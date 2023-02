Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 4 février

PLAINFIELD – L’équipe de lutte Lincoln-Way West a remporté samedi le championnat par équipe de la classe 3A Plainfield North Regional avec 189 points. Lincoln-Way Central a terminé deuxième avec 167, suivi de Plainfield North (152), Romeoville (107), Plainfield South (97), Providence Catholic (69), Plainfield East (68) et Plainfield Central (54).

Les trois premiers de chaque catégorie de poids se qualifieront pour la section communautaire normale de la semaine prochaine. Les résultats de chaque catégorie de poids étaient : 106 – Maddox Garbis, Plainfield North (premier); Carson DeBenedetto, Lincoln-Way West (deuxième); Michael Heimberg, Lincoln-Way Central (troisième). 113 – Lou DelPage, Plainfield Nord (premier), Rudy Silva, Plainfield Sud (deuxième); Haden Anderson, Lincoln-Way West (troisième); 120 – Brian Farley, Roméoville (premier); Rocco Silva, Plainfield Sud (deuxième); Aidan Villar, Plainfield Est (troisième); 126 – Nathan Knowlton, Lincoln-Way Central (premier); Jase Salin, Lincoln-Way West (deuxième); Camden McCloskey, Plainfield East (troisième); 132 – Karter Guzman, Lincoln-Way West (premier); Jalen Byrd, Lincoln-Way Central (deuxième); Luke Grindstaff, Plainfield North (troisième); 138 – Kyle Lindsey, Providence Catholic (premier), Amir Alamawi, Lincoln-Way Central (deuxième); Luke Siwinski, Lincoln-Way West (troisième); 145 – Kristian Meloy, Lincoln-Way Central (premier); Tyler Mansker, Lincoln-Way West (deuxième); Matthias Hautsinger, Plainfield Central (troisième).

152 – Nico Duggan, Plainfield Est (premier); Geno Papas, catholique Providence (deuxième); Camden Harvey, Lincoln-Way Central (troisième); 160 – Anthony Gulino, Plainfield Nord (premier); Colin Bickett, Plainfield Sud (deuxième); Max Becker, Lincoln-Way Central (troisième); 170 – Tim Key, Lincoln-Way Central (premier); Mason Gougis, Roméoville (deuxième); Mike O’Connor, catholique Providence (troisième); 182 – Max Bowen, Plainfield Central (premier); Evan Welsh, Lincoln-Way Central (deuxième); Nate Elstner, Lincoln-Way West (troisième); 195 – Matthew Janiak, Plainfield Sud (premier); Anthony Sherman, Lincoln-Way West (deuxième); Roderick Burnett, Plainfield Est (troisième); 220 – Leonardo Tovar, Plainfield North (premier), Nick Kavooras, Lincoln-Way West (deuxième); Jonathan Espinoza-Luna, Roméoville (troisième); 285 – Bradley Etolue, Plainfield Nord (premier); Tony Galloway, Romeoville (deuxième); Koda Miller, catholique Providence (troisième).

Classe 3A Moline Régional : Passer à la section de la semaine prochaine étaient Liam Welsh de Joliet Central (troisième, 113), Damien Flores de Minooka (premier, 120), Alex Fernandez de Joliet Central (troisième, 120), Carson Weber de Joliet West (premier, 126), Cade Spivey de Minooka (troisième, 126), Cale Stonich de Minooka (deuxième, 132), Marquell Godfrey de Joliet Central (troisième, 132), Dominic Schiavone de Minooka (deuxième, 138), Jorge Robles de Joliet Central (troisième, 138) , Marcus Godfrey, Jr. de Joliet Central (troisième, 145), Elijah Munoz de Minooka (premier, 152), Austin Perella de Joliet West (deuxième, 152), Cody Pelton de Minooka (deuxième, 170), Jovon Johnson de Joliet West (deuxième, 195), Charles Walker de Joliet Central (deuxième, 220) et Wyatt Schmitt de Joliet West (premier, 285).

Classe 3A Glenbard East Regional : Aaron Camacho (premier, 126), Tom McDermott (deuxième, 128), Marcus Poe (troisième, 145), Dominick Hargrove (premier, 195) et Isaac Amoh (premier, 285).

Classe 2A Hinsdale South Regional : Lemont a remporté le titre par équipe avec un score de 231. Cory Zator (premier, 113), Carter Mikolajczak (premier, 126), Jullian Vallianatos (deuxième, 132), Sammy Schuit (premier, 138) sont passés à la section de la semaine prochaine pour Lemont. , Jeremy O’Connor (premier, 145), Noah O’Connor (premier, 152), Nico LoCoco (premier, 160), Vinny DelliColli (deuxième, 170), Dillon Labno (troisième, 182), Nathan Wrublik (premier, 195), Daniel Taylor (deuxième, 220) et Alex Pasquale (premier, 285).

Classe 2A Burlington Central Regional : Owen Sater (premier, 106), Tyler Semlar (premier, 145) et Kazden Klinker (troisième, 126) se sont qualifiés pour la section de la semaine prochaine pour Morris.

Régional Reed-Custer de classe 1A : Coal City a remporté le titre par équipe avec un score de 285, tandis que Reed-Custer a terminé deuxième avec 161. Passant à la section de la semaine prochaine étaient: 106 – Culan Lindemuth, Coal City (premier), Kyler Hahn, Seneca (troisième); 113 – Brody Widlowski, Coal City (premier), Landon Dooley, Wilmington (deuxième), Ethan Othon, Seneca (troisième); 120 – Dylan Crouch, Dwight (premier), Aidan Kenney, Coal City (deuxième), Maxymillian Lichaj, Reed-Custer (troisième); 126 – Micah Spanizzola, Peotone (premier), Brock Finch, Coal City (deuxième); 132 – Jake Piatak, Coal City (premier), Sam Begler, Reed-Custer (deuxième), Santino Izzi, Peotone (troisième); 138 – Brant Widlowski, Coal City (premier), Jeremy Eggleston, Reed-Custer (deuxième); 145 – Mateo Blessing, Coal City (premier), Ian Kreske, Peotone (troisième); 152 – Marco Spanizzola, Peotone (deuxième), Landin Benson, Coal City (troisième); 160 – Landon Markle, Reed-Custer (deuxième), Jack Poyner, Coal City (troisième); 170 – Derek Carlson, Coal City (premier), Rex Pfeifer, Reed-Custer (deuxième), Collin Wright, Seneca (troisième); 182 – Braiden Young, Coal City (premier), Dominic Alaimo, Reed-Custer (deuxième); 195 – Joey Breneman, Coal City (premier), Chris Peura, Seneca (deuxième), Hunter Hayes, Wilmington (troisième); 220 – Kody Marschner, Reed-Custer (premier), Drake Dearth, Coal City (deuxième), Alex Cardenas, Peotone (troisième); 285 – Gunnar Berg, Reed-Custer (premier), Michael Gonzalez, Coal City (deuxième).

Cheerleading compétitif

Lors de la rencontre d’État IHSA à Bloomington, Lincoln-Way East a remporté le championnat d’État dans la division Grande équipe avec un score de 98,13, tandis que Lincoln-Way West a terminé deuxième avec 95,43. Lockport (94,63) a terminé troisième, tandis que Lincoln-Way Central (91,98) a terminé cinquième.

Lemont a terminé deuxième de l’État dans la division Medium Team, tandis que Providence Catholic a terminé sixième. Wilmington a terminé neuvième dans la division Small Team.

Basket-ball garçons

Hinsdale Central 70, Plainfield Est 66 : Ehi Ogbomo a mené Plainfield East (12-14) avec 25 points et six passes décisives, tandis qu’Andrew Soenksen a récolté 18 points et huit rebonds.

Plainfield Nord 66, Naperville Nord 43 : Jeffrey Fleming a mené Plainfield North (15-11) avec 16 points, tandis que Demir Ashiru en avait 14.

Roméoville 66, Willowbrook 63 : Meyoh Swansey a mené les Spartans (15-10) avec 24 points, tandis que Troy Cicero en a marqué 21.

Basket filles

Providence Catholique 44, DePaul 40 : Molly Knight a mené Providence (21-10) avec 11 points lors de la victoire du Tournoi féminin de la Conférence catholique d’athlétisme, tandis qu’Annalize Pietrzyk en avait 10, Bella Morey en a marqué neuf et Gabi Bednar en a ajouté sept.

Morris 61, Wilmington 53 : L’étudiant de première année Landrie Callahan a récolté 32 points et 20 rebonds pour mener Morris (9-20), tandis qu’Addison Stacy en a marqué huit et Brooklyn Lind en a ajouté huit.

LaLumière (IN) 59, Joliet West 52 : Maziah Shelton a marqué 16 points pour les Tigers (17-11), tandis que Destiny McNair en a marqué 12, Brooke Schwall en a marqué 11 et Makayla Chism 10.

Dixon 54, Plainfield Nord 48 : Les Tigers sont tombés à 21-9 avec la défaite dans les Kaneland Hoops pour un Cure Shootout.

Peotone 60, Timothy Christian 39 : Madi Schroeder a récolté 20 points pour mener Peotone (26-1) à la victoire hors conférence, tandis que Jenna Hunter en a marqué 18 et Madi Kibelkis en a ajouté 12.

Quilles de filles

Régional de Joliet Ouest : À Town & Country Lanes à Joliet, Joliet West a remporté le titre avec un score de 5 915. Minooka a terminé deuxième avec 5 883 et Lincoln-Way West quatrième avec 5 174. Tous les trois se qualifient pour la section Decatur Eisenhower du week-end prochain. Malaya Chavez de Joliet West a remporté le titre individuel avec un score de 1 345. Avancer à la section en tant qu’individus étaient Samantha Mann de Lincoln-Way Central, Kayley Kohler et Elizabeth Weitting de Reed-Custer, et Lexi Cerrillo et Contessa Szymczak de Joliet Central.

André Régional : Lockport a remporté le titre par équipe avec un score de 6 104, mené par le champion individuel Morgan LiCausi, qui a obtenu 1 305. Lincoln-Way East a terminé troisième et passera également à la section Oswego East du week-end prochain.

Régional de Bolingbrook : Oswego a remporté le titre par équipe, tandis que Plainfield East a terminé deuxième, Plainfield Central troisième et Oswego East quatrième. Tous passent à la section Oswego East du week-end prochain. Shawna Fizer de Bolingbrook, Claire Young de Lemont, Amaya Balcar de Plainfield North et Olivia Klimek, Gabriella Moran et Lydia Springer de Romeoville ont progressé en tant qu’individus.