Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 7 janvier

NEW LENOX – L’équipe de bowling masculine de Lincoln-Way West a remporté le championnat lors du tournoi de conférence de la banlieue sud-ouest à Laraway Lanes samedi.

Le total de six matchs des Warriors de 6 167 a dépassé le deuxième Lockport de 220 quilles. Lincoln-Way Central (5 715) a terminé quatrième, Lincoln-Way East (5 226) a terminé septième et Bolingbrook (4 683) a pris la neuvième place.

Lincoln-Way West a placé quatre quilleurs parmi les six premiers. Tyler Richter a terminé deuxième avec 1 330, juste quatre derrière le champion Gabe Castro, de Sandburg. Jacob Schram (1 306) de West a terminé troisième, Tristan Kurth (1 279) cinquième et Jake Bagoda (1 240) sixième.

Le meilleur finisseur de Lockport était Ross Karraker, qui a terminé quatrième avec un score de 1 281 en six matchs. Ryan Marszalek de Lincoln-Way Central a terminé septième avec 1 239.

Tournoi de la Ligue catholique de Chicago : Providence catholique a terminé à la troisième place. Les Celtics ont raté le match final par seulement deux épingles.

Basket filles

Providence Catholique 50, Buffalo Grove 43 : Lors du Grow the Game Shootout à Lyons Township, les Celtics ont obtenu 23 points et 11 rebonds d’Annalize Pietrzyk en route vers la victoire. Gabi Bednar a ajouté huit points et Bella Morey sept pour Providence (13-7).

Sandwich 34, Morris 31 : Landrie Callahan a récolté 10 points et 14 rebonds pour Morris (7-13), tandis que Brooklyn Lind a récolté six points et cinq interceptions.

Minooka 52, Hinsdale Sud 40 : Makenzie Brass a mené Minooka (10-9) à sa sixième victoire consécutive avec 16 points, tandis que Kennedi Brass en a marqué 14. Bree Cook en a marqué sept pour Minooka et Madelyn Kiper en a ajouté six.

Naperville Nord 60, Plainfield Nord 35 : Au Grow the Game Shootout au North Central College, les Tigers sont tombés à 11-8 avec la défaite.

Naperville Central 56, Plainfield Central 49 : Nakiyah Robertson a mené les Wildcats (6-11) avec 18 points dans la défaite hors conférence, tandis qu’Aniela Machalski en a marqué 14 et Aaliyah Frazier en a ajouté 13.

Basket Garçons

Lockport 40, Naperville Central 27 : Cette victoire était la 100e de la carrière de l’entraîneur de Lockport, Brett Hespell. Jalen Falcon a mené les Porters (12-5) avec 16 points et quatre interceptions, tandis que Caden Schoolcraft a récolté 10 points et huit rebonds.

Pontiac 73, Académie catholique Joliet 48 : Anthony Birsa a mené JCA (8-8) avec 17 points, tandis que TJ Schlageter a récolté neuf points.

Plainfield Nord 64, Bradley-Bourbonnais 50 : Demir Ashiru a mené les Tigers (10-6) à la victoire hors conférence avec 15 points.

Lincoln-Way West 65, Argo 50 : Tyler Gabriel a inscrit 27 points, un sommet dans le match, pour mener les Warriors (8-8), tandis que Jacob Bereza en a marqué 20 lors de la victoire hors conférence.

Coal City 56, Morris 52 (OT): Jack Wheeler a mené Morris (5-12) avec 24 points, tandis que Gage Phillips (9 rebonds) et Jonah Williams (4 rebonds) en ont marqué huit chacun.

Peoria Christian 54, Sénèque 48 : Au Clinton Shootout, les Fighting Irish (15-1) ont subi leur première défaite de la saison malgré une avance de huit au début du quatrième quart.

Lemont 73, North Lawndale Prep 48 : Au Hude Park New Year Coassic, Rokas Castillo a récolté 27 points pour Lemont (14-2), tandis que Matas Castillo en a marqué 20.

Reed-Custer 65, Bureau Valley 46 : Au Rock Falls Shootout, les Comets se sont améliorés à 13-2 avec la victoire.

Gardner-South Wilmington 45, Dwight 40 : Cale Halpin a mené GSW (8-11) avec 20 points, tandis que Wyatt Thompson en a marqué 26 pour battre Dwight (6-12).