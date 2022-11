Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 5 novembre 2022

CENTRALIA – Bien qu’elle ait conduit pendant plus de quatre heures, l’équipe de football de Morris n’a montré aucun signe de retard de bus lors d’une victoire de 56-0 contre Centralia samedi au deuxième tour des séries éliminatoires 5A.

Morris (9-2), qui accueille Mahomet-Seymour en quarts de finale la semaine prochaine, a fait courir le ballon presque exclusivement dans des conditions venteuses. Le stratagème a fonctionné, à hauteur de 322 verges au sol en 47 courses. Ashton Yard avait 96 verges et deux touchés en 16 courses, Sam Reddinger avait 91 verges et deux touchés en neuf courses, Griffin Zweeres avait 50 verges et un touché en cinq courses, Jacob Swartz a couru 40 verges en 10 courses et AJ Zweeres avait 22 verges et un touché sur trois tentatives au sol. Le quart-arrière Carter Button a couru deux fois pour neuf verges et a complété sa seule passe pour une passe TD de 27 verges à Reddinger.

Pendant ce temps, la défense de Morris était stellaire, n’accordant que 77 verges aux Orphans.

Filles nageant

Les nageurs de la région avancent vers l’état IHSA : Dans la section de Metea Valley, Ava Weibe de Plainfield North (2e, 401,50 en plongeon) et Mia Ceballos (2e, 52,64 secondes au 100 m libre; 4e, 58,37 au 100 m dos) se sont qualifiées pour l’état.

Dans la section Lockport, l’équipe de relais 200 m libre de Lincoln-Way East composée d’Olivia Donaldson, Paityn Richardson, Ellie Egan et Jaya Veerapaneni (1ère, 1: 37,64), l’équipe de relais 400 m libre de Lincoln Way Central composée de Genevieve Dal Ponte, Nonoka Kubota, Hannah Quigley et Kayla Rompala (1ère, 3:36.49), Veerapaneni de Lincoln-Way East (1ère, 24.24 secondes en 50 m libre ; 1ère, 53.08 en 100 m libre), Morris’ Kylee Claypool (2e, 378.05 en plongeon), Flynn Meyer de LW Central ( 4e, 345.85 en plongeon), Nicki Kuchyt de Lockport (5e, 345.40 en plongeon), Erica Moeller de LW West (6e, 337.55 en plongeon), Angelika Zapart de LW Central (7e, 333.30 en plongeon), Lockport’s Haley Johnson (2e, 57.77 en plongeon). 100 papillon) et Kubota de LW Central (1er, 58,71 au 100 dos) ont tous avancé hors de la section et se sont rendus à la rencontre d’État de l’IHSA.