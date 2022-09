Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 3 septembre

Le volleyball féminin de Bolingbrook a remporté quatre victoires samedi pour remporter le Charger Invite à Champaign.

Les Raiders (11-2) ont remporté des victoires sur l’hôte Champaign Centennial (25-15, 25-10), Pontiac (25-19, 25-11), Champaign Central (25-11, 26-28, 15-11) et Mahomet-Seymour (25-23, 25-21).

Les Raiders étaient menés par Madison Shroba (42 kills) Sarah Harvey (50 passes, 28 récupérations) Cydney Anderson (11 aces) Noelle Aprati (5 blks)

Madison Shroba a compilé 42 attaques décisives et sept as au cours des quatre matchs. Sarah Harvey a fourni 50 passes décisives, 28 récupérations et six as, Olivia Vaughn a ajouté 35 passes décisives et cinq as, Cydney Anderson a réussi 26 attaques décisives, 11 as et 22 récupérations, et Noelle Aprati a réussi cinq blocs.

Cross-country garçons

Invitation frelon-diable rouge : Au Katherine Legge Park à Hinsdale, Zachary Balzar de Minooka a terminé quatrième au classement général en 15 minutes, 11,1 secondes.

Minooka a terminé neuvième au classement par équipe avec 252 points, tandis que Bolingbrook a terminé 11e avec 326. Hisdale Central a remporté le titre par équipe avec 64 points.

Hussein Almousawi a réalisé la meilleure performance de Bolingbrook, terminant 10e en 15: 21,2.

Invitation de Lyon : Au campus sud de Lyons Township, Lincoln-Way Central a totalisé 168 points pour terminer septième dans l’épreuve à 14 équipes. Maine South a remporté le titre par équipe avec 61 points.

Ethan Hoff a mené les Knights avec une 23e place en 16:52.98. Evan Jensen a terminé 32e en 17:06.58.

Cross-country filles

Invitation frelon-diable rouge : Au Katherine Legge Park à Hinsdale, Minooka a placé trois coureurs dans le top 13 pour terminer deuxième du champion par équipe Prospect, qui a marqué 79 points. Minooka avait 96 points.

Gabriella McCollom a terminé 10e en 18:47, Gabrielle Kics était à une place derrière en 19:01.3 et Maya Ledesma était 13e en 19:05.3.

Invitation de Lyon : Au Lyons Township South Campus, Lincoln-Way East (93 points) et Lincoln-Way West (138) ont terminé troisième et quatrième, respectivement, derrière le champion Lyons (22) et le finaliste Sandburg (66) dans le peloton de 12 équipes.

Kara Waishwell a mené Est avec une neuvième place en 20: 35,45. Makayla Kelly a terminé 13e en 20: 57,93 et ​​Tori Tverdek a pris la 20e place en 21: 17,03. Les Griffins ont vu les cinq coureurs terminer dans le top 27 avec Elyse DeFrank en 24e et Ava Conway en 27e.

Chloe Miller de West a terminé 11e en 20: 49.04 et Annie Pinciak a terminé 25e en 21: 30.97.

Tennis filles

Quad Joliet Ouest : À Joliet, Morris est allé 2-1 dans la journée avec une victoire de 5-0 sur Lisle et une victoire de 3-2 contre Joliet West. Morris a subi une défaite 4-1 contre Andrew.

Meghan Bzdill a gagné en simple n ° 2 contre Lisle, puis a fait équipe avec Shreya Patel pour gagner en double n ° 2 contre Joliet West.

Patel a également fait équipe avec Julia Borgstrom pour gagner en double n ° 1 contre Lisle, et elle a terminé sa journée avec une victoire en simple n ° 2 contre Andrew.

Borgrstom a également remporté une victoire en simple n ° 3 contre Joliet West.

Football garçons

Vallée Waubonsie 5, Minooka 0 : À Minooka : les Indiens (3-3) n’ont pas pu s’inscrire au tableau d’affichage dans une défaite hors conférence. Ethan Kimbarovsky a été crédité de quatre arrêts.