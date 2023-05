Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 6 mai

MUNDELEIN – La championne en titre de baseball de classe 2A, la Joliet Catholic Academy, a remporté une autre grande victoire samedi matin, battant Carmel 10-0, rival de la East Suburban Catholic Conference.

Jake Gimbel a lancé les cinq manches pour le jeu blanc sur le monticule pour les Hilltoppers (18-6-1, 8-2). Gimbel a tiré un quatre frappeurs, en marchant deux et en retirant trois. Il a obtenu l’aide offensive de Tommy Kemp avec trois coups sûrs, tandis que Graham Roesel (deux points produits) et Brett Hulbert ont eu deux coups sûrs chacun. Zach Pomatto et Lucas Simulick avaient chacun deux points produits.

Plainfield Central 12, Stagg 7 : Les Wildcats (22-6) tiraient de l’arrière 6-2 à l’entrée de la sixième manche, mais ont marqué cinq buts en sixième et cinq de plus en septième pour remporter la victoire hors conférence. Central a obtenu deux coups sûrs de Caleb Coberly (double, RBI), Sam Betham (double, RBI), Hector Corona (deux RBI) et Gavin Garnier (double, RBI).

Lincoln-Way Central 7, Normal West 2 : Jack Novak a réussi un doublé sur trois coups sûrs pour aider les Knights (10-9) à remporter la victoire hors conférence. Braden Meyer a réussi deux coups sûrs et un point produit, tandis que Charlie Cismoski a doublé.

Normal U-High 12, Lincoln-Way Central 0 : Collin Mowry a été le seul coup sûr des Knights dans une défaite hors conférence.

Saint-Joseph-Ogden 12, Reed-Custer 2 : Les Comets ont marqué deux fois en début de première, mais l’avance a été de courte durée puisque St. Joe-Ogden en a marqué trois dans la moitié inférieure et a augmenté l’avance à partir de là. Cameron Smith est allé 2 pour 2 avec un RBI pour mener l’offensive Reed-Custer.

Tri-Valley 3, Reed-Custer 0 : Joe Stellano a eu le seul coup sûr pour les Comets lors de la défaite hors conférence.

SOFTBALL

Lemont 3, Beecher 0 : Sage Mardjetko a ajouté une autre étape importante à sa carrière illustre, dépassant 750 retraits au bâton en carrière. La senior à destination de la Caroline du Sud a attisé 15 en trois coups sûrs pour porter son total de carrière à 759 pour les champions en titre de la classe 3A. Elle s’est également servie au marbre, allant 2 en 3 avec un double et un RBI.

Nicole Pontrelli et Raegan Duncan ont également conduit dans une course pour Lemont.

Sauge de Citron Mardjetko

Lockport 15, Naperville Central 5 : Morgan Spodarek a obtenu trois coups sûrs pour Lockport (20-5) lors de la victoire hors conférence, tandis que Peyton Kryza et Emma Fitzgerald ont chacune obtenu trois points produits alors qu’Ava Kaspar a remporté la victoire dans le cercle.

Écluse 4, Antioche 3 : Giuliana Giordano a frappé un circuit de trois points en fin de septième pour donner la victoire aux Porters. C’était l’un des deux succès de la journée pour Giordano.

Kelcie McGraw a remporté la victoire dans le cercle, accordant six coups sûrs et en retirant 10.

Lincoln-Way East 8, Providence Catholic 5 : Averi Vander Woude a été 3 en 5 avec deux doubles et quatre points produits pour les Griffins (19-4), tandis que la lanceuse gagnante Maddie Hickey avait trois points produits. Angelina Cole, Sophia Thormeyer et Abbey Johnson ont toutes réussi deux coups sûrs pour Providence (13-9).

Wilmington 15, Riche Sud 3 : Kaitlyn O’Donnell a réussi deux coups sûrs et quatre points produits pour les Wildcats lors de la victoire hors conférence, tandis qu’Olivia Hansen a réussi deux doubles et deux points produits. Molly Southall (triple) et Lexi Strohm ont également eu deux succès chacune.

ATHLÉTISME

Invitation Gênes-Kingston : L’équipe féminine de Seneca (171 points d’équipe) a remporté une victoire convaincante.

Evelyn O’Connor (5:20.95 au 1600), Ashley Alsvig (12:14.74 au 3200), Caitlyn O’Boyle (49.51 au 300 haies), l’équipe de relais 4×100 composée d’O’Boyle, Teagan Johnnson, Lila Coleman et Anna Bruno (51.15), l’équipe 4×200 d’O’Boyle, Clara Bruno, Anna Bruno et Coleman (1:46.71), l’équipe 4×400 de Clara Bruno, Coleman, O’Connor et Anna Bruno (4:07.81), l’équipe 4×800 composée de Clara Bruno, O’Connor, Gracie Steffes et Riley Sanburg (10:20.60), Faith Baker (9.52 mètres au lancer du poids), Gabi Maxwell (30.73 au disque), Johnson (5.40 au saut à la perche, 9.99 au le triple saut) et Anna Bruno (5,40 au saut en longueur) ont remporté des victoires par épreuve.