoln – Way Central (20–7) a battu Waubonsie Valley, Edwardsville et Oswego pour prendre la neuvième place sur 20 équipes. Alyssa Teske a récolté 50 passes, 37 attaques décisives, 30 récupérations, huit blocs et quatre as pour les Knights, tandis que Kiera King a récolté 44 passes, 23 attaques décisives, six blocs et trois as. Mia Mattingly a ajouté 32 attaques décisives et 10 blocs, tandis que Kylie McCarthy a réussi 16 récupérations et sept as.

Minooka (10-15) est allé 3-2, battant Rosary, Hinsdale South et Waubonsie Valley et perdant contre Warren et Plainfield Central. Lily King a récolté 42 passes décisives, 27 récupérations, 16 attaques décisives et cinq as pour les Indiens, tandis que Makenzie Brass a récolté 22 attaques décisives et huit blocs.

Football garçons

Andrew 3, Lincoln-Way West 2 : Les Warriors ont abandonné leur dernier match de la Southwest Suburban Conference pour terminer 1-3 en conférence et sont maintenant 8-9-2 au total.

Stagg 1, Lincoln-Way Central 0 : Le match était sans but après le règlement et une prolongation de 20 minutes avant que Stagg ne l’emporte 4-3 en fusillade.

Cross-country

Invitation Jimmy Daniels du canton de Rich : Lincoln-Way East a terminé deuxième avec 66 points, derrière le total de Stagg de 42 points. Joliet West a terminé quatrième avec 101 points. Tizoc Landeros a mené les Griffins, terminant 10e avec un temps de 17:11.70. Il a été suivi par Jacob Pinkston (11e, 17:14.30), Daniel O’Connor (13e, 17:16.40), Jonathan Creech (16e, 17:30.80) et Declan Hurley (18e 17:36.20). Joliet West était mené par Julian Esquivel (septième, 17:05.30), Jose Nevarez (17e, 17:35.60), Sebastian Rojas (22e, 17:47.20), Aiden Grembowicz (29e, 18:22.40) et Joey Grasso (34e). , 18:28.30).

Chez les filles, Lincoln-Way East a remporté le titre avec 50 points, à égalité avec Mother McAuley, mais la sixième coureuse d’East a fait un meilleur temps que celle de McAuley. Joliet West a terminé quatrième avec 95 points. Est était menée par Nora DeFrank (deuxième, 19:22.20), Olivia Mancini (11e, 20:32.20), Bailey Orozco (12e, 20:34.10), Katie O’Brien (14e, 20:40.70), Molly Fagan (15e , 20:46.40) et Elyse DeFrank (19e, 21:01.00). Joliet West a été devancé par Anahi Pena (septième, 20:13.90), Keziah Russi (17e, 20:47.10), Ava Offermann (22e, 21:13.00), Asia Kocheva (25e, 21:33.30) et Avery Kittl (28e , 21:41.30).